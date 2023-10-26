Zeytinyağına büyük indirim geldi! 5 litrelik teneke fiyatı görenleri şaşırttı !

Marketler 100. yıl indirimleri ile vatandaşın yüzünü güldürüyor. 5 litrelik teneke Marmara Birlik yağ fiyatı düştükçe düşüyor. Uygun fiyata zeytinyağı bulan ise kapış kapış götürdü.

Cumhuriyetin 100 yılı nedeniyle Uşak'taki bazı marketler indirim yaparken ayçiçek yağının ardından bu kez de oklar zeytinyağına çevrildi. Zeytinyağı fiyatlarına indirim yapılırken 5 litrelik teneke Tariş Marmara Birlik ve Komili yağ fiyatları vatandaşı sevindirdi. Zeytinyağı fiyatları 975 TL ile 1200 TL aralığında yer alıyor. Ayçiçek yağına yapılan indirimler de dikkat çekerken vatandaşlar indirimde detaylarını araştırıyor. İşte zeytinyağı indirim detayları…

UŞAKLILAR BAYRAM EDİYOR

Uşak'ta yer alan Sayar ve Gökhan Mıdık Gross marketler hem ayçiçek hem de zeytinyağı fiyatlarına yaptığı indirimlerle vatandaşın yüzünü güldürdüm. Uşak'ta yer alan Sayar Market Marmara Birlik zeytinyağı fiyatını düşürdü. Yeşil renkli 5 litrelik tenekede satılan Marmara Birlik sızma tipi zeytinyağı 1269,99 TL'den 995 TL'ye düştü. Yapılan indirim ile birlikte tüketildiğin cebine 270 TL kaldı. 270 TL'lik indirim kapsamında vatandaşın Sayar Kart sahibi olması gerekiyor.

AYÇİÇEK YAĞINA İNDİRİM YAPILDI

Uşak'ta yer alan yerel Market Gökhan Mıdık Gross'ta ise 5 litrelik Orkide zeytinyağının fiyatı düştü. Ay sonuna kadar devam edecek indirim kapsamında 5 litrelik Orkide sızma zeytinyağının fiyatı 875 TL’ye düştü.

Yonca Ayçiçek Yağının 5 litresi 164,90 TL

Bizce 4 litre Ayçiçek yağı 135 TL

Trakyağ 18 litre teneke 670 TL