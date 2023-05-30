'1461 Trabzonspor İskenderunspor maçı canlı izle! 1461 Trabzonspor İskenderunspor youtube linki canlı izle!' araştırılmaya devam ediyor. 2.Lig Kırmızı Grup Play-Off 2. Tur müsabakasında 1461 Trabzonspor taraftarları önünde İskenderunspor ile kozlarını paylaşıyor. Üst lige çıkmak için mücadele edecek iki takımda hata yapmak istemiyor. Peki 1461 Trabzonspor İskenderunspor maçını şifresiz nasıl izlenir? 1461 Trabzonspor İskenderunspor youtube da şifresiz yayınlanıyor mu? 1461 Trabzonspor İskenderunspor izlemenin yolları neler? 1461 Trabzonspor İskenderunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Tüm detayları yenigün gazetesi olarak sizler için derledik.

1461 TRABZONSPOR İSKENDERUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2.Lig Kırmızı Grup Play-Off 2. Tur müsabakasında 1461 Trabzonspor taraftarları önünde İskenderunspor'u ağırlıyor. Yükselme maçının ilk ayağında hata yapmak istemeyen 1461 Trabzonspor, avantajlı skoru alıp rövanş maçına odaklanmak istiyor. Saat 15.30'da karşı karşıya gelecek iki takımın maçı Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanacak ve bu zorlu karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

1461 Trabzon: Özkan Karabulut, Buğrahan Karslı, Nafican Yardımcı, Abdülkadir Korkut, Bahadır Erol, Tunahan Ergül, Özkan Yıldırım, Kerem Baykuş, Ahmet Çakmak, Arif Morkaya, Enes Karakuş

İskenderunspor: Berk Balaban, Hüseyin Öztürk, Kemal Tokak, Onur Ural, Okan Dernek, İsmail Güven, Enes Soy, Hüseyin Acar, Ali Keten, Süleyman Güneş, Artun Akçakın

1461 TRABZONSPOR İSKENDERUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

1461 Trabzonspor İskenderunspor maçının linki maç başladığı zaman sitemizde olacaktır.

1461 TRABZONSPOR GALİBİYET PEŞİNDE!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off ilk turunu kayıpsız geçen 1461 Trabzon FK, şimdi gözünü 30 Haziran Salı günü saat 15.30'da Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynayacakları İskenderunspor maçına çevirdi. Takım, önceki gün kendi tesislerinde toplanarak kritik maçın hazırlıklarına başladı ve dün yapılan antrenmanla eksiklerini gidermeye devam etti.

Teknik direktör Ulaş Ulusan nezaretinde yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada oyuncuların hırslı ve moralli olmaları dikkat çekti. Karadeniz ekibi, hazırlıklarını bugünkü idmanla sürdürecek. Antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir görüşme yapan Ulaş Ulusan, İskenderun maçında oyuncularından daha yüksek bir performans beklediğini ifade etti. Takımın hedefi, bu önemli karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak play-off yolunda ilerlemektir.