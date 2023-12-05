BİM aktüel 5 Aralık 2023 kataloğu yayımlandı! BİM'de gelecek hafta neler var? Süt ve süt ürünleri indirimde...
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Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri tüketicinin beğenisine sunan Bim, 5 Aralık Salı günü hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? İşte detaylar haberimizde..
BİM'de gelecek hafta neler var? Süt ve süt ürünleri indirimde...
BU ÜRÜNLER BU FİYATA KAÇMAZ
- Dost 5 kg yarım yağlı yoğurt 117.50 TL
- Dost 2 kg probiyotik yoğurt 34.50 TL
- Dost 1 L tam yağlı süt 25.50 TL
- Dost 1 L çikolatalı pastörize süt
- Aknaz 1000 g az yağlı beyaz peynir 97.50 TL
- Dost Çiftlik 400 g kaşkaval peyniri 79 TL
- Dost 2 L yağlı ayran 33.50 TL
- Aknaz 1500 g yarım yağlı tost peyniri 219 TL
- Binvezir 1000 g kaşar peyniri 195 TL
- Kerem nallı kaymak 41.50 TL
- Patiswiss yer fıstığı kreması 72.50 TL
- Kingtom mayonez 31.50 TL
- Kingtom ketçap 26.50 TL
- Züber karışık kuruyemişli hurma bar 34.50 TL
- Ülker 9 kat tat 24.50 TL
- Ülker Dankek 22.50 TL
- Bebeto külah yumuşak şeker 17.50 TL
- Mixim dolgulu kurabiye İzmir bombası 24.50 TL
- Ülker bitter çikolatalı gofret 3.75 TL
- Hobby kakaolu krema 54.50 TL
- Koska tahin helvası 25 TL
- Kellogg’s Coco pops 72.50 TL
- Fide ilikli kemik suyu 19.75 TL
- Tariş hurma özü – Harnup özü 37.50 TL
- Gingero natur pastil 24.50 TL
- Serel Çanakkale bombası 32.50 TL
- Patiswiss çikolata kaplı çubuk 34.50 TL
- Master nut leblebi ezmesi 39.50 TL
- Yayla haşlanmış Meksika fasulyesi – Maş fasulyesi – Börülce 14.50 TL
- Nuh’un Ankara tam buğday kalem makarna 18.75 TL
- Duru çiya tohumu 13.25 TL
- Destan çubuk tarçın 21.75 TL
- Sanitta baharat çeşitleri 14.25 TL
Kaynak:
Aktüel