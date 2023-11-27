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BİM'den Sürpriz İndirim ! 28 Kasım’da başlıyor! Kasalarda kuyruk olacak!

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BİM'den Sürpriz İndirim ! 28 Kasım’da başlıyor! Kasalarda kuyruk olacak!
28 Kasım'da BİM'e uğrayanlar hem cebine hem de alışveriş poşetlerine dolu dolu dönecek. Temel gıda ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları başlıyor.

28 Kasım'da BİM'e uğrayanlar hem cebine hem de alışveriş poşetlerine dolu dolu dönecek. Temel gıda ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları başlıyor.

BİM 28 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM marketler her hafta farklı ürünlerde indirim yaparken yeni haftada yeni indirimleri ile göz dolduruyor. Bu indirimler herkesin nefesini kesecek. Gözler 28 Kasım'a çevrildi. Sabah saatlerinde herkes akın akın BİM'e koşacak.

BİM AKTÜEL KATALOG 28 KASIM 2023 || Salı ve Cuma indirimleri ile bu hafta BİM aktüel ürünlerinde neler var, hangi ürünler indirime girdi?

BİM AKTÜEL KATALOG 28 KASIM 2023 || Salı ve Cuma indirimleri ile bu hafta BİM aktüel ürünlerinde neler var, hangi ürünler indirime girdi?

BİM AKTÜEL KATALOG 28 KASIM 2023 || Salı ve Cuma indirimleri ile bu hafta BİM aktüel ürünlerinde neler var, hangi ürünler indirime girdi?

BİM AKTÜEL KATALOG 28 KASIM 2023 || Salı ve Cuma indirimleri ile bu hafta BİM aktüel ürünlerinde neler var, hangi ürünler indirime girdi?

BİM AKTÜEL KATALOG 28 KASIM 2023 || Salı ve Cuma indirimleri ile bu hafta BİM aktüel ürünlerinde neler var, hangi ürünler indirime girdi?

BİM AKTÜEL KATALOG 28 KASIM 2023 || Salı ve Cuma indirimleri ile bu hafta BİM aktüel ürünlerinde neler var, hangi ürünler indirime girdi?

BİM AKTÜEL KATALOG 28 KASIM 2023 || Salı ve Cuma indirimleri ile bu hafta BİM aktüel ürünlerinde neler var, hangi ürünler indirime girdi?

BİM AKTÜEL KATALOG 28 KASIM 2023 || Salı ve Cuma indirimleri ile bu hafta BİM aktüel ürünlerinde neler var, hangi ürünler indirime girdi?

Kaynak:Haber Kaynağı

Aktüel
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