Zara indirimi ne zaman bitiyor? 2023 Zara indirimi ne kadar sürecek, ne zamana kadar, kaç gün?

İndirimlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar gerek internet sitelerinden gerekse mağazalardan çılgınca alışveriş yapıyor. Alışveriş merkezlerinin önünde sabahın erken saatlerinde metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar, 2023 Türkiye Zara indirim ne zaman? 2023 Türkiye Zara indirim ne kadar sürecek? 2023 Türkiye Zara indirim ne zaman bitecek? gibi soruların yanıtını arıyor

2023 Zara İndirim Ne Zaman?

En çok merak edilen konulardan biri olan Zara indirimi 24 Kasım Cuma günü başladı.

Zara, her yıl, alışveriş tutkunlarını heyecanlandıran Kara Cuma indirimlerini düzenliyor. Özellikle Kasım ayının son Cuma günü başlayan bu indirimler, %60'a varan oranlarda müşterilere sunuluyor. 2023'te, Kara Cuma indirimi 24 Kasım'da başladı ve 28 Kasım'da sona erdi. Bu süre zarfında, Zara'nın çeşitli ürünlerinde büyük indirimler uygulandı.

Zara İndirimi Ne Kadar Sürecek?

Zara'nın bir diğer popüler indirim dönemi, yılın ilk günlerinde başlayan kış indirimleri. 2023 yılında, kış indirimleri 4 Ocak'ta başladı ve 31 Ocak'ta sona erdi, ürünlerde %50'ye varan indirimler uygulandı. Zara'nın 2024 yılında da benzer indirim dönemlerini sürdürmesi bekleniyor.

Zara, H&M, Bershka, Pull And Bear İndirimleri

Zara, H&M, Bershka, Pull And Bear gibi markalar, genellikle benzer zamanlarda indirim yaparak moda severlere geniş seçenekler sunuyor. Bu markaların 2023 ve 2024 indirim dönemleri, Kara Cuma ve kış indirimleri ile paralellik gösteriyor.

Zara İndirimi Ne Zaman Bitiyor?

Zara'nın 2023 yılında gerçekleştirdiği indirimler, belirli bir takvime göre ilerliyor. Bu takvime göre, Kara Cuma indirimi 24 Kasım'da başlayıp, 28 Kasım'da sona erecek. Geçtiğimiz yıl Kış indirimleri ise 4 Ocak'ta başladı ve 31 Ocak'ta son buldu.