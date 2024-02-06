A101'den Elektrikli Moped ve Evcil Hayvan Ürünlerinde Dev Kampanya: 8 Şubat'ta A101'de Kaçırılmayacak Fırsatlar

Türkiye'nin dört bir yanındaki 12.000'den fazla şubesiyle alışverişin adresi olan A101, teknoloji ve konforu bir araya getiriyor. 8 Şubat'ta, teknoloji severler ve evcil hayvan sahipleri için bir dizi avantajlı ürünü raflarına taşıyacak olan A101, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaya devam ediyor.

A101'de Elektrikli Moped Rüzgarı

8 Şubat itibarıyla A101 mağazalarında ve online platformunda, APEC APM5 modeliyle üç tekerlekli elektrikli mopedler teknoloji tutkunlarını bekliyor. Euro 5 emisyon standartlarına uygun bu mopedler, B sınıfı bir ehliyetle kolayca kullanılabiliyor ve 44.990 TL gibi cazip bir fiyat etiketine sahip.

Yeni Nesil Televizyonlarla Evinize Konfor Katın

A101, evinizin konforunu artıracak yeni nesil televizyonları da müşterilerine sunuyor. Dahili Wi-Fi özelliği bulunan HI-LEVEL marka 55 inç Ultra HD Smart LED TV, 11.999 TL fiyatla, seyir zevkinizi iki katına çıkaracak. ONVO markasının 50 inç ve 43 inçlik Ultra HD Smart LED TV'leri ise sırasıyla 10.999 TL ve 6.899 TL'den alıcılarını bekliyor.

Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletlerinde Avantajlı Fiyatlar

Pratik kullanımı ve avantajlı fiyatlarıyla dikkat çeken SEG marka çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve no-frost buzdolabı, A101 mağazalarında ve online alışveriş platformunda sizleri bekliyor. 10.999 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan bu ürünler, günlük hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlandı.

Teknoloji Tutkunları İçin Cazip Teklifler

TCL marka cep telefonları ve PIRANHA marka Bluetooth kulaklıklar, müzik ve teknoloji meraklıları için A101'de özel fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca, gerçek HR sensörüne sahip PIRANHA akıllı bileklik, sadece 199 TL'ye sağlık ve fitness takibiniz için ideal bir yardımcı olacak.

Birbirinden Kullanışlı Küçük Ev Aletleri A101 Market Reyonlarında Yerini Alacak

KIWI KCC 4325 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, 4.899 TL’lik fiyatla satışta olacak.

HOMEND 1261 H Dustrider Şarjlı Dik Süpürge, 3.499 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

3.999 TL fiyatlı SINGER M1605 Dikiş Makinesi, tüketicilerin evde dikiş yapmalarına olanak sağlayacak.

Pratikliği sayesinde dikkatleri üzerine çeken KIWI KSI-645 Portatif Buharlı Kırışık Giderici, 649 TL’lik fiyatıyla A101 küçük ev aletleri reyonunda yerini alacak.

KIWI KK3330 Çelik Kettle ise 349 TL’ye raflarda olacak.

Kişisel Bakımına Dikkat Edenler İçin Kaçırılmaması Gereken Fırsatlar A101’de

APRILLA AEP 7817 Epilatör, 349 TL fiyatla satışa çıkacak.

APRILLA AHS 2026 Saç Düzleştirici ise 299 TL’ye tüketicilere sunulacak.

HOMETECH Saç Şekillendirici Fırça, 439 TL’lik fiyatıyla haftanın satışa sunulacak olan kişisel bakım ürünleri arasında yerini alacak.

A101 kişisel bakımına özen gösteren erkek müşterileri için 8 Şubat gününde APRILLA marka ATR 7030 Kamuflaj Desenli Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi’ni 249 TL’ye, AHC5011 Saç Kesme Makinesi’ni ise 329 TL’ye satışa sunacak.

A101’de Bu Hafta Evcil Hayvan Ürünleri de Satışta Olacak

A101 2.990 TL fiyatla satışa sunacağı KIWI Pets Evcil Hayvan Elektrik Süpürgesi ve Tüy Kurutma Bakım Seti ile evcil hayvan sahiplerinin yüzünü güldürecek.

699 TL’lik fiyatla satışa çıkacak olan KIWI Pets Zamanlayıcı Ayarlı Hayvan Mama Kabı, kullanışlı ve pratik olmasıyla evcil hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak.

Mobil cihazlardan kontrol ve besleme kaydı imkanını tüketicilere sağlayan KIWI Pets Kameralı Akıllı Evcil Hayvan Besleyici, 1.699 TL olan fiyatıyla A101 mağazalarında beğenilere sunulacak.