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Şok Market Phillips'in tıraş makinesini satışa sundu

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Şok Market Phillips'in tıraş makinesini satışa sundu
ŞOK, 7 Şubat 2024 Çarşamba kataloğunu yayınladı. Birçok vatandaş tarafından özellikle beklenen Phillips'in tıraş makinesi bugün Şok raflarında yerini aldı...

ŞOK, 7 Şubat 2024 Çarşamba kataloğunu yayınladı. Birçok vatandaş tarafından özellikle beklenen Phillips'in tıraş makinesi bugün Şok raflarında yerini aldı...

BU FIRSATLAR KAÇMAZ

  • Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.099 TL
  • ESSE Çaymatik Çay Makinesi 799 TL
  • 6'lı LAV Çay Bardağı 119 TL
  • 3'lü LAV Su Bardağı 89,95 TL
  • LAV Uzun Meşrubat Bardağı 34,95 TL
  • 1200 cc LAV Sürahi 79,95 TL
  • Şekilli Peçetelik 69,95 TL
  • 3 Boy Nar 129 TL
  • 26 cm Dik Kenarlı Tabak 69,95 TL
  • 16 cm Dik Kenarlı Tabak 39,95 TL
  • Salata Kasesi 28 cm 69,95 TL
  • Bacalı Kek Kalıbı 129 TL
  • Bravo / Güneş Turta Kalıbı 89,95 TL
  • Baton Büyük Boy Kek Kalıbı 109 TL
  • Dekoratif Ahşap Çerçeve 99,95 TL
  • Dekoratif Ahşap Kalp Anı Kutusu 129 TL
  • Dekoratif Ahşap Takı Aksesuar Standı 109 TL
  • 500 cc Su Bardağı 39,95 TL
  • Parıltı 3 Bölmeli Çerezlik 49,95 TL
  • Parıltı 2 Bölmeli Çerezlik 39,95 TL
  • Parıltı Rüzgar Kupa 49,95 TL
  • Ekose Masa Örtüsü 49,95 TL
  • 4'lü Petrix Tealight Mum 49,95 TL
  • 3'lü Petrix RGB Led Mum 379 TL
  • 4'lü Kapsül Mum 59,90 TL
  • 10 LED Dekoratif Otantik Metal Top 79,95 TL
  • Dekoratif Tealight Mumluk 19,90 TL
  • 50'li Tealight 69,90 TL
  • Bardak Mum 49,90 TL
  • Orbus 20 Led Dekoratif Bakır Top 119 TL
  • 2'li Küçük Elips Mumluk 44,90 TL
  • Metalik Top Mum 39,90 TL
  • Tekli Şamdan 44,90 TL
  • 2'li Metalik Şamdan Mum 39,90 TL

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  • Braun Satin Hair 1 Powerperfection Hd180 Saç Kurutma Makinesi 1.199 TL
  • Braun Erkek Bakım Kiti 929 TL
  • Braun Silk-epil 5 Sensosmart Epilasyon Cihazı 1.499 TL
  • Philips Tıraş Makinesi 1.499 TL
  • Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt 199 TL
  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı 349 TL
  • Kadın / Erkek Pijama Takımı 259 TL
  • Chantale Dantelli Bralet 115 TL
  • Penti Termal Tayt 129 TL
  • Chantale Erkek Boxer 59,95 TL
  • Kadın Gondol Terlik 99,95 TL
  • Kürklü Ev Botu 119 TL
  • 2'li Kadın Desenli Slip 49,95 TL
  • 3'lü Kadın / Erkek Sneaker Çorabı 39,95 TL
  • 2'li Kadın Çizgili Çorap 39,95 TL
  • Zincir Askılı Omuz Çantası 139 TL
  • Zincir Askılı Telefonluk 129 TL
  • Cüzdan 79,95 TL
  • Kılıflı Sıcak Su Torbası 49,95 TL
  • Pastel Renk Sıcak Su Torbası 39,95 TL

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  • Samsung 4K Ultra HD 65 165 Smart LED TV 28.499 TL
  • Mi Line 4 Litre Airfryer 1.899 TL
  • Fantom Hair Styler SK 1600 Saç Şekillendirme Seti 7.499 TL
  • Kochler 6 Litre Airfryer Sıcak Hava Fritözü 2.099 TL
  • Samsung 9 Kg Çamaşır Makinesi 17.999 TL
  • Fantom Mixpresso KS 1450 Siyah Kapsül Kahve Makinesi 4.499 TL
  • Mixbox Plus Akıllı Robot Süpürge 5.399 TL
  • Fantom Forza IR 2600 Buharlı Ütü 1.659 TL
  • Fantom Roboset BL 1000 W Blender Seti 2.299 TL
  • 4 Mevsim Akıllı Topraksız Ev Bahçesi 1.799 TL
  • Petrix Mini Simli Lava Gece Lambası 279 TL
  • Petrix Harfli Ahşap Yazı Panosu Letter Board 259 TL

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  • Vans UY Old Skool Ayakkabı 1.999 TL
  • Vans WM Ward Platform Ayakkabı 2.299 TL
  • Vans MN Skate Old Skool Ayakkabı 1.999 TL
  • Vans MN Filmore Decon Ayakkabı 1.999 TL
  • Vans UA SKB- Low Ayakkabı 1.999 TL
  • Vans UA Authentic Ayakkabı 1.999 TL
  • Vans UA Old Skool Ayakkabı 1.999 TL
  • Vans Çanta MN Old Skool Backpack 999 TL
  • Vans TD Old Skool Ayakkabı 1.299 TL

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  • Eviana Sofa Biga Koltuk Takımı 33.499 TL
  • Eviana Sofa Biga Üçlü Koltuk 13.999 TL
  • Eviana Sofa Biga Berjer Koltuk 5.149 TL
  • Eviana Alvin MDF Sehpa 1.099 TL
  • Eviana Kagu Serisi Konsol 3.349 TL
  • Eviana Tetra Sandalye Dörtlü 3.499 TL
  • Tetra masa 60x120 1.399 TL
  • Eviana Tetra Masa Sandalye 4.899 TL

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