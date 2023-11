The Sims 4 For Rent genişleme paketi için oynanış fragmanı yayınlandı!

Electronic Arts tarafından yayınlanan ve Maxis tarafından geliştirilen The Sims 4’ün son genişleme paketi, For Rent için yepyeni bir fragman yayınlandı. Oynanışa dair detaylar içeren fragmanı izlemek için hemen bu adresi ziyaret edin!

Yayınlanan fragmanda bir mülkün sahibi veya kiracısı olarak nelerle karşılaşacağınız resmediliyor. Arıza veren tesisat da oyuncuların ilgi alanında olacak, Tomarang kasabasının kaba sakinleri de… The Sims 4 oyuncuları heyecan verici topluluklar yaratmanın yanında birkaç mülkün kira işleriyle de meşgul olabilecekler.

7 Aralık 2023’te PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC’de EA Uygulaması, Epic Games Store ve Steam’de, Mac’te de Origin aracılığıyla piyasada olacak olan The Sims 4 For Rent genişleme paketiyle ilgili daha fazla bilgiyi bu adresten edinebilirsiniz.