30 Mart akşamı alanında başarılı birçok sanatçının sahnede olacağı ‘Dayanışma Sahnesi’ YouTube ve diğer online platformlardan canlı olarak izlenebilecek. Her koltuğun bir öğrencinin eğitim desteğine dönüşeceği etkinlikte, alınan destek biletleri ve online yayınlar üzerinden yapılacak katkılarla depremden etkilenen 2200 öğrenciye kaynak oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca, Robotel Derneği iş birliğiyle depremden bedensel olarak zarar gören en az yüz çocuğa da destek olunuyor. İlk andan itibaren sanatçılar tarafından büyük destek gören ‘Dayanışma Sahnesi’, birçok önemli ismi aynı sahnede bir araya getiriyor. Antakya Medeniyetler Korosu’nun açılışını yapacağı gecede, Adamlar, Athena, Bedük, BEGE, Büyük Ev Ablukada, Can Bonomo, Ceren Gündoğdu, Deniz Tekin, Duman, Ersay Üner, Evdeki Saat, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Hayko Cepkin, Kenan Doğulu, Koray Candemir, Korhan Futacı, Mert Demir, mor ve ötesi, Nova Norda, Pentagram, Şevval Sam ve Zuhal Olcay dayanışma için şarkılarını seslendirmeye hazırlanıyor. CİMRİ // 27 MART // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 Semaver Kumpanya, Moliere'in ünlü eseri "Cimri” oyununu, Tansu Biçer’in yorumu ve Serkan Keskin’in çok konuşulan “Harpagon” performansıyla 7 sezondur kapalı gişe sahneliyor. "Dünyadaki insanların en az insan olanı; yeryüzündeki canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir. Onun sevmesinden kuru, onun okşamasından kısır bir şey olamaz. Vermek öylesine zoruna gider ki, selam bile vermez kimseye, onu bile alır; yalnız alır..." Böyle betimliyor onu tanıyanlar Cimri'yi... Kimdir bu Cimri? Gerçekten de dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Sadece yazılmış bir karakter midir? Etrafımızda var mıdır böyleleri? Nasıl bir şey olurdu böylesi bir insanla yaşamak? 17. yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri Cimri'de belli bir zümreye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok insanın ve ailelerin iç ve dış yapısına bakacak, garip rastlantılara tanık olacaksınız. Kapı Açılış: 20.00 Etkinlik: 20.30 Bilet Fiyatları: 1. Kategori: 319,00₺ 2. Kategori: 286,00₺ KİBRİTİN UCUNDA // 27 MART // %100 STUDIO // 20.30 İstanbul’da karlı bir gece… Her şeyini kaybettiğini düşünen Kerem, koltuğunda büyük kararlar eşiğinde… Sonra birden evden çıktığı gibi zbamm! 30’larının başında bir plaza çalışanı olan Kerem, başarı hırsının, çocukluğunun ve küçük bir felaket sonrası ziyarete gelen geçmişinin gölgesinde, kendiyle uzun ve derin bir hesaplaşmaya girişir. Kafasının içinden gelen seslere engel olmaya bıraktığı o soğuk İstanbul akşamında tüm çocukluğu kar taneleri gibi yerlere dökülür. Kerem’in hayatı o gece bir kibritin ucunda… “E ben şimdi sana nasıl anlatayım ki içimdeki karanlığı… Ben böyle kayboluyorum bazen, yok oluyorum yani içimde…bulamıyorum yok… Sen konuşuyorsun duymuyorum, sanki başkası sana cevap veriyor…içimde başka biri, bir şey…şehir konuşuyor duymuyorum, arabalar gır gır gır…trenler, evler…ipince bir siren sesi bir de…ben hiç tanıştırmasam seni içerdeki şeyle? Ölecez, gidecez…sonra 40…60…80…. imkansız ya belki 90’a kadar yaşarız…küçük bir mum ışığı gibi sonra püfff…” Zorlu PSM Prodüksiyon’un T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın maddi katkılarıyla tiyatro sahnelerine kazandırdığı yeni oyunu Kibritin Ucunda, %100 Studio'da. