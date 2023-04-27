TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz 4. gün yarışmacısı, Diyetisyen Faysal Bey oldu. Çok iddialı olduğunu söyleyen Faysal Sisi, kalori hesabıyla hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : Aycan Kapıcı
2. gün yarışmacısı : Betül Arslantaş
3. gün yarışmacısı : Gülizar Hanım
4. gün yarışmacısı : Tolga Bey
5. gün yarışmacısı : Faysal Bey
Faysal Sisi'nin diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir;
Tolga Bey'in, Faysal Bey'e verdiği puan=
Gülizar Hanım'ın, Faysal Bey'e verdiği puan=
Betül Hanım'ın, Faysal Bey'e verdiği puan=
Aycan Hanım'ın, Faysal Bey'e verdiği puan=
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Kaynak: Yenigün Haber Merkezi