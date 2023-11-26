Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde süper indirim!

Kasım ayı itibarıyla çılgın indirimlere imza atan Tarım Kredi, Kasım ayının son haftasında da indirim vurgununa devam ediyor. Tavuktan sucuğa, salamdan kaşara kadar pek çok farklı üründe indirim yapan market indirim ürünlerini yayınladı. İşte Tarım Kredi indirim detayları…

TARIM KREDİ İNDİRİM ÜRÜNLERİ

Kuru soğan 6,50 TL

Mayer Limon 11,50 TL

Deveci Armut 26,50 TL

Yerli muz 24,70 TL