A101 Ev hanımlarının beklediği ürünleri açıkladı ! koltuk, halı yıkama makinesi satışta
Yayınlanma:
A101, 26 Ekim Perşembe aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Başta koltuk, halı yıkama makinesi olmak üzere dolu dolu tam 18 sayfa katalog yayınladı.
A101, 26 Ekim Perşembe aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Başta koltuk, halı yıkama makinesi olmak üzere dolu dolu tam 18 sayfa katalog yayınladı.
İndirime giren ürünler
- Philips 55" UHD Smart Led Tv 18.999 TL
- Toshiba 50' Ultra HD Android Tv 10.799 TL
- Onvo 42' Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.399 TL
- Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 3.999 TL
- Onvo 42' Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.399 TL
- Reeder S19 Max 4/64 GB Cep Telefonu 2.699 TL
- SEG CM 1012 10 Kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL
- SEG CM 1012 10 Kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL
- SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL
- Goodwest Cam Ankastre Seti 3'lü 4.799 TL
- Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi 699 TL
- Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 249 TL
- Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 899 TL
- Flavel Dijital Baskül 199 TL
- Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 429 TL
- Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.699 TL
- Goodmaster Risto Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 239 TL
- Aprilla Saç Düzleştirici 239 TL
- Aprilla Saç Kurutma Makinesi 379 TL
- Aprilla Şarjlı Epilatör 249 TL
- Maximus DP 1200 Q Quartz Isıtıcı 259 TL
- Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 199.900,00 TL
- TV Ünitesi 890 TL
- 4 Kapak Tek Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 1.490 TL
- Bölmeli Kitaplık 490 TL
- Kapaklı Raflı Gardırop 2.190 TL
- Çift Kişilik Baza ve Başlık Seti 6.290 TL
- Tek Kişilik Baza ve Başlık Seti 3.290 TL
- Balance Yaylı Yatak 2.550 TL
- Relax Süngerli Yatak 1.090 TL
- Dynamic Yaylı Yatak 1.390 TL
- Orta Boy Kafesli Mangal Teli 34,90 TL
- Izgaralı Piknik Mangal 64,90 TL
- Olta Sehpası 149 TL
- Olta Seti 249 TL
- Balıkçı Feneri 44,90 TL
- Olta Aksesuar Seti 109 TL
- Balıkçı Makası 38,90 TL
Cam Motivasyon Matarası 550 cc 29,90 TL
- Konik Termos 1,2 Litre 109 TL
- Borosilikat Cam Sütlük 450 ml 39,90 TL
- Borcam Çok Amaçlı Kase 3000 cc 79,90 TL
- Sürgülü Erzak Kabı 10 Litre 59,90 TL
- Nehir Yemek Kaşığı / Yemek Çatalı 27,50 TL
- Nehir Servis Gereçleri 89,90 TL
- Nehir Tatlı Kaşığı / Tatlı Çatalı 19,90 TL
- Nehir Çay Kaşığı 12,90 TL
- Hascevher Tava ve Sahan Seti 299 TL
- Cem Basık / Derin Tencere 349 TL
- Cem Tava 26 cm 179 TL
- Emaye Kızartma Tenceresi 24 cm 249 TL
- Taç Döküm Kek Kalıbı 229 TL
- Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 249 TL
- Brita MAXTRA Yedek Filtre 2'li 169 TL
- Matara Shaker 740 cc 19,90 TL
- Pratik Basmalı Rondo 109 TL
- Karma Plastik Ürünler 24,90 TL
- Soyacak Çeşitleri 9,90 TL
- Piranha Avuç Taşlama 449 TL
- Piranha Darbeli Matkap 449 TL
- Piranha Dekupaj Testere 449 TL
- Ütü Masası 599 TL
- Kanatlı Kurutmalık 249 TL
- Bay / Bayan Tam Otomatik Şemsiye 119 TL
- Kadife Kaymaz Salon Halısı 5m2 479 TL
- Kadife Kaymaz Salon Halısı 3m2 299 TL
- Tek Kişilik Lastikli Fitted Çarşaf 119 TL
- Çift Kişilik Lastikli Fitted Çarşaf 159 TL
- Ranforce Yastık Kılıfı 2'li 49,90 TL
- Bayan Uzun Kollu Puantiyeli Pijama Takımı 189 TL
- Bayan Pijama Alt 149 TL
Kaynak:
Aktüel