Zeytinyağında Büyük İndirim Rüzgarı! Süpermarketlerde Zeytinyağı İndirimi: Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Zeytinyağının fiyatları, son dönemde gözle görülür bir düşüş yaşadı. Özellikle enflasyonun etkisiyle zamlanan ürünler arasında yer alan zeytinyağı, marketlerin düzenlediği indirim kampanyaları ile tekrar tüketicilerin ilgi odağı haline geldi. 5 Aralık 2023 tarihine kadar sürecek olan bu indirimler, kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak görülüyor.

Zincir Marketlerde Zeytinyağı İndirimi

Büyük market zincirleri tarafından düzenlenen bu indirim kampanyaları, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri de bu indirim furyasına katılarak, zeytinyağı fiyatlarını oldukça cazip bir seviyeye çekti. 2 Aralık 2023 tarihinde başlayan ve 15 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek olan kampanya, zeytinyağı fiyatlarının düşmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

İndirimdeki Ürünler ve Fiyatları

Bu indirim kampanyası sadece zeytinyağı ile sınırlı kalmıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde bulabileceğiniz diğer indirimli ürünler arasında Anadolu Osmancık Pirinç, TK Pilavlık Bulgur ve TK Yeşil Mercimek gibi ürünler de yer alıyor. İşte bu ürünlerin indirimli fiyatları:

Zeytinyağı 1lt - 165 TL

Anadolu Osmancık Pirinç 1kg - 37,90 TL

TK Pilavlık Bulgur 2.5 kg - 54,90 TL

TK Yeşil mercimek 1kg - 39,90 TL

Bu indirim kampanyaları, gerek ev ekonomisine katkıda bulunmak gerekse kaliteli ürünleri uygun fiyatlara almak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Enflasyonun yüksek olduğu bu dönemlerde, bu tür indirimler tüketiciler için oldukça değerli.