Otokar, alternatif yakıtlı ve otonom sürüşe sahip 3 yeni otobüsünü tanıttı

Firmanın 1963 yılında Türkiye'nin ilk yerli otobüsünü yapmak üzere yola çıktığını anlatan Görgüç, 60 yıl önce ülkedeki otobüs durumuna ilişkin bilgi verdi.

Otobüsle başlayan üretimlerin birçok alana yayıldığını aktaran Görgüç, bütün otobüslerin şeklinin, güç kaynaklarının değişerek elektrikli ve otonom araçlara doğru yavaş yavaş evrildiğini kaydetti.

Bu değişimin içerisinde kendi güçleri, mühendislikleri ve imkanlarıyla dünyaya araçlarını satarak büyüdüklerini aktaran Görgüç, 2022 yılında ihracatın ciro içindeki payının yüzde 73 olduğunu dile getirdi.

İhracat payını artırmaya çalıştıklarını vurgulayan Görgüç, "Otobüs ihracatı yaptığımız ülke sayısı 60'ı geçti. İrili ufaklı bir sürü yerde filolarımız var. Müşteri portföyümüz 60'tan daha büyük çünkü askeri araç sattığımız bazı ülkelere otobüs satmıyoruz. Dolayısıyla 60'tan fazla ülkeyle uğraşıyoruz." dedi.

Görgüç, Otokar'ın son 5 yılda dolar bazındaki büyümesinin yüzde 11'i aştığını belirterek, yeni ürünler, pazarlar ve müşterilerle bunun gerçekleştiğini söyledi.

Bu yılın 9 ayında Otokar'ın cirosunun dolar bazında geçen yıla göre yüzde 75 arttığı bilgisini paylaşan Görgüç, "İhracat artışımız dolar bazında geçen yıla göre yüzde 84 oldu. İhracat pazarında yeni ülkelerle, yeni sözleşmelerle büyüyoruz. Şu anda savunma sanayi ve ticari araçlar üretimimiz var. Bu sene ciromuzun yaklaşık yüzde 71'i ticari araçlardan geliyor." şeklinde konuştu.