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı Kayhan Berkin’in yönettiği, Rıza Kocaoğlu’nun oynadığı Kibritin Ucunda, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde %100 Studio’da ücretsiz olarak izleyicisiyle buluşuyor. Kapı Açılış: 20.00 Kibritin Ucunda: 20.30 Bilet Fiyatları: Ücretsiz ALICE MÜZİKALİ // 27- 31 MART - 2 NİSAN // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip “Alice Harikalar Diyarında”, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak temsillerine devam ediyor. İlk kez 7 Şubat 2019’da perde açan, 23. Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Haldun Dormen Özel Ödülü” ve En İyi Koreografi Ödülleri’nin sahibi olan Alice Müzikali, yeni sezonda da seyirciyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Zorlu PSM’de kapalı gişe oynayan müzikalde Serenay Sarıkaya “Alice” olarak izleyicisinin karşına çıkarken, Ezgi Mola “Kraliçe”, Enis Arıkan “Tavşan”, Şükrü Özyıldız “Şapkacı”, İbrahim Selim “Kral”, Merve Dizdar ise “Kedi” rolü ile yer alıyor. Kapı Açılış: 20.00 Etkinlik: 21.00 Bilet Fiyatları: VIP:945,00 ₺ 1. Kategori: 840,00₺ 2. Kategori: 735,00₺ 3. Kategori: 577,50₺ 4. Kategori: 420,00₺ 5. Kategori: 318,00₺ 6. Kategori: 215,00₺ KÜHEYLAN // 28 MART // TURKCELL PLATİNUM SAHNESİ // 20.30 Amadeus’un oyun yazarı Peter Shaffer’ın gerçek bir olaydan esinlenerek kurgulayıp kaleme aldığı, Broadway’de 1200 kez sahnelenen Tony ödüllü başyapıtı Küheylan, Barış Erdenk rejisi ile sahneye taşınıyor. Başrollerini Kerem Alışık, Emir Özden, Hatice Aslan, Devrim Nas, Açelya Devrim Yılhan ve Gizem Katmer’in üstlendiği efsanevi oyun, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı ile Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Kapı Açılış: 20.00 Etkinlik: 20.30 Bilet Fiyatları: Sahne Üstü:595,00₺ 1.Kategori: 395,00₺ 2.Kategori: 285,00₺ 3.Kategori: 175,00₺ AMADEUS // 28 MART – 1 NİSAN // TURKCELL SAHNESİ // 20.30 Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi “Amadeus” yeni sezon temsillerine devam ediyor. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment iş birliği ile tiyatroseverlerle buluşan oyunun başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Dilan Çiçek Deniz (Constanze Weber) paylaşıyor. Sahne önünde 35, sahne arkasında 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev ekibiyle sezonun en çok ses getiren prodüksiyonlarından birisi olan ve sahnelendiği her oyunda tüm biletleri tükenen Amadeus, dünyada bir ilk olan çalınabilir yazı karakteri sayesinde Pazarlama ve Reklamcılık alanlarında ödüller kazandı. 6 “Kristal Elma” ve 4 “Felis” ile bu ödülleri alan ilk ve tek tiyatro oyunu olmasının yanında “ADC 100th Annual Awards”ta “Logo” kategorisinde ödül alarak uluslararası alanda başarı kazandı. XX. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde Yönetmenimiz Işıl Kasapoğlu En iyi Yönetmen, Selçuk Yöntem Sürekli Mükemmeliyet, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment En İyi Prodüksiyon, olmak üzere 3 dalda ödüle layık görüldü. Kapı Açılış: 19.30 Etkinlik: 20.30 Bilet Fiyatları: 1. Kategori: 595,00₺ 2. Kategori: 495,00₺ 3. Kategori: 375,00₺ 4. Kategori: 265,00₺ 5. Kategori: 195,00₺ SİDİKLİ KASABASI MÜZİKALİ // 29 MART // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 Tony Ödüllü Broadway müzikali “Sidikli Kasabası Müzikali” 27 kişilik kadrosuyla sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde. Greg Kotis ve Mark Hollman’ın kaleme aldığı müzikali Kayhan Berkin yönetiyor. Settar Tanrıöğen ve Füsun Demirel gibi isimleri bir araya getiren müzikalde aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi Şefi Murat Kodallı önderliğinde canlı orkestra da yer almakta. Dünyanın kuraklıkla boğuştuğu bir dönemde; halkın tuvalete girmesi de özel bir şirket denetimiyle gerçekleşmektedir. Tuvalete girmek için parası olmayanlar ise Sidikli Kasabası’na gönderilmekte ve bir daha geri dönmemektedir. Bu tuhaf “sistem”e başkaldırının başlaması ise sadece bir aşk kıvılcımına bakar. Yapımını MON'un üstlendiği müzikal; yepyeni bir yorumla sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Kapı Açılış: 20.00 Etkinlik: 20.30 Bilet Fiyatları: 1. Kategori: 370,00₺ 2. Kategori: 280,00₺ OZAN MUSLUOĞLU QUARTET TUNES OF TUNE ÖTENEL // 29 MART // touché // 21.00 Caz sahnesinin aranan müzisyenlerinden oluşan Ozan Musluoğlu Quintet, 29 Mart akşamı touché’de sahne alıyor. Kapı Açılış: 19.30 Etkinlik: 21.00 Bilet Fiyatları; Ön Satış: 154,00₺ JEKYLL & HYDE// 29 MART // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 İyi ve kötü aynı bedende, birbirine karşı acımasız bir savaş halinde. Ama her şeyin bir sonu vardır. Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü ‘Jekyll & Hyde’ müzikali, çarpıcı bir prodüksiyon ve muhteşem bir kadro ile seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Kapı Açılış: 20.00 Etkinlik: 21.00 Bilet Fiyatları: 1. Kategori: 595,00₺ 2. Kategori: 495,00₺ 3. Kategori: 375,00₺ 4. Kategori: 265,00₺ 5. Kategori: 195,00₺ DAYANIŞMA SAHNESİ // 30 MART // TURKCELL SAHNESİ // 18.00 DasDas, Zorlu PSM ve İhtiyaç Haritası, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından dayanışma ve birliktelik duygusunu ‘Dayanışma Sahnesi’ne taşıyor. 30 Mart akşamı alanında başarılı birçok sanatçının sahnede olacağı ‘Dayanışma Sahnesi’ YouTube ve diğer online platformlardan canlı olarak izlenebilecek. Her koltuğun bir öğrencinin eğitim desteğine dönüşeceği etkinlikte, alınan destek biletleri ve online yayınlar üzerinden yapılacak katkılarla depremden etkilenen 2200 öğrenciye kaynak oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca, Robotel Derneği iş birliğiyle depremden bedensel olarak zarar gören en az yüz çocuğa da destek olunuyor. İlk andan itibaren sanatçılar tarafından büyük destek gören ‘Dayanışma Sahnesi’, birçok önemli ismi aynı sahnede bir araya getiriyor. Gecede, Antakya Medeniyetler Korosu, Adamlar, Athena, Bedük, BEGE, Büyük Ev Ablukada, Can Bonomo, Ceren Gündoğdu, Deniz Tekin, Duman, Ersay Üner, Evdeki Saat, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Hayko Cepkin, Kenan Doğulu, Koray Candemir, Korhan Futacı, Mert Demir, mor ve ötesi, Nova Norda, Pentagram, Şevval Sam ve Zuhal Olcay dayanışma için şarkılarını seslendirmeye hazırlanıyor. Kapı Açılış: 18.00 Etkinlik: 18.00 Bilet Fiyatları: Etkinlik Bileti (Etkinliğe katılım hakkı verir): 5.000,00₺ Dayanışma Bileti 1 (Etkinliğe katılım hakkı vermez): 500,00₺ Dayanışma Bileti 2 (Etkinliğe katılım hakkı vermez): 1.000,00₺ Dayanışma Bileti 3 (Etkinliğe katılım hakkı vermez): 10.000,00₺ LOLA MARSH // 30 MART // %100 STUDIO // 21.30 Vokalde Yael Shoshana Cohen ve multi-enstrümantalist Gil Landau ikilisinden oluşan ve akıllıca yazılmış şarkılarını sımsıcak harmonilerle işleyerek üretimlerini sürdürüren Lola Marsh, 30 Mart akşamı PSM Loves2Gather kapsamında Zorlu PSM %100 Studio’da unutulmayacak bir konsere imza atacaklar. 2016 yılında yayımladıkları magnetic indie-pop üretimleri “You’re Mine” ile ses getirerek aynı zamanda “To All the Boys: P.S. I Love You 2” filminde de yer alan şarkılarıyla çiçeği burnunda ikili Lola Marsh, 30 Mart akşamı PSM Loves2Gather konsepti ile Zorlu PSM %100 Studio’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 2017 tarihli “Remember Roses” isimli ilk albümleriyle NPR, Paste Magazine, NYLON, Observer, Interview Magazine gibi prestijli yayınların dikkatini çekerek “Wishing Girl” isimli teklileriyle büyük ilgi gören ve müzikseverler tarafından çok sevilen albümleri listeleri alt üst ederek 40 milyonu aşkın dinlenme elde eden Lola Marsh, sevilen şarkılarını İstanbul’daki dinleyicileriyle buluşturmaya geliyor. Kapı Açılış: 20.30 Lola Marsh: 21.30 Bilet Fiyatları: Ön Satış 1. Dönem: 220,00₺ Öğrenci: 187,00₺ LOKALİZE: ONURR "SAKİN TRIBUTE"// 31 MART // %100 STUDIO // 21.00 2000’li yıllarda alternatif rock grupları arasında hızlıca yükselen ve geniş bir dinleyici kitlisi elde eden Sakin, grubun solisti Onur Özdemir’in hazırladığı seçkiyle “sakin tribute” Lokalize sahnesine konuk olarak 31 Mart akşamı 2000’li yıllara ışınlanmak isteyen herkesi %100 Studio’ya bekliyor. Kapı Açılış: 19.30 Etkinlik: 20.30 Bilet Fiyatları; Ön Satış: 143,00₺ ALDIRMA GÖNÜL // 31 MART // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 21.00 Sabahattin Ali’nin heyecanlarının, aşklarının, hüzünlerinin, hasretlerinin; kısaca hayatından kesitlerin sahnelendiği ve şiirlerinden bestelenmiş sevilen şarkılarının söylendiği “Aldırma Gönül”, Ferhat Göçer’in performansıyla 31 Mart’ta Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyircisiyle buluşuyor. Kapı Açılış: 20.00 Etkinlik: 21.00 Bilet Fiyatları; 1. Kategori: 198,00₺ 2. Kategori: 143,00₺ BORA ÇELİKER QUARTET FEATURING İMER DEMİRER & VOLKAN TOPAKOĞLU & ATEŞ TEZER: SPRING IS HERE // 31 MART // touché // 21.00 Müzikal birliktelikleri ve dostlukları çok eskilere dayanan dörtlü, pandemiden sonra ilk kez bir araya gelecekleri bu özel konserde, Bora Çeliker'in 'Borabook' (2013) ve 'Tersyüz' (2018) isimli albümlerinden özgün bestelerin yanı sıra; Irving Berlin, Cole Porter, Rodgers & Hart, Jimmie Van Heusen, Antonio Carlos Jobim gibi şarkı yazarlarının bestelediği vokalli caz standard'ı ve bossa nova yorumlarına yer verecek. Modern Mainstream, Hard Bop, Free Jazz gibi akımlardan beslenen dörtlünün performansları dinamik ve yüksek tansiyonlu icralardan, içe dönük, ağır ballad'lara uzanan bir çeşitlilik içeriyor. Bora Çeliker: gitar, vokal