Havalimanları yerli ve milli siber tehdit istihbarat yazılımıyla korunmaya başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) geliştirdiği "Akıllı Siber İstihbarat ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi" ile hava meydanlarının daha güvenli hale getirildiğini belirterek, "Türk mühendislerimizce geliştirilen bu projeyle, siber saldırılar daha gerçekleşmeden olası saldırı yüzeyleri tespit edilip bertaraf edilebilecek." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, DHMİ'nin geliştirdiği ve Kamu Bilişim Ödülü'ne layık görülen "Akıllı Siber İstihbarat ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi"yle ilgili bilgi verdi.

Projenin tamamen yerli olduğunu ve Türk mühendislerince geliştirildiğini ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Akıllı Siber İstihbarat Yazılımı, siber istihbarat düzeyindeki tehditlerin hızla analiz edilmesine ve daha hızlı önlem alınıp korunmasına olanak sağlıyor. DHMİ'ye ait 54 hava meydanımızdaki tüm sistemlerimiz, böylece defansif savunmadan ofansif analiz yöntemleriyle ile saldırıları daha önceden keşfedilmesi sonucunda daha korunaklı ve güvenli hale getirilmiştir. Ayrıca DHMİ yönetimini ve mühendislerimizi de yerli ve milli geliştirdikleri çalışmalardan dolayı ayrıca kutluyorum."