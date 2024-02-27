CarrefourSA' da büyük indirim fırsatı!
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CarrefourSA indirimde büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yüzlerce üründe avantajlı fiyatlar sunuyor.CarrefourSA sıvı yağdan yoğurda kadar bir çok üründe indirime gitti.Tüm idnirimli ürünleri sizin için listeledik.
CarrefourSA indirimde büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yüzlerce üründe avantajlı fiyatlar sunuyor.CarrefourSA sıvı yağdan yoğurda kadar bir çok üründe indirime gitti.Tüm idnirimli ürünleri sizin için listeledik.
CARREFOURSA İNDİRİM ÜRÜNLERİ
- Seçili Bisküvi, Kek ve Kraker Çeşitlerinde %29 Tasarruf
- Seçili Kağıt Havlu çeşitlerinde %30 Tasarruf
- Seçili Bulaşık Makinesi Tableti ve Katkı Maddelerinde %30 Tasarruf
- Dana Kıyma 329.90 TL
- Dana Kuşbaşı 409.90 TL
- Dana Döş 395.90 TL
- Dana Biftek 449.90 TL
- Piliç Baget 95.90 TL
- Piliç But Pirzola 95.90 TL
- Türk Somonu 149.99 TL
- Levrek 199.99 TL
- Polonez Kangal Sucuk Çeşitleri 699.90 TL
- 200 g Namet Kangal Sucuk 139.90 TL
- Başyazıcı Kangal Paröak Sucuk Çeşitleri 699.90 TL
- Ekici Tam Yağlı Beyaz Peynir 250 TL
- Calmio Tam Yağlı Taze Kaşar Peynir 290 TL
- Ünal Klasik Beyaz Peynir 350 TL
- 2000 g İçim Doğal yoğurt 89.95 TL
- 1 lt Danone Laktozsuz Süt 23.95 TL
- 1000 g Eker Kaymaklı Tava Yoğurt 63.95 TL
- 2 lt İçim Ayran 49.95 TL
- 1000 g Sek Tereyağ 359.95 TL
- Eker Tatlı Çeşitleri 19.95 TL
- Seçili SuperFresh Ürünlerinde %25 Tasarruf
- Seçili Feast Ürünlerinde %25 Tasarruf
- 500 g Lipton Dökme Çaylarda %25 Tasarruf
- Jacobs Kapsül Çeşitlerinde %30 Tasarruf
- Doğadan Çay Çeşitlerinde %25 Tasarruf
- Cafe Crown Ürün Çeşitlerinde %25 Tasarruf
- Ülker Çokokrem %20 Tasarruf
- Gold Fıstık Ezmesi Çeşitlerinde %20 Tasarruf
- Heinz Ketçap Mayonez %20 Tasarruf
- 5 lt Yudum Ayçiçek Yağı 229.90 TL
- 1 kg Reis Bulgur Çeşitleri 38.90 TL
- 1 kg Reis Nohut 114.90 TL
- 1 kg Reis Gönen Baldo Pirinç 109.90 TL
- Knorr Harç Çeşitlerinde %25 Tasarruf
- Kellogg's Ürünlerinde %25 Tasarruf
- Fellas Ürünlerinde %25 Tasarruf
- Calve Ürünlerinde %25 Tasarruf
- Kemal Kükrer Ürünlerinde %25 Tasarruf
- SuperFresh Ürünlerinde %25 Tasarruf
- 1 lt Carrefour Pastorize Süt 31.50 TL
- 1.5 kg Carrefour Tam Yağlı Yoğurt 52 TL
- 350 g Carrefour Tulum Peynir 102.50 TL
- 1 lt Carrefour Ayçiçek Yağı 48.50 TL
- 2.5 kg Carrefour Pilavlık Pirinç 69.90 TL
- 1 kg Carrefour Yerli Kırmızı Mercimek 31.50 TL
- 4 lt Carrefour Çamaşır Suyu Çeşitleri 57.75 TL
- 1 lt Carrefour Arap Sabunu 37.90 TL
- 1250 ml Carrefour Ultra Çamaşır Suyu Çeşitleri 35 TL
- 1.5 lt Carrefour Yüzey Temizleyici Çeşitleri 32.75 TL
- 44 Adet Carrefour Babay Bebek Bezi 129.95 TL
- Porçöz Ürünlerinde %25 Tasarrug
- Scotch-Brite Ürünlerinde %40 Tasarruf
- Fairy Platinium Ürünlerinde %25 Tasarruf
- Febreze Oda Kokusu Çeşitlerinde %30 Tasarruf
- Airel Toz Deterjan Çeşitlerinde %20 Tasarruf
- Ariel Sıvı Çamaşır Deterjanı Çeşitlerinde %30 Tasarruf
- 6 lg Omo Active Oxygen Çamaşır Deterjanı Çeşitleri 224.90 TL
- Vernel Yumuşatıcı Çeşitlerinde %20 Tasarruf
- 40'lı Familia Tuvalet Kağıdı %30 Tasarruf
- 16'lı Familia Kağıt Havlu %30 Tasarruf
- Selpak Peçete Çeşitlerinde %25 Tasarruf
- Pril Excellence Bulaşık Tableti Çeşitlerinde %30 Tasarruf
- Pril Jel ve Bulaşık Makinesi Yardımcı Ürünlerinde %25 Tasarruf
- Finish Ultimate Plus Bulaşık Tabletlerinde %30 Tasarruf
- Vanish Sıvı ve Sprey Ürünlerinde %20 Tasarruf
- Neutrogena Ürün Çeşitlerinde %30 Tasarruf
- Elidor Çeşitlerinde %30 Tasarruf
- Nivea Soft Krem 39.50 TL
- Palette Saç Boyası Ürün Çeşitlerinde %30 Tasarruf
- Gliss Saç Bakım Ürünlerinde %30 Tasarruf
- Taft Saç Şekillendirici Ürünlerinde %30 Tasarruf
- Palmolive Duş Jeli Ürünlerinde %40 Tasarruf
- Orkid Ürünlerinde %30 Tasarruf
- Sleept Natural Ultra 2'li Ped Çeşitleri 69.90 TL
- Orkid Platinium Ürünlerinde %40 Tasarruf
- Sleepy Ped çeşitlerinde %50 Tasarruf
- Kotex Ürün Çeşitlerinde %30 Tasarruf
- Prima Premium Care Bebek Bezi Çeşitleri 489.95 TL
- Molfix Külot Bez Fırsat Paketi Çeşitlerinde %25 Tasarruf
- Bebelac Devam Sütü %20 Tasarruf
- Sivenao Bebek Bakım Ürünlerinde %50 Tasarruf
- Green Clean Bebek Bakım Ürünlerinde %30 Tasarruf
- Adel ve Faber Castel Ürünlerinde %40 Tasarruf
- BIC Kırtasiye Ürünlerinde %30 Tasarruf
- PP Valiz Çeşitleri 1.699 TL
- Kışlık Pijamalarda %50 Tasarruf
- Tam fermuarlı Polar %40 Tasarruf
- Çift taraflı Battaniye Çift Kişilik 299.99 TL
- Microfiber Yorgan Çift Kişilik 399.99 TL
- Solazer Kadın Spor Ayakkabı Çeşitleri 499.90 TL
- Arzum Power Cyclone Filtre 6.299 TL
- Philips Şarjlı Dikey Süpürge 10.999 TL
- Arzum Saç Düzleştirici 1.999 TL
- Altus Enerji Buzdolabı 11.599 TL
- Hoover 1400 Devir Çamaşır Makinesi 12.999 TL
- Dijitsu Kombi Buzdolabı 17.999 TL
- Altıs 5 Programlı Bulaşık Makinesi 11.599 TL
- Axen 50'' 4K UHD Android TV 9.999 TL
- Xiaomi Mi Pad 10.6'' 128 GB 7.199 TL
Kaynak:
Aktüel
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