ŞOK'ta yüzleri güldüren 29 Kasım indirimi! Yastık yorgan fiyatları şaşırtacak!
Yayınlanma:
Ülkemizdeki önde gelen marketlerden biri olan ŞOK, 29 Kasım Çarşamba kataloğunu yayınladı.
Ülkemizdeki önde gelen marketlerden biri olan ŞOK, 29 Kasım Çarşamba kataloğunu yayınladı.
BU FIRSATLAR KAÇMAZ
- Çift Kişilik Fitilli Yorgan 699 TL
- Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 185 TL
- Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 165 TL
- 160x230 cm Koza Halı Dokuma Halı 799 TL
- Çizgili Bere 54,95 TL
- Kadın / Erkek Basic Bere 54,95 TL
- Kadın Bere Çeşitleri 54,95 TL
- Kadın Kıvrık Havlu Çorap 21,95 TL
- Erkek Polarlı Boyunluklu Bere 54,95 TL
- Erkek Balıkçı Bere 54,95 TL
- Kadın Küçük Eva Terlik 125 TL
- Kadın Ultrasoft Ev Botu 99,95 TL
- Gezer Kadın / Erkek Terlik Çeşitleri 79,95 TL
- 3D Dinazor Çocuk Odası Aydınlatması 10 Led 199 TL
- Şarjlı Led Masa Lambası 249 TL
- 4'lü Tealight Mum 49,95 TL
- Orbus Ay Yıldız Led Işık Zinciri 69,95 TL
- Solar Işıldak ve Acil Durum Lambası 199 TL
- Luzia Merdiven 3+1 379 TL
- Hugel Akü 12V 60A 1.399 TL
- Oto Cam Sileceği 37,95 TL
- 5 litre Oto Cam Suyu 59,95 TL
- 3 litre Radyatör Antifirizi 99,95 TL
- Polisan Şerit Metre 79,95 TL
- Polisan Çelik Pense 169 TL
- Polisan Elektrik Bandı 9,95 TL
- Polisan Yan Keski 169 TL
- Polisan Kargaburun 169 TL
- Nilson Komütatör 34,95 TL
- Nilson Anahtar 34,95 TL
- Nilson Topraklı Priz 34,95 TL
- Kapı Altı Süngeri 34,95 TL
- Attles Fayans Kesme 349 TL
- LG 140 Ekran 4K UHD Webos Smart Led TV 24.999 TL
- Electrolux 10 Kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 23.449 TL
- Hoover Wifi 10 Kg Çamaşır Makinesi 12.299 TL
- Hoover 12 Programlı Bulaşık Makinesi 9.699 TL
- Electrolux Create 3 Filtre Kahve Makinesi 1.719 TL
- Baymak Banyo Tipi Su Isıtıcı 1.199 TL
Kaynak:
Aktüel