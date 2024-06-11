A101 13 Haziran’da Motosiklet ve Avantajlı Teknolojik Ürünleri Satışa Sunuyor
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Türkiye genelinde 13.000'i aşkın marketiyle her hafta hesaplı teknolojik ürünleri tüketicilere sunan A101, 13 Haziran’da da birçok avantajlı ürünle müşterilerini karşılıyor.A101 13 Haziran’da Motosiklet ve Avantajlı Teknolojik Ürünleri Satışa Sunuyor.
Türkiye genelinde 13.000'i aşkın marketiyle her hafta hesaplı teknolojik ürünleri tüketicilere sunan A101, 13 Haziran’da da birçok avantajlı ürünle müşterilerini karşılıyor.A101 13 Haziran’da Motosiklet ve Avantajlı Teknolojik Ürünleri Satışa Sunuyor.
A101’e Perşembe Günü Motosiklet Geliyor
Bu hafta A101, ekonomik yakıt tüketimiyle dikkat çeken REVOLT RSX3 125 cc Benzinli Motosikleti 61.990 TL’den satışa sunacak.
Uygun Fiyatlı Akıllı Televizyonlar A101 Mağazalarında
- TOSHIBA 70UL4C63DT 70’’ Ultra HD 4K Smart LED TV: 24.999 TL
- JVC LT-65VAQ345T 65” 4K UHD QLED Android TV: 26.999 TL
- TOSHIBA 58UA2263DT 58" Ultra HD Android TV: 14.999 TL
- JVC LT-43VAF345T 43” Full HD Android TV: 8.999 TL
- ONVO 32OV5000H 32" HD Ready Uydu Alıcılı LED TV: 4.199 TL
Hesaplı Beyaz Eşyalar Dikkatleri Çekiyor
- SEG CM 910S/ CM 910S INV Silver Çamaşır Makinesi: 9.999 TL
- SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi: 9.799 TL
- SEG CX 482/CX 4821 Inox No-Frost Buzdolabı: 19.999 TL
- REGAL RGL CDRY 1101/ DD143/DD 3103 3 Çekmeceli Derin Dondurucu: 5.999 TL
- KIWI KWP-8553 3 Musluklu Su Sebili: 3.999 TL
A101 Teknolojik Ürün Rafları Yine Çok Çeşitli
- VESTEL V Tab Z1 A Tablet: 3.299 TL
- WIKO T60 Cep Telefonu: 5.999 TL
- PIRANHA Tuya Destekli Akıllı Wi-Fi Priz: 329 TL
- PIRANHA 7836 Bluetooth Retro Hoparlör: 379 TL
- PIRANHA 9921 Akıllı Saat: 379 TL
A101’den Çocukların Yüzünü Güldürecek Ürünler
- DOLU Toy Factory 12V Akülü Araba: 6.599 TL
- TRIATHLON Işıklı Scooter: 499 TL
- TRIATHLON Işıklı Paten: 599 TL
- PIRANHA 2205 Bluetooth Çocuk Kulaklığı: 239 TL
Çeşit Çeşit Küçük Ev Aletleri A101’lerde
- FANTOM CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge: 2.399 TL
- KIWI KMG 2603 Kıyma ve Salça Makinesi: 1.199 TL
- KIWI KMS 8301 Elektrikli Bıçak Bileme Makinesi: 279 TL
- HOMEND 7010H Mixfresh Smoothie Blender: 1.199 TL
- FLAVEL FLV 140 CM Çay Makinesi: 899 TL
- SCHAFER Keyf-i Kahve Türk Kahvesi Makinesi: 1.099 TL
- KIWI KWC-7106 Şarjlı Pencere ve Yüzey Temizleyici: 699 TL
- KIWI KSI 640 Portatif Buharlı Kırışık Giderici: 699 TL
- PIRANHA PVC-4005 Araç Tipi El Süpürgesi: 279 TL
- SCHWARTZ SWS-4530 Dikiş Makinesi: 399 TL
- KIWI KFM-8636 Ayak Masaj Aleti: 699 TL
- GOLDMASTER Body GM-7166 Tıraş Makinesi: 649 TL
- GOLDMASTER Ruby GM-8103 Saç Sakal Şekillendirme Makinesi: 399 TL
Kaynak:
Aktüel
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