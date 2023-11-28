Kasım Ayının Son Gününde A101’den Dev Kampanya! A101'den Kasım Sürprizi: Maxi Scooter ve Daha Fazlası!

Türkiye'nin dört bir yanını kaplayan ve her hafta cazip teknolojik ürünleri müşterileriyle buluşturan A101, 30 Kasım'da özel fırsatlar sunuyor. A101, 81 ilde ve her ilçede, 600'den fazla tedarikçisiyle perakende sektöründe öne çıkan bir isim. Bu ay sonu itibarıyla, maxi scooter'dan evcil hayvan ürünlerine kadar geniş bir teknolojik ürün yelpazesi sunacaklar.

A101'de Maxi Scooter Heyecanı

30 Kasım'da A101, 95 km hıza çıkabilen APEC APX5 150 CC Maxi Scooter'ı, 59.990 TL fiyat etiketiyle raflarına taşıyor. Bu ürün, mağazalarda ve a101.com.tr adresinde tüketicilere sunulacak.

Yeni Nesil Televizyonlar A101'de

A101, ONVO 55OV6000U 55'' Ultra HD Android 13 Smart LED TV'yi dahili Wi-Fi ve Bluetooth özellikleriyle 10.799 TL'den satışa sunuyor. Ayrıca TOSHIBA 55UL2163DT/2 55" Ultra HD Smart TV, 11.499 TL ve PHILIPS 50PUS7608 50'' UHD Smart LED TV, 15.799 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Dahili Wi-Fi ve Bluetooth özellikli ONVO 42OV6000F 42'' Full HD Android 13 Smart LED TV ise 5.699 TL fiyatla tüketicilere sunuluyor.

Beyaz Eşya Fırsatları

A101, beyaz eşya alanında da avantajlı seçenekler sunuyor. 1200 devirli SEG CM 1212 E 12 kg Çamaşır Makinesi, 11.499 TL, SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L ise 3.499 TL fiyat etiketiyle müşterilere sunuluyor.

Teknolojik Ürünlerde Bu Hafta

8 GB RAM’e ve 128 GB dahili hafızaya sahip REEDER S19 Max Pro S Cep Telefonu, 5.299 TL’lik fiyatıyla A101 teknoloji raflarında ve a101.com.tr’de satışa sunuluyor.

iOS ve Android uyumlu PIRANHA 9958 Bluetooth Kulaklık, 199 TL fiyatıyla A101 mağazalarında bulunuyor.

Haftanın satışa sunulan bir diğer kulaklığı olan PIRANHA 2210 Bluetooth Kulaklık ise 239 TL’ye müzikseverleri bekliyor.

Tüm tablet ve dokunmatik ekranlar ile uyumlu PIRANHA 3101 Akıllı Dokunmatik Kalem, 299 TL fiyatıyla tüketicilere sunuluyor.

259 TL fiyatla satışla sunulan PIRANHA Akıllı Saat ise kalp ritmini, kan basıncını ve oksijeni ölçebiliyor.

A101 Satışa Sunduğu Küçük Ev Aletleriyle Yüzleri Güldürüyor

SAMSUNG MS20A3010AL/TR Mikrodalga Fırın, 5 farklı güç seviyesine ve 2.299 TL fiyata sahip.

Tüketicilerin evlerinde istedikleri her şeyi dikebilmelerine olanak sağlayan SINGER M1605 Dikiş Makinesi, 2.799 TL’ye satışta.

KIWI KCJ1807 Katı Meyve Sıkacağı, 500 ml sıkma haznesi ve 1,5 L posa haznesi özelliğiyle, 899 TL fiyatla alıcılarına evde meyve suyu yapabilme imkanı tanıyor.

A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışa sunulan ARZUM AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü ise 649 TL’ye tüketicileri bekliyor.

1,8 L su ısıtıcı haznesine ve 1 L cam demlik kapasitesine sahip SCHAFER Çaykeyfi Çay Makinesi, 849 TL’ye çay tiryakilerine sunuluyor.

Torbasız kullanım özellikli FANTOM Carbon DC500 Dikey Süpürge, 999 TL fiyatıyla A101 mağazalarında bulunuyor.

4 fincan kapasiteli ve közde pişirme özellikli SCHAFER Keyf-i Kahve Türk Kahvesi Makinesi, 899 TL’lik fiyatıyla kahveseverleri bekliyor.

KIWI KHT-8415 Elektrikli Isıtıcı Fan, 2 seviye ısıtma gücü ayarına ve 299 TL fiyata sahip.

KIWI KHB 4415 Çubuk El Blender'ı ise 289 TL’ye haftanın küçük ev aletleri arasında yerini alıyor.

6 fincan kapasiteli KIWI KCM7512 Türk Kahvesi Makinesi, 299 TL fiyatıyla beğenilere sunuluyor.

Çeşitli Kişisel Bakım Ürünleri Tüketicileri Bekliyor

APRILLA Dijital Banyo Baskülü, 159 TL’ye A101 raflarında formunu korumak isteyenleri bekliyor.

Kişisel bakımına dikkat eden erkek müşteriler için satışa sunulan APRILLA AHC 5050 Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi ise 479 TL fiyata sahip.

A101 Evcil Hayvan Sahiplerini de Unutmuyor

2.990 TL fiyatlı KIWI Pets Evcil Hayvan Elektrik Süpürgesi ve Tüy Kurutma Bakım Seti, tüy ve kepekleri dökülmeden vakumlayarak yakalamasıyla evcil hayvan sahiplerine pratik bir hizmet sunuyor.

Paslanmaz su tepsisine ve 499 TL fiyata sahip KIWI Pets Pet Su Çeşmesi, sürekli filtre edilen, taze ve serin su sayesinde evcil hayvanlarınızın daha fazla su içmesini sağlıyor.