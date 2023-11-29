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ŞOK'ta yüzleri güldüren 29 Kasım indirimi! Yastık yorgan fiyatları şaşırtacak!

Yayınlanma:
ŞOK'ta yüzleri güldüren 29 Kasım indirimi! Yastık yorgan fiyatları şaşırtacak!
Ülkemizdeki önde gelen marketlerden biri olan ŞOK, 29 Kasım Çarşamba kataloğunu yayınladı.

Ülkemizdeki önde gelen marketlerden biri olan ŞOK, 29 Kasım Çarşamba kataloğunu yayınladı.

BU FIRSATLAR KAÇMAZ

  • Çift Kişilik Fitilli Yorgan 699 TL
  • Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 185 TL
  • Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 165 TL
  • 160x230 cm Koza Halı Dokuma Halı 799 TL
  • Çizgili Bere 54,95 TL
  • Kadın / Erkek Basic Bere 54,95 TL
  • Kadın Bere Çeşitleri 54,95 TL
  • Kadın Kıvrık Havlu Çorap 21,95 TL
  • Erkek Polarlı Boyunluklu Bere 54,95 TL
  • Erkek Balıkçı Bere 54,95 TL
  • Kadın Küçük Eva Terlik 125 TL
  • Kadın Ultrasoft Ev Botu 99,95 TL
  • Gezer Kadın / Erkek Terlik Çeşitleri 79,95 TL
  • 3D Dinazor Çocuk Odası Aydınlatması 10 Led 199 TL
  • Şarjlı Led Masa Lambası 249 TL
  • 4'lü Tealight Mum 49,95 TL
  • Orbus Ay Yıldız Led Işık Zinciri 69,95 TL
  • Solar Işıldak ve Acil Durum Lambası 199 TL

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  • Luzia Merdiven 3+1 379 TL
  • Hugel Akü 12V 60A 1.399 TL
  • Oto Cam Sileceği 37,95 TL
  • 5 litre Oto Cam Suyu 59,95 TL
  • 3 litre Radyatör Antifirizi 99,95 TL
  • Polisan Şerit Metre 79,95 TL
  • Polisan Çelik Pense 169 TL
  • Polisan Elektrik Bandı 9,95 TL
  • Polisan Yan Keski 169 TL
  • Polisan Kargaburun 169 TL
  • Nilson Komütatör 34,95 TL
  • Nilson Anahtar 34,95 TL
  • Nilson Topraklı Priz 34,95 TL
  • Kapı Altı Süngeri 34,95 TL
  • Attles Fayans Kesme 349 TL

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  • LG 140 Ekran 4K UHD Webos Smart Led TV 24.999 TL
  • Electrolux 10 Kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 23.449 TL
  • Hoover Wifi 10 Kg Çamaşır Makinesi 12.299 TL
  • Hoover 12 Programlı Bulaşık Makinesi 9.699 TL
  • Electrolux Create 3 Filtre Kahve Makinesi 1.719 TL
  • Baymak Banyo Tipi Su Isıtıcı 1.199 TL

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Kaynak:Haber Kaynağı

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