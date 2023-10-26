Ayçiçek yağında büyük indirim! markete girenler gözlerine inanamadı ! 5 litre ayçicek yağında büyük fırsat !

Mutfakta en çok kullanılan ürünler arasında yer alan ayçiçek yağı yoğun ilgi ile karşılanırken indirim haberi vatandaşın yüzünü güldürdü. İşte ayçiçek yağı indirim detayları…