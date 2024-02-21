Bu Hafta A101'de Neler Var? Teknoloji ve Beyaz Eşya Fırsatlarını Kaçırmayın!

Türkiye'nin dört bir yanında, 81 ilde 12.000'den fazla şubesiyle hizmet veren A101, teknolojik cihazlardan beyaz eşyalara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Her hafta yenilenen fırsatlarla tüketicilerin beğenisine sunulan ürünler, ekonomik fiyatlarla dikkat çekiyor. 22 Şubat itibarıyla mağazalarda yerini alacak olan avantajlı teknolojik ürünler ve beyaz eşyalar, kalite ve uygun fiyatı bir arada arayanların tercihi olacak.

En Yeni Akıllı Televizyon Modelleri A101'de

Bu hafta A101, ev eğlencesini bir üst seviyeye taşıyacak akıllı televizyon modelleri ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. ONVO ve TOSHIBA markalarının son teknoloji ürünü televizyonları, Ultra HD görüntü kalitesi ve akıllı özellikleriyle dikkat çekiyor. 55 inçten 43 inçe kadar farklı ekran boyutlarındaki bu televizyonlar, her türlü yaşam alanına uyum sağlayacak şekilde tasarlandı.

ONVO OV55500 55” Ultra HD WEBOS 2.0 Smart LED TV, 11.999 TL

TOSHIBA 55QA4263DT 55’’ Ultra HD QLED Android TV, 19.999 TL

TOSHIBA 50UL2163DT/2 50UL2363DT 50" Ultra HD Smart TV, 12.499 TL

TOSHIBA 43UA2263DT/ 43UA2363DT 43" UHD Android LED TV, 10.999 TL

ONVO 42OV6000F 42'' Full HD Android 13 Smart LED TV, 6.799 TL

Beyaz Eşyada Kaçırılmayacak Fırsatlar

A101 mağazaları, mutfak ve ev işlerinizi kolaylaştıracak beyaz eşya seçenekleriyle bu hafta da tüketicilerin yanında. SEG ve REGAL markalarının kaliteli ve dayanıklı beyaz eşyaları, avantajlı fiyat etiketleriyle satışa sunuluyor.

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L, 4.799 TL

SEG CM 1212 E 12 kg Çamaşır Makinesi, 13.499 TL

REGAL Beyaz Cam 3’lü Ankastre Set (Fırın, Ocak, Davlumbaz), 10.999 TL

Cep Telefonu ve Aksesuarlarında Avantajlı Alışveriş

Akıllı telefon ve aksesuar alışverişinde de A101, cazip fiyatlar sunuyor. TCL, PIRANHA ve LENOVO markalarının güncel ürünleri, her bütçeye uygun seçeneklerle müşterilere ulaşıyor.

TCL 30 SE 128 GB Cep Telefonu, 4.799 TL

PIRANHA 2209 Bluetooth Kulaklık, 249 TL

PIRANHA 9946 Bluetooth Kulaklık, 219 TL

LENOVO Tws X15 Pro Bt Kulaklık, 499 TL

Küçük Ev Aletlerinde Büyük Fırsatlar

Ev işlerinizi pratikleştirecek küçük ev aletleri A101 reyonlarında uygun fiyatlarla yerini alıyor. KIWI, HOMEND ve HOMETECH markalarının kaliteli ürünleri, günlük hayatınızı kolaylaştıracak.

KIWI KCC4320 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, 3.999 TL

KIWI KVC 4105 Elektrikli Süpürge, 1.199 TL

KIWI KSI6344 Seramik Tabanlı Ütü, 459 TL

HOMEND Royaltea Çay Makinesi, 999 TL

KIWI KCJ1807 Katı Meyve Sıkacağı, 999 TL

KIWI KHB 4440 El Blender Seti, 649 TL

HOMETECH Elektrikli Katlanabilir Çelik Cezve, 349 TL

A101, ekonomik fiyatları ve geniş ürün yelpazesiyle her hafta tüketicilere avantajlı alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor. Teknolojiden beyaz eşyaya, cep telefonundan küçük ev aletlerine kadar pek çok üründe kaliteyi uygun fiyatla buluşturan A101, tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyor. Bu hafta da A101 mağazalarını ziyaret ederek, avantajlı fiyatlarla alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz.