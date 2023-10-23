Zincir Marketlerde Dev İndirim Başlıyor: A101, BİM, ŞOK ve Diğerleri!

Türkiye genelindeki zincir marketlerde büyük bir indirim dönemi başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, piyasada fiyatların daha uygun hale getirilmesi için adımlar atılıyor. A101, BİM, ŞOK gibi büyük market zincirleri, yarından itibaren tüketicilere daha uygun fiyatlarla ürün sunacaklar.

İşte bu indirim dönemi hakkında detaylar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı'nın Çağrısı:

İndirim dönemi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın piyasalarda indirim yapılması çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve talimatlarıyla başladı. Piyasalardaki yüksek enflasyonla mücadele kapsamında, ürün fiyatlarında indirim yapılması çağrısı yapıldı.

Ticaret Bakanlığından Açıklama:

Ticaret Bakanı, indirim yapan marketlerin listesinin hazırlanacağını ve bu marketlerin resmi internet sitesinde açıklanacağını bildirdi. Bu sayede tüketiciler, indirim yapan marketleri kolayca takip edebilecekler.

Tarım Kredi Market İndirimleri:

Tarım Kredi Market, bu indirim döneminin öncüsü olarak yüzde 50'ye varan indirimlerle tüketicilere büyük fırsatlar sunuyor. İşte Tarım Kredi Market'te indirime giren ürünlerden bazıları:

Gıda ürünleri: Tarım Kredi Market'te çeşitli gıda ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirimler bulunuyor. Et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bakliyat gibi temel gıda maddeleri daha uygun fiyatlarla tüketicilere sunulacak.

Temizlik ürünleri: Ev temizliği için kullanılan ürünlerde büyük indirimler yapılacak. Deterjanlar, temizlik malzemeleri, kağıt ürünleri gibi ürünlerde tüketici dostu fiyatlar uygulanacak.

Kişisel Bakım: Kişisel bakım ürünleri, şampuanlar, duş jelleri, deodorantlar gibi ürünlerde de indirimler mevcut.

Ev Eşyaları: Tarım Kredi Market, ev eşyalarında da indirimlerle dikkat çekiyor. Mutfak gereçleri, plastik ürünler, çatal bıçak takımları gibi ürünlerde cazip fiyatlar sunulacak.

Diğer Zincir Marketler:

A101, BİM, ŞOK gibi diğer büyük market zincirlerinde de benzer indirimlerin yapılması bekleniyor. Bu indirim dönemi, tüketiciler için uzun bir aradan sonra gelen fırsatlarla dolu olacak.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Ticaret Bakanı'nın öncülüğünde başlayan bu indirim dönemi, tüketiciler için ekonomik alışveriş imkanları sunacak. İhtiyaçlarınızı karşılamak için yakınınızdaki marketlerdeki indirimleri takip etmeyi unutmayın. Zincir marketler, fiyatları daha uygun hale getirerek vatandaşların bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyor.