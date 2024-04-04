“İki Gözüm Ahmet: Sürgün” filmi 5 Nisan'da vizyonda

X Yapım şirketi yetkilileri yaptığı açıklamada “Bazı hukuki süreçler yaşanmasına rağmen, Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararla filmimizin gösterime girmesi önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Büyük küçük herkesin Ahmet Kaya’ya saygı duruşu niteliğindeki filmimiziizlemesi için sabırsızlanıyoruz” dedi.

X Yapım tarafından çekilen ve bu Cuma vizyona girecek “İki Gözüm Ahmet: Sürgün” filmi; şarkılarıyla adalet, özgürlük, insan hakları gibi evrensel değerler için mücadele veren ünlü sanatçı Ahmet Kaya’nın Türkiye'deki zorluklarla dolu yaşamını ve Paris'teki sürgün yıllarını konu alıyor.

Gani Rüzgar Şavata’nın yönettiği, başrolde Özgür Tüzer'in performansı ve güçlü sesiyle dikkat çeken yapım, Ahmet Kaya'nın etkileyici hayatını izleyicilere sunuyor. Filmde ayrıca Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud, Ekin Nakkaş gibi başarılı isimler yer alıyor.

“İhtiyati tedbir talebi reddedildi”

“İki Gözüm Ahmet: Sürgün” filmi yapım şirketi kamuoyuna yansıyan haberler neticesinde bir açıklama yaptı. “Geçtiğimiz günlerde filmimizle ilgili bazı hukuki süreçler yaşanmasına rağmen 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi verdiği kararla, filmimiz için alınmaya çalışılan ihtiyati tedbir talebinin reddine hükmetmiştir. Bu sebeple gösterime girmesi önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Büyük küçük herkesin Ahmet Kaya’ya saygı duruşu niteliğindeki filmimizi izlemesi için sabırsızlanıyoruz” şeklinde açıklama yapıldı.

“İki Gözüm Ahmet: Sürgün” CGV Mars Dağıtım aracılığıyla tüm Türkiye’de 5 Nisan Cuma günü vizyonda.