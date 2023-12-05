7 Aralık Günü A101’den Tüketicilere Elektrikli Moped Sürprizi

Türkiye’nin 81 ilinde ve her bir ilçesinde, 500’ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan A101, 7 Aralık günü elektrikli mopedden, küçük ev aletlerine kadar birbirinden değerli teknolojik ürünleri satışa sunacak.

7 Aralık Günü A101 Mağazalarında ve a101.com.tr’de Elektrikli Moped Satışa Sunuluyor

7 Aralık günü a101.com.tr’de ve A101 mağazalarında APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped tüketicilere sunuluyor. 39.990 TL fiyatlı bu ürün, Euro 5 standardında bulunuyor ve B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabiliyor.

Uygun Fiyatlı Televizyonlar A101’de

Dahili Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini içerisinde bulunduran TOSHIBA 58UA2263DT 58" Ultra HD Android TV, 13.999 TL fiyatla satışa çıkıyor.

16.999 TL fiyatla A101 televizyon reyonunda ve a101.com.tr’de satışa çıkan TOSHIBA 55QA4263DT 55’’ Ultra HD QLED Android TV de dahili Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini tüketicilere sağlıyor.

PHILIPS 55PUS7608 55'' UHD Smart LED TV, Dolby Vision ve Dolby Atmos özellikleriyle 18.499 TL fiyatta bulunuyor.

Haftanın satışa sunulan bir diğer televizyonu ONVO OV50500 50’’ Ultra HD WEBOS 2.0 Smart LED TV ise dahili Wi-Fi ve Bluetooth özellikleriyle birlikte 9.999 TL’ye satışta.

Beyaz Eşyada Kaçırılmayacak Fırsatlar

15 farklı programı ve zaman geciktirme özelliğini içerisinde bulunduran SEG CM 910 9 kg Çamaşır Makinesi, 7.999 TL’lik fiyatıyla marketlerde ve a101.com.tr’de alıcılarını bekliyor.

5.999 TL’den A101’lerde ve a101.com.tr’de satışa sunulan SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi ise 12 kişilik yıkama kapasitesi özelliğiyle tüketicilere pratik ve kullanışlı bir hizmet sunuyor.

451 L net hacme sahip SEG NF 483 No-Frost Buzdolabı, 13.299 TL fiyatıyla haftanın satışa sunulan beyaz eşyaları arasında yerini alıyor.

İçerisinde davlumbaz, cam ocak ve fırın bulunduran GOODWEST Siyah Cam Ankastre Set 3'lü, 4.999 TL fiyatla satışa çıkıyor.

A101 Teknolojik Ürün Rafları Yine Çok Çeşitli

599 TL fiyata ve adımsayar özelliğine sahip QCY GTC Akıllı Saat, kalp atışı takibi, uyku takibi ve SPO2 takibi yapabiliyor.

QCY T13 ANC Bluetooth 5.3 Kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliğiyle 479 TL.

A101 teknoloji raflarında ve a101.com.tr’de satışa sunulan PHILIPS TAT1215BK Bluetooth Kulaklık ise 599 TL fiyatında bulunuyor ve tamamen şarj edilmiş bir şarj kutusu ile ekstra 12 saat daha şarj süresi elde edilebilme imkanını tüketicilere sağlıyor.

Fotoğraf baskısı özellikli PIRANHA Şarjlı Çocuk Dijital Fotoğraf Makinesi, 999 TL’lik fiyatıyla mağazalarda çocuklarını sevindirmek isteyen ebeveynleri bekliyor.

USB tak çalıştır özelliğiyle tüketicilere pratik bir hizmet sunan PIRANHA 2380 Klavye Mouse Set, 259 TL fiyatında bulunuyor.

A101’in Satışa Sunduğu Küçük Ev Aletleri Hayat Kolaylaştırıyor

Toz torbasız kullanımlı ARZUM AR4070 Cleancompact Cyclone Süpürge, 2.199 TL’ye satışa sunuluyor.

1,8 L kapasiteli su ısıtıcısına ve 1 L kapasiteli demliğe sahip FAKIR Chaizen Inox (Çelik) Çay Makinesi, 1.599 TL’lik fiyatıyla çay tiryakilerinin yüzünü güldürüyor.

KIWI KSM 2405 Mini Tost Makinesi ise 439 TL fiyatla A101’lerde.

El blender'ı, doğrayıcı ve çırpıcı fonksiyonlarıyla ARZUM AR1111 Starry El Blender Seti, 749 TL fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

SUNNY Fal Otomatik Türk Kahvesi Makinesi, 4 fincan kapasitesi özelliğiyle ve 899 TL fiyatıyla kahveseverleri bekliyor.

549 TL fiyatla satışa sunulan KIWI KSI 640 Portatif Buharlı Kırışık Giderici, kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

MAXIMUS DP 1200 Q Quartz Isıtıcı ise 269 TL fiyatıyla raflarda yerini alıyor.

KIWI KLR1513 Tiftik Temizleme Makinesi, 139 TL’ye haftanın küçük ev aletleri arasında bulunuyor.

A101 Kişisel Bakımına Önem Verenleri Bu Hafta da Unutmuyor

Kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklara sahip APRILLA AHC5011 Saç Kesme Makinesi, 259 TL fiyatıyla kişisel bakımına dikkat edenleri bekliyor.

APRILLA AHD-2150 Saç Kurutma Makinesi, yüksek hızlı DC motoruyla 399 TL.

Tüm saç tipleri için üçlü seramik bukle maşası sistemi özelliğini içerisinde bulunduran APRILLA AHS 2029 3 Başlı Hızlı Su Dalgası Maşası, 399 TL’ye satışta.

219 TL fiyatlı FLAVEL FLV130 Dijital Baskül ise formunu korumaya özen gösterenler için satışa sunuluyor.