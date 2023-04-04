Tv 8 ekranlarının sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları belli oldu. Gülden Hanım, Serpil Hanım, İnanç Bey,Ramona Hanım, Güray Kerim Bey 50 bin TL'lik para ödülü için mutfakta hünerlerini gösterecekler. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ramona Hanım kimdir?kaç yaşında, nereli, yarışmada hangi gün yarışacak?

"Tırnaklarımı Kesmem"

Rakipleri arasında adından söz ettiren aslen İran Azerisi olan Ramona Vosoghi, Türkiye'ye oyuncu olmak için geldiğini belirtti. Yemek yaparken uzun tırnaklarını kesmeyeceğini belirten Ramona, Serpil Hanım ile arasında ufak çaplı bir gerginlik yaşandı