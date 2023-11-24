Teknoloji Tutkunları Dikkat: MediaMarkt'ta Şahane Cuma İndirimleri Başladı!

Teknoloji ve elektronik perakende sektörünün öncüsü MediaMarkt, tüketiciler için büyük bir heyecan yaratan ‘‘Şahane Cuma’’ kampanyasını duyurdu. 27 Kasım'a kadar sürecek olan bu kampanya, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla teknoloji meraklılarının beklentilerini karşılamaya hazır.

MediaMarkt’ta Bulabileceğiniz En İyi Fırsatlar

Bu özel indirim döneminde, MediaMarkt tüketicilere özel olarak dizüstü bilgisayarlardan, LED TV'lere, tabletlerden, harici hard diskler gibi çeşitli elektronik ürünlere kadar pek çok fırsat sunuyor. İşte kampanya kapsamında dikkat çeken bazı ürünler ve fiyatları:

PEAQ PQ32DAL540 Ekran Dahili Uydu Alıcılı Smart LED TV, sadece 4.899 TL!

Lenovo IP Gaming 3 15ARH7 Oyuncu Dizüstü Bilgisayar, 22.899 TL'den başlayan fiyatlarla!

Huawei Matepad SE 4/64GB Tablet, 3.899 TL fiyat etiketiyle!

Seagate Expansion 2.5" 5 TB Harici Hard Disk, yalnızca 3.199 TL!

Türkiye Genelindeki MediaMarkt Mağazalarında Sizi Bekleyenler

MediaMarkt'ın bu heyecan verici kampanyası, Türkiye genelindeki 96 mağazada ve mediamarkt.com.tr internet sitesinde, ayrıca mobil uygulamasında da geçerli olacak. Bu eşsiz fırsatları yakalamak için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor!

Neden MediaMarkt’ın ‘Şahane Cuma’ Kampanyasını Kaçırmamalısınız?

MediaMarkt’ın ‘Şahane Cuma’ kampanyası, yılın en büyük indirimlerini sunarak tüketicilere ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi sağlıyor. En yeni teknoloji ürünlerini avantajlı fiyatlarla sunan bu kampanya, hem kaliteyi hem de uygun fiyatları bir arada arayanlar için ideal.