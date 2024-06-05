A101'de 6 Haziran Heyecanı: Tiny House ve Avantajlı Teknolojik Ürünlerle Dolu Bir Gün!

A101, Türkiye'nin dört bir yanında 13.000'den fazla mağazasıyla her hafta yeni ve hesaplı teknolojik ürünler sunarak tüketicilerin beğenisini topluyor. Özellikle 6 Haziran'da, teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak çok sayıda avantajlı ürünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu ürünler arasında, özellikle seyahat severlerin ilgisini çekecek olan ESCAMP 6500 Flat Tiny House da yer alıyor.

A101’de Tiny House Heyecanı Devam Ediyor

Tiny House akımına olan ilgiyi fark eden A101, bu trendi avantajlı fiyatlarla tüketicilere sunmaya devam ediyor. ESCAMP 6500 Flat Tiny House, modern tasarımı ve kullanışlı yapısıyla, 399.900 TL gibi cazip bir fiyatla 6 Haziran Perşembe günü satışa çıkacak. Bu özel ürün, özellikle minimal yaşam tarzını benimsemiş veya bu tarza geçmeyi düşünen kişiler için ideal bir seçenek.

Yenilikçi Televizyonlar ve Akıllı Cihazlar A101’de

A101, bu hafta TOSHIBA ve JVC markalarından 4K Ultra HD Android TV'ler ve Smart LED TV'ler sunarak ev eğlence sistemlerini güncellemek isteyenlere fırsatlar yaratıyor. TOSHIBA 65UA2263DT/65UA2363DT model 65 inç 4K Ultra HD Android TV, 19.999 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, JVC markalı 50 ve 55 inç UHD Smart LED TV'ler, uygun fiyatlarıyla tüketicilere kaliteli görüntü deneyimi sunuyor.

Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletlerinde Büyük Kampanyalar

A101, mutfak ve ev ihtiyaçları için geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. SEG markalı no-frost buzdolapları, bulaşık ve çamaşır makineleri, FLAVEL ve GOODWEST markalı dondurucular ve ankastre setler ile hem kaliteyi hem de uygun fiyatları bir arada sunuyor. Küçük ev aletleri kategorisinde ise KIWI, ARZUM ve HOMEND markalarının ürünleri, günlük yaşamı kolaylaştıran özellikleriyle öne çıkıyor.

Teknoloji Tutkunları İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar

A101’in teknoloji reyonları, OPPO ve PIRANHA gibi markaların son teknoloji ürünleriyle dolup taşıyor. OPPO'nun BT Kulaklık Enco Buds 2 Tws ve PIRANHA'nın kablosuz hoparlörleri gibi ürünler, yüksek kaliteli ses deneyimi arayanlar için ideal. ONVEC markasının X100 Akıllı Kamera gibi güvenlik ürünleri de evler ve iş yerleri için pratik çözümler sunuyor.

Bu kampanyalar ve çok daha fazlası için A101 mağazalarına uğramayı unutmayın. Her bütçeye uygun ürünlerle dolu reyonlar, teknoloji ve ev ihtiyaçlarınızı karşılamak için sizleri bekliyor. A101, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak tüketicilerin yaşam kalitesini yükseltmeye devam ediyor.