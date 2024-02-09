MediaMarkt'ta Dev Kampanya: 10.000 TL Üzeri Alışverişlere 600 TL Hediye!

MediaMarkt, teknoloji ve elektronik ürünler konusunda lider markalardan biri olarak, müşterilerine özel kampanyalar sunmaya devam ediyor. Özellikle büyük alışverişler planlayan tüketiciler için kaçırılmayacak bir fırsat olan bu kampanya, Maximum Kart kullanıcılarını oldukça memnun edecek.

Maksimum Kart İle Alışverişlerde Maksimum Kazanç

16 Şubat'a kadar sürecek olan bu özel kampanya kapsamında, MediaMarkt'ın geniş ürün yelpazesinden yapacağınız tek seferlik 10.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde 600 TL değerinde MaxiPuan elde etme şansını yakalayabilirsiniz. Bu fırsat, hem teknoloji tutkunlarını hem de akıllı alışveriş yapmayı sevenleri cezbediyor.

Alışverişinizi MediaMarkt'tan Yapın, Kazancınızı Katlayın

MediaMarkt'ın sunduğu bu avantajlı kampanyadan yararlanmak için yapmanız gereken çok basit. Maximum Mobil veya İşCep uygulaması üzerinden ilgili kampanya bölümüne giderek "KATIL" butonuna basmanız yeterli. Bu basit adım, sizlere 600 TL'lik MaxiPuan kazandırma fırsatı sunuyor.

MaxiPuanlarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kampanya koşullarını yerine getirerek kazandığınız MaxiPuanlar, 28 Mart 2024 tarihinde kampanyaya kayıtlı Maximum Kartınıza yüklenecek. Bu puanlar, 30 Nisan 2024 tarihine kadar MediaMarkt mağazalarında veya mediamarkt.com.tr üzerinden yapacağınız alışverişlerde kullanılabilir olacak. Bu süre zarfında dilediğiniz gibi harcayabileceğiniz MaxiPuanlar ile alışverişleriniz daha keyifli ve kazançlı hale gelecek.

Neden MediaMarkt'tan Alışveriş Yapmalısınız?

MediaMarkt, sunduğu geniş ürün yelpazesi ile her türlü teknolojik ihtiyaca cevap veriyor. Üstelik bu kampanya ile birlikte, yüksek tutarlı alışverişlerinizde ekstra avantajlar elde edebilirsiniz. MediaMarkt ve Maximum Kart işbirliği sayesinde, teknoloji alışverişleriniz artık çok daha kazançlı.

Kısacası, eğer siz de teknoloji ve elektronik ürünler konusunda kaliteli ve güvenilir bir alışveriş deneyimi arıyorsanız, MediaMarkt'ın bu özel kampanyasını kaçırmayın. Hem ihtiyacınız olan ürünleri avantajlı fiyatlarla satın alın, hem de 600 TL değerinde MaxiPuan kazanarak bir sonraki alışverişlerinizde kullanın. Bu fırsatı değerlendirin, teknoloji alışverişlerinizi MediaMarkt ile maksimum seviyeye çıkarın!