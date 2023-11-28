Migros’tan büyük indirim kampanyası ! 24’lü tuvalet kağıdı, 6’lı havlu kağıt

Migros Sanal Market indirimleri başladı! Her fırsatta yeni bir indirim haberiyle gelen Migros şimdi de tuvalet kağıdı ve havlu kağıtta indirime gitti.

MİGROS İNDİRİMİ TUVALET KAĞIDI VE HAVLU KAĞIT FİYATLARI

Migros’un yeni indirimleri tuvalet kağıdı ile havlu kağıtları kapsıyor. Migros Sanal Market’e özle olan indirimli fiyatlar 30 Kasım’a kadar devam edecek. İşte, Migros’un indirimli fiyat listesi:

Selpak Havlu 6’lı 129,90 TL

Solo Havlu 6’lı 109,90 TL

Papia Tuvalet Kağıdı 24’Lü 244,90 TL

Selpak Deluxe Tuvalet Kağıdı 24’Lü 244,90 TL

Süper Maylo Bambu Tuvalet Kağıdı 24’lü 159,90 TL

Papia Pure & Soft Tuvalet Kağıdı 24’lü 244,90 TL

Süper Maylo Bambu Havlu 6’lı 83,22 TL