Şok Market Phillips'in tıraş makinesini satışa sundu
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ŞOK, 7 Şubat 2024 Çarşamba kataloğunu yayınladı. Birçok vatandaş tarafından özellikle beklenen Phillips'in tıraş makinesi bugün Şok raflarında yerini aldı...
ŞOK, 7 Şubat 2024 Çarşamba kataloğunu yayınladı. Birçok vatandaş tarafından özellikle beklenen Phillips'in tıraş makinesi bugün Şok raflarında yerini aldı...
BU FIRSATLAR KAÇMAZ
- Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.099 TL
- ESSE Çaymatik Çay Makinesi 799 TL
- 6'lı LAV Çay Bardağı 119 TL
- 3'lü LAV Su Bardağı 89,95 TL
- LAV Uzun Meşrubat Bardağı 34,95 TL
- 1200 cc LAV Sürahi 79,95 TL
- Şekilli Peçetelik 69,95 TL
- 3 Boy Nar 129 TL
- 26 cm Dik Kenarlı Tabak 69,95 TL
- 16 cm Dik Kenarlı Tabak 39,95 TL
- Salata Kasesi 28 cm 69,95 TL
- Bacalı Kek Kalıbı 129 TL
- Bravo / Güneş Turta Kalıbı 89,95 TL
- Baton Büyük Boy Kek Kalıbı 109 TL
- Dekoratif Ahşap Çerçeve 99,95 TL
- Dekoratif Ahşap Kalp Anı Kutusu 129 TL
- Dekoratif Ahşap Takı Aksesuar Standı 109 TL
- 500 cc Su Bardağı 39,95 TL
- Parıltı 3 Bölmeli Çerezlik 49,95 TL
- Parıltı 2 Bölmeli Çerezlik 39,95 TL
- Parıltı Rüzgar Kupa 49,95 TL
- Ekose Masa Örtüsü 49,95 TL
- 4'lü Petrix Tealight Mum 49,95 TL
- 3'lü Petrix RGB Led Mum 379 TL
- 4'lü Kapsül Mum 59,90 TL
- 10 LED Dekoratif Otantik Metal Top 79,95 TL
- Dekoratif Tealight Mumluk 19,90 TL
- 50'li Tealight 69,90 TL
- Bardak Mum 49,90 TL
- Orbus 20 Led Dekoratif Bakır Top 119 TL
- 2'li Küçük Elips Mumluk 44,90 TL
- Metalik Top Mum 39,90 TL
- Tekli Şamdan 44,90 TL
- 2'li Metalik Şamdan Mum 39,90 TL
- Braun Satin Hair 1 Powerperfection Hd180 Saç Kurutma Makinesi 1.199 TL
- Braun Erkek Bakım Kiti 929 TL
- Braun Silk-epil 5 Sensosmart Epilasyon Cihazı 1.499 TL
- Philips Tıraş Makinesi 1.499 TL
- Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt 199 TL
- Kadın Düğmeli Pijama Takımı 349 TL
- Kadın / Erkek Pijama Takımı 259 TL
- Chantale Dantelli Bralet 115 TL
- Penti Termal Tayt 129 TL
- Chantale Erkek Boxer 59,95 TL
- Kadın Gondol Terlik 99,95 TL
- Kürklü Ev Botu 119 TL
- 2'li Kadın Desenli Slip 49,95 TL
- 3'lü Kadın / Erkek Sneaker Çorabı 39,95 TL
- 2'li Kadın Çizgili Çorap 39,95 TL
- Zincir Askılı Omuz Çantası 139 TL
- Zincir Askılı Telefonluk 129 TL
- Cüzdan 79,95 TL
- Kılıflı Sıcak Su Torbası 49,95 TL
- Pastel Renk Sıcak Su Torbası 39,95 TL
- Samsung 4K Ultra HD 65 165 Smart LED TV 28.499 TL
- Mi Line 4 Litre Airfryer 1.899 TL
- Fantom Hair Styler SK 1600 Saç Şekillendirme Seti 7.499 TL
- Kochler 6 Litre Airfryer Sıcak Hava Fritözü 2.099 TL
- Samsung 9 Kg Çamaşır Makinesi 17.999 TL
- Fantom Mixpresso KS 1450 Siyah Kapsül Kahve Makinesi 4.499 TL
- Mixbox Plus Akıllı Robot Süpürge 5.399 TL
- Fantom Forza IR 2600 Buharlı Ütü 1.659 TL
- Fantom Roboset BL 1000 W Blender Seti 2.299 TL
- 4 Mevsim Akıllı Topraksız Ev Bahçesi 1.799 TL
- Petrix Mini Simli Lava Gece Lambası 279 TL
- Petrix Harfli Ahşap Yazı Panosu Letter Board 259 TL
- Vans UY Old Skool Ayakkabı 1.999 TL
- Vans WM Ward Platform Ayakkabı 2.299 TL
- Vans MN Skate Old Skool Ayakkabı 1.999 TL
- Vans MN Filmore Decon Ayakkabı 1.999 TL
- Vans UA SKB- Low Ayakkabı 1.999 TL
- Vans UA Authentic Ayakkabı 1.999 TL
- Vans UA Old Skool Ayakkabı 1.999 TL
- Vans Çanta MN Old Skool Backpack 999 TL
- Vans TD Old Skool Ayakkabı 1.299 TL
- Eviana Sofa Biga Koltuk Takımı 33.499 TL
- Eviana Sofa Biga Üçlü Koltuk 13.999 TL
- Eviana Sofa Biga Berjer Koltuk 5.149 TL
- Eviana Alvin MDF Sehpa 1.099 TL
- Eviana Kagu Serisi Konsol 3.349 TL
- Eviana Tetra Sandalye Dörtlü 3.499 TL
- Tetra masa 60x120 1.399 TL
- Eviana Tetra Masa Sandalye 4.899 TL
Kaynak:
Aktüel
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