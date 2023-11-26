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Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde süper indirim!

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Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde süper indirim!
Tarım Kredi %50'lik indirimi ile vatandaşın yüzünü güldürdü. Kasım ayının son Haftasına özel indirimlerle adından söz ettiren tarım kredi fiyatları düşürdükçe düşürüyor.

Kasım ayı itibarıyla çılgın indirimlere imza atan Tarım Kredi, Kasım ayının son haftasında da indirim vurgununa devam ediyor. Tavuktan sucuğa, salamdan kaşara kadar pek çok farklı üründe indirim yapan market indirim ürünlerini yayınladı. İşte Tarım Kredi indirim detayları…

TARIM KREDİ İNDİRİM ÜRÜNLERİ

Kuru soğan 6,50 TL

Mayer Limon 11,50 TL

Deveci Armut 26,50 TL

Yerli muz 24,70 TL

Kaynak:Haber Kaynağı

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