İmer Demirer: trompet Volkan Topakoğlu: kontrbas Ateş Tezer: davul Bora Çeliker Quartet featuring İmer Demirer, Volkan Topakoğlu & Ateş Tezer: Spring Is Here, 31 Mart akşamı touché’de dinleyicilerini bekliyor. Kapı Açılış: 19.30 Etkinlik: 21.00 Bilet Fiyatları; Ön Satış: 154,00₺ FLASHBACK 90'LAR TÜRKÇE POP GECESİ // 31 MART // %100 STUDIO // 21.30 Zaman tüneline giriyoruz, eskilere gidiyoruz, sesimiz kısılana kadar şarkılar söylüyoruz, ayaklarımız ağrıyana kadar dans ediyoruz! Neyden mi bahsediyoruz? Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi'nden! Perküsyon eşliğinde DJ performans ve muhteşem dans şovları izleyeceğiniz partinin etkisinden uzun süre çıkamayacaksınız. Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi ile %100 Studio'da buluşuyoruz. Kapı Açılış: 21.30 Etkinlik: 22.30 Bilet Fiyatları; Ön Satış: 99,00₺ Satış: 143,00₺ BALE MASALLARI // 1 NİSAN // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 13.00 Tan Sağtürk’ün anlatımıyla "Bale Masalları", "Duende Global" yapımcılığında yepyeni bir anlayışla sahneye taşınıyor. Büyük besteci Çaykovski'nin yazmış olduğu en önemli bale müziklerinden oluşan özel bir kolajla sahneye taşınan "Bale Masalları", Tan Sağtürk Akademi çocuk sanatçılarının performanslarıyla seyirciyle buluşuyor. Özel tasarlanmış görseller eşliğinde gerçekleşecek olan gösteride 52 çocuk sanatçı yer alıyor. Kapı Açılış: 12.30 Etkinlik: 13.00 Bilet Fiyatları: 220,00₺ TUZBİBER STAND UP GECESİ // 1 NİSAN // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.00 TuzBiber Stand-Up, 1 Nisan Cumartesi 20:00’da Turkcell Platinum Sahnesi’nde devam ediyor. Stand-Up Gecesi’nin kadrosu ise, şov saatine kadar gizli tutuluyor. Şovun başından sonuna, merakınızı giderecek bu geceye yerinizi şimdiden ayırtmanızı rica ederiz. Kapı Açılış: 19.30 Etkinlik: 20.00 Bilet Fiyatları: 1. Kategori: 198,00₺ 2. Kategori: 165,00₺ WINGS SUNAR: BARBAROS SINGS 007 SONGS // 1 NİSAN // touché // 21.00 Sinema tarihine damga vuran, efsanevi ve ikonik şarkılarıyla müzikseverlerin hafızasında unutulmaz yer edinen 007 James Bond serisinin en sevilen şarkıları, Barbaros’un eşsiz yorumu ve etkileyici yeni düzenlemeleriyle 1 Nisan’da Wings’in katkılarıyla touché’de “Barbaros Sings 007 Songs” konseri ile dinleyicilerle buluşuyor. “Wings Sunar: Barbaros Sings 007 Songs konserinde Wings sahiplerine %15 indirimli!” Kapı Açılış: 19.30 Etkinlik: 21.00 Bilet Fiyatları: Genel Satış: 660,00₺ Yemekli: 1650,00₺ KUSURSUZ DÜNYA MÜZİKALİ // 2 NİSAN // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 11.00- 14.00 Zorlu Holding Kurumsal İletişimin yürüttüğü “Bir Hayal Bir Oyun” Yarışmasının kazananı Elif Sude Dobra’nın ‘Acayip Teknolojik Masallar” hikayesinden Özlem Saraç Özcan’ın oyunlaştırdığı ve Gaye Cankaya’nın yönettiği “Kusursuz Dünya Müzikali” seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Pınar Altuğ Atacan’ın Zorlu Çocuk Tiyatrosu kadrosuna dahil olduğu “Kusursuz Dünya Müzikali” sezon boyunca Zorlu PSM’de minik izleyicilerini bekliyor. Kiraz, kendini “Kusursuz Dünya” bilgisayar oyununa kaptırmış bir çocuktur. Tek isteği tüm bölümleri geçip yenilmez komutan Torumar’ın baş askeri olmaktır. Annesi; Nejla ile babası; Cemal