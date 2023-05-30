Alanyaspor Kasımpaşa maçı canlı izle! Alanyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda diye aratılmayı sürdürülüyor. Antalya'da karşı karşıya gelecek Alanyaspor ve Kasımpaşa ligde rahat konumda bulunuyor. Alanyaspor topladığı 41 puanla 10. sırada bulunurken, Kasımpaşa 40 puanla 11. sırada yer alıyor. Bu zorlu karşılaşma saat kaçta başlayacak, hangi kanalda oynancak? Alanyaspor Kasımpaşa maçını şifresiz izleme yolları neler? İşte Alanyaspor Kasımpaşa maçı hakkındaki tüm detaylar haberimizde yer alacaktır.

ALANYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Kasımpaşa maçı bugün günü saat 20:00'de beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak

ALANYASPOR KASIMPAŞA CANLI İZLE (Üyelik gerektirebillir)

Alanyaspor-Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Yusuf, Fatih, Furkan, Feddal, Candeias, Fer, Doumbia, Yusuf, Efecan, Oğuz, Erencan

Kasımpaşa: Erdem, Hadergonaj, Donk, Papy, Yasin, Hajradinovic, Malsa, Ben Ounaes, Eysseric, Fall, Koita