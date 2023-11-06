Samsung'un en yeni katlanabilir modellerinden Galaxy Z Flip5, Flip Cafe’de ziyaretçilerini bekliyor

Samsung Electronics Türkiye, mobil telefon tecrübesini bambaşka bir boyuta taşıyan en yeni katlanabilir cihazı Galaxy Z Flip5’i yakından tanımak isteyen kullanıcılar için yeni bir proje hayata geçirdi. Proje kapsamında, İstanbul Moda’da bulunan Page Cafe & Gallery, Galaxy Z Flip5 ile baştan aşağı yeniden tasarlandı. Samsung'un bu özel projesi Flip Cafe, Galaxy Z Flip5 meraklılarına eşsiz bir deneyim olanağı sunuyor. Mekanın tüm doğasının Galaxy Z Flip5’e entegre yapısıyla, ziyaretçiler cihazın özelliklerini detaylı bir şekilde keşedebilmek için mükemmel bir olanağa sahip oluyor.

Oluşturulan interaktif alan, Galaxy Z Flip5'in sadece dış görünüşüne değil, aynı zamanda içinde barındırdığı teknolojik derinliğe de odaklanıyor. Özellikle katlanabilir ekran teknolojisinin arkasındaki bilim, birçok ziyaretçi için merak konusu. Konuklar, bu teknolojinin nasıl çalıştığı, ekranın nasıl bu kadar ince ve esnek olabildiği, aynı zamanda dayanıklılığını nasıl koruduğu konularında birinci elden bilgi edinebiliyorlar. Ziyaretçiler kahvelerini içerken, bir yandan da telefonun kamera, oyun performansı ve diğer özelliklerini bizzat deneyimleme fırsatı buluyorlar.

Flip Cafe, ziyaretçilerini FlipLogy çatısı altıda keyifli ve neşeli bir yolculuğa davet ediyor. Mottosu ‘Katlanabilir Tarafa Geçmek için QR’i Okut!’ noktasından hareketle örülen hikayenin somutlaşmış hali ise bardak ve menülerde yer alan QR kodlarla tamamlanıyor. Page Cafe & Gallery misafirleri kahvelerini içerken öte yandan da QR kodu okutarak, Galaxy Z Flip5 hakkında daha da detaylı bilgilere erişebiliyorlar.