çözüm olarak bilgisayarı, tableti ve telefonu yasaklar. Ancak Kusursuz Dünya, Kiraz’ı bırakmaz. Kusursuz Dünya’nın Yenilmez Komutanı Torumar, Kiraz’a hayır diyemeyeceği bir teklif sunar. Onu sanal dünyanın sonsuzluğuna davet eder ve Pinokyo eşliğinde bir maceraya çıkarır. Hansel ile Gratel, Kırmızı Başlıklı Kız, Yüz Yıl Uyuyan Güzel gibi birçok masalın içine dahil olan Kiraz, sonunda Torumar’ın baş askeri olabilecek midir? Kusursuz Dünya Müzikali sizi gerçek, sanal ve masal arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Kapı Açılış: 10.30 – 13:30 Etkinlik: 11.00 – 14:00 Bilet Fiyatları: 55,00₺ KUM ZAMBAKLARI // 2 NİSAN // %100 STUDIO // 18.00 “Kum Zambakları” insanlık tarihi boyunca çözülemeyen kadın erkek ilişkisini hem gerçek hem ironik hem de şiirsel boyutlarıyla ele alarak seyirciyi bir yolculuğa çıkarıyor. Tutkulu bir aşkın şiirselliğinin ve ruhları dans ettiren müziklerin yan yana geldiği bu oyun modern şehir hayatının içinde sıkışmış evli bir çiftin ilişki sürecine tanıklık etmemizi sağlıyor. Zorlu PSM Prodüksiyon’un Ortak Yapım kapsamında hayata geçirdiği oyunu Kum Zambakları %100 Studio’da izleyicisini bekliyor. Kapı Açılış: 17.30 Etkinlik: 18.00 Bilet Fiyatları: Genel Satış: 165,00₺ Balkon Kısıtlı Görüş: 132,00₺ Öğrenci Fiyat: 105,00₺ AYŞE SİCİMOĞLU QUARTET // 2 NİSAN // touché // 21.00 Klasik müzik, Fransız şansonları, 80’lerin ve 90’ların hit parçalarından oluşan geniş ve renkli bir repertuar ile Ayşe Sicimoğlu Quartet, sizi zaman tüneline davet ediyor. Kapı Açılış: 19.30 Etkinlik: 21.00 Bilet Fiyatları: Ön Satış: 143,00₺ Genel Satış: 154,00₺ Yemekli: 990,00₺ Zorlu Performans Sanatları Merkezi Zorlu Performans Sanatları Merkezi 10. sezonunu kutluyor! 10 yıldır ilham verici sanat deneyimleri yaratarak ve dünya sanatına ev sahipliği yaparak daha çok insana sanatı keşfetmeleri ve sanatla dönüşmeleri için ilham veriyor! Ulusal ve uluslararası kültürel iş birlikleri, seçkin kurum ve sanatçılarla olan ortak çalışmalarıyla sanatseverler ve yeni sanat izleyicileri için özgür, yaratıcı, dönüştüren ve geliştiren bir sahne yaratıyor. Bugünün ve yarının sanatçılarına hayal dünyalarını geliştirecek yaratıcı fırsatlar sunuyor ve onlara destek oluyor! Onuncu sezonunda “Onları Seviyoruz” mottosuyla 10 yıllık geçmişinde ağırladığı tüm sanatçıları kutlayan Zorlu PSM sanata gönülden bağlı, yaklaşık 150 çalışanıyla birlikte yenilenmeye ve sürprizler sunmaya devam ediyor. Bugüne kadar 5 milyondan fazla sanatseveri ağırlayan Zorlu PSM, Türkiye’deki kültür sanat faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 15’ini gerçekleştiriyor. Dünyaca ünlü müzikallerden, dünya çapındaki müzisyenlere, büyük prodüksiyonlu tiyatrolardan tek kişilik performanslara kadar uzanan nitelikli kültür sanat etkinliklerini sanatseverlerle buluşturan ve dünya standartlarında bir donanıma sahip olan Zorlu PSM, global bir sahne olma vizyonuyla hareket ediyor. Yenilikçi, dinamik, güncel, güvenilir, eğlenceli, çok sesli kapsayıcı, iddialı, sıra dışı yapısıyla performans sanatları merkezi olmanın ötesine geçerek kültür sanat sektörünün gelişimine katkı sağlıyor. Zorlu PSM, 7 farklı mekanda benzersiz bir kültür-sanat deneyimi sunuyor.