Ayçiçek yağında büyük indirim! markete girenler gözlerine inanamadı ! 5 litre ayçicek yağında büyük fırsat !
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Mutfakta en çok kullanılan ürünler arasında yer alan ayçiçek yağı yoğun ilgi ile karşılanırken indirim haberi vatandaşın yüzünü güldürdü. İşte ayçiçek yağı indirim detayları…
Mutfakta en çok kullanılan ürünler arasında yer alan ayçiçek yağı yoğun ilgi ile karşılanırken indirim haberi vatandaşın yüzünü güldürdü. İşte ayçiçek yağı indirim detayları…
AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI DÜŞTÜ
Migros ayçiçek yağı indirim detaylarını paylaşmaya devam ediyor. Stokları bitiriyoruz diyerek duyuran Migros, 3 litrelik Orkide pet şişe ayçiçek yağının fiyatını 99 TL'ye düşürdü. 5 litrelik Komili ayçiçek yağı %11 indirim ile 179 TL'ye düşerken Turna 4 litrelik ayçiçek yağı 143,90'den satışa çıkarıldı.
5 litrelik Yudum ayçiçek yağı 189,90 TL'den satılıyor. 5 litrelik Migros ayçiçek yağı ise 149,90 TL’den satışa çıkarıldı.
Kaynak:
Aktüel