YARATICIYLA BARIŞIK OLMA HALİ

Yaratıcıyla BARIŞIK olma fikrine sahip olan her insan, Dünyadan vakti gelince ayrılacağını bilerek hareket eder. Dünya gitmek için gelindiğinin bilincinde olmak, yüce bir ERDEMDİR insan için. Gönülleri EBEDİYET ufkuna açar. Böyle bir GÖNÜLÜN, Hüsn ile ANI, KÂİNATI seyrederek GÜZELLİKLERİYLE, ZERAFAETİYLE hem LÂL olması, şikayet huyundan insanı sıyırır. Kalbin tatmin olacağı hayata yürütür.

Allah’ın ölçülerine teslimiyet içerisinde olmak, hayatın her anını bu ilkelere göre yaşayarak yürümek, Allah’ın Rızasına TALİP olmanın gereğidir. Aksi bir durumu düşünmek bile, Hakikat yolculuğundan kaçıştır. Allah korusun! böyle bir kaçışın bataklığına yuvarlanan insan, İDEAL hayatın dışında kalarak, NEFSANİYETİN esaretine girdiğinden büyük HASAR alır. Böyle bir durum KÖR kuyuya düşmek demektir. KALBİN Cilasının silinmesi demektir. İMAN’dan tavizle, vücudun DENGESİ olan SAĞLIĞIN bozulması, Kulluğun zedelenmesi, zihinlerin TEFEKKÜRÜ diri diri gömmesi demektir.

Aklı başında insan, öylesine İYİLİK ve GÜZELLİKLERLE yoğrulmaya çalışır ki, KÖTÜLÜKLERİN aradan sızmasına müsaade etmez. Vakti zamanı, her yönüyle teshir altında tutarak, Kötülüklerin denge bozucu eylemlerine dur der. İyilik dışındaki her türlü FENALIĞA, karşı dikkatlilik içerisinde olur. Günışığına çıkmasına müsaade etmez. Her türlü HIRSI imha ediciliğin belini kırar. Kontrolsüz BENLİKLERİN, kişiliklerin, DENGE kaybına sebebiyet vermesine fırsat vermeyerek, İYİLİK ve GÜZELLİK hamlelerinin görünürlüğünün yücelmesinin taşları döşenir. Zararlı her şey yol üzerinden kaldırılarak İMHA edilir. Yaratıcıyla BARIŞIK olabilmek için, her türlü kişilik bozuklularının, AHLÂKİ donanımların tedavi edilmesi sağlanır. Fazla RAHATLIĞIN oluşturduğu BOŞLUK içerisine düşmemek amacıyla, devamlı RIKKAT ve DİKKAT içerisinde davranış sergilenerek, Duyarlılık ve MERHAMET ve vicdan Hasletleriyle Acımasızlıktan doğan her türlü HASTALIKLAR tedavi edilir.

Allah’ın, kulları için akla-hayale gelmeyecek güzellikler KURGULADIĞINI aklı başında herkes bilir. Yaratıcıyla BARIŞIK olma hali Nimetlere ŞÜKRÜ gündemde tuttuğu gibi, Hakiki Dünya ya huzur içerisinde ulaşabilmenin yolunu da açar. Hem BEDEN, hem de RUHEN tatmin olmuş bir KALP gözü ile HAKİKİ hayatın mutluluk ŞİFRELERİNİ çözmek de kolaylaşır artık. Her türlü olumsuzluklara MUKAVEMET gösterilerek, böyle bir HAYATIN yaşanabilmesi için gerekli olan ŞİFRELERİ hem LİSÂN, hem HÂL ile yeni NESİLLERE anlatmak da önemli bir vazifedir.

Sevgi ve Saygılarımla Günk. Kul. S.