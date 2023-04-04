TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal ile Yemekteyiz programının sevenleri, dış ses Gürbüz'ün kim olduğunu merak ediyor. Yemekteyiz yarışmasının geçen sezonlarında dış sese, 'mikser' ve 'dış ses' diye seslenilmekteydi.

Aydoğan Temel; Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu, tiyatrocu, ve dublaj sanatçısıdır.

1983 yılından beri dizi, çizgi film, sinema filmi, belgesel ve reklam filmleri dublajı ve yönetmenliği yapmaktadır. Sıkça konuştuğu ünlüler arasında: William Macy, John Malkovich, Gary Oldman, Kevin Spacey, Tcheky Karyo, Gerard Depardeiu sayılabilir. Genellikle seslendirme yaptığı karakterleri kötü, sapık, komik, sorunlu adamlar oluşturmaktadır. Show TV'de bir dönem yayınlanmış magazin programlarından Pazar keyfi'nin dış sesi Aydoğan Temel'dir. O zamana kadar yapılmış magazin seslendirmelerinin dışına çıkarak ve fark yarattı ve kimi kesim tarafından eleştirilse de izleyicilerin beğenisini kazanarak aklitleri türedi. Daha sonra Uçankuş programında şimdiye kadar ekranın dışında gizemli bir ses kalan Aydoğan Temel ekranın karşısına çıktı ve bu programı sundu.

Kamuran Usluer'in "Artık dublaj yapmıyoruz. Sadece ses veriyoruz." demesiyle dublajın seslendirme değil, aslında sözlendirme olduğunu savunmuştur. Seslendirme ses ile filmin eşleştirilmesi anlamına gelir. Bu yüzden kendisine dublajın Türkçe karşılığı olan "sözlendirmen" ya da dublaj sanatçısı olarak tanımlamaktadır.

2011 yılında vizyona giren Komik Bir Aşk Hikayesi adlı sinema filminin senaryosunu yazarak baş rolünde oynadı. Ayrıca 2010 yılında Atv'de yayınlanan Yalancısın Sen isimli dizide oynamıştır.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi