HUAWEI’den Vergisiz Öğrenci İndirimi Tablet Kampanyası

25 Ekim 2023 tarihinde yapılan Resmî Gazete açıklamasıyla birlikte yükseköğretim öğrencileri 9.500 TL altındaki telefon, bilgisayar ve tabletleri vergi iadesi ile bir defaya mahsus alabilecekler. 14 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan Resmî Gazete ile de tüm detaylar verildi:

HUAWEI bu kapsama uyan üç çok beğenilen tablet bilgisayarını, MatePad SE, MatePad 11 2023 ve MatePad 11.5’i, vergi indiriminden faydalanabilecekleri şekilde öğrenciler ile buluşturuyor.

HUAWEI MatePad SE, tüketicilerin bir tabletten beklediği her şeyi sunarak çok yönlü kullanım imkânı sağlıyor. HUAWEI’nin zengin ekosistemini destekleyen MatePad SE, tüm ailenin ihtiyaçlarını karşılayan, üretkenlik ve eğitim için en iyi seçim olarak konumlanıyor. Benzersiz bir metalik parlaklık elde etmek için anodize kumlama işlemiyle uygulanan alüminyum alaşımdan üretilen HUAWEI MatePad SE, sağlamlıktan ödün vermeyen simetrik yapısıyla her zaman ve her yere uyum sağlayacak şekilde tasarlandı.

HUAWEI MatePad 11, bir önceki versiyona göre geliştirilen donanım ve yazılım özellikleriyle Türkiye pazarındaki yerini aldı. Özellikle genç profesyoneller ve üniversite öğrencilerinin eğitim ve multimedya ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap veren bir ürün olan yeni MatePad 11, yeni nesil sürümünde yeteneklerini ve performansını daha da artırdı. 120 Hz değerindeki ekran yenileme hızı ve %86 ekran-gövde oranıyla verimliliği de bir üst seviyeye taşıyan yeni MatePad 11, son derece avantajlı koşullarla geliyor. 128 GB’lık dahili hafıza ile gelen MatePad 11, güçlü Wi-Fi 6 desteğiyle de kesintisiz bir bağlantı deneyimine imza atıyor.

HUAWEI Matepad 11.5, etkileyici bir PC düzeyinde uygulama ile hizmet paketi sunarak genç profesyonellere ve üniversite öğrencilerine hitap edecek şekilde tasarlandı. Tabletin 120 Hz ekran yenileme hızı, her bakışta akıcı görseller sunuyor. Yeni yıldız ışığı kum tasarımı, kozmik yıldız halkası kamerasıyla kusursuz bir şekilde çalışarak tableti gerçekten görülmeye değer bir güzellik haline getiriyor. Tabletin simetrik tasarımı klasik estetiğe bir övgü niteliğinde olup, çarpıcı 120 Hz yenileme hızı ve etkileyici %86 ekran-gövde oranı ile tamamlanan en son teknolojileri performansı zirveye taşıyor.

Vergisiz Öğrenci İndirimi Kampanya ile İlgili Detaylar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, cihaz satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış yükseköğretim öğrencileri faydalanabilir. 1 Kasım itibarıyla alınan tabletler kapsam içerisindedir. Kampanyadan yararlanmak için son tarih 31 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir. Öncesinde alınan cihazlar 9.500 TL altında olsa bile Resmi Gazete açıklamasına göre sürece dahil edilemezler. 9.500 TL altında satın alınan tabletin toplam destek tutarı 5.500 TL’dir. Bu destek tutarının, mevzuat uyarınca belirlenmiş şartları sağlayan kişilere daha sonra devlet kurumları tarafından geri ödeneceği beklenmektedir. Alınan her bir cihaz için ayrı ayrı 5.500 TL desteği yapılmayacak; toplam destek tutarı 5.500 TL olarak yapılacaktır. Resmi kurumlardan henüz bu konuda detaylı bir açıklama gelmemiştir. Tüketicilerin vergi iade sürecini kendilerinin takip etmesi gerekmektedir. Satın alınan cihazın faturası ile birlikte https://gsbbiz.gsb.gov.tr/ sitesinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak vergi iade süreci başlatılır.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki adresten kampanya detayları dosyası indirilip incelenebilir.