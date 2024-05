YİTİK SEVGİ

Anne ve Babalar Günü, kayıpları olanlar için özellikle duygusal bir karmaşa yaratabilir. Sevgili anne ve babalarımızın varlığı, yaşadığımız her anın derin bir izi olarak kalbimizde yer eder. Bu özel günde, kayıpları olan her birimize seslenmek istiyorum. Her kayıp, içsel bir boşluk bırakır ve her yıl bu özel günlerde bu boşluğu daha da hissederiz. Ben de kısa zaman önce, sevgi dolu mavi gözlerini ve sıcak gülümsemesini her zaman yanımda hissettiğim babamı kaybettim.

Onsuz ilk babalar günüm ve özel günler yüreğimdeki kırık parçaları daha da derinleştiriyor gibi görünse de kalbimde taşıdığım anılar, yitirdiğim babamın ruhunu sonsuza kadar canlı tutma fırsatı da sunuyor. Özel günlerde, kaybın yarattığı duygusal yükü hafifletmenin yollarını da hatırlamak önemlidir. Bugünü özel kılan şey, sevdiklerimizin hatıralarını onları yaşatma çabasıdır. Hediye alma rutininiz varsa hediye niyetine bir hayvan beslemek ya da ihtiyacı olan birine hediye almak da o rutini canlı tutup anlamlı kılabilir. Onlara olan sevgimizi ifade etme adına anma ritüelleri gerçekleştirebiliriz.

Bu ritüeller, mezar ziyaretleri, mum yakma, dualar etme veya sevdiklerimizin sevdiği aktiviteleri yapmak olabilir. Yaşadığımız özel anları ve onların bıraktığı öğretileri içeren bir anı defteri tutabiliriz.

Bu defter, duygusal bir destek kaynağı olabilir ve hatıraları canlı tutmamıza yardımcı olabilir.

Doğayla bağ kurarak veya sanatsal yaratıcılığımızı kullanarak, sevdiklerimizi onurlandırabiliriz. Yaratıcılık, duygularımızı ifade etmenin güçlü bir yoludur ve içsel iyileşmeye katkıda bulunabilir.

Kaybımızın anısına bağışlar yapabilir veya yardım kuruluşlarına destek olabiliriz. Bu, onların bize öğrettikleri cömertlik ve yardımseverlik değerlerini yaşatmamıza yardımcı olabilir.

Davranışlarımızla ne kadar içten ve duyarlı olsak da sevgimizi göstermek bambaşka bir şey.

Bunun pişmanlığını yaşamamak için sevdiğiniz insanlara bunu ifade etmekte tereddüt etmeyin.

Hala hayatta olan aile bireylerinizle acınızı paylaşın, onları dinleyin, güzel anılar yaratın.

Sevgili anne ve babalar, sizlere olan sevgimizi ve minnetimizi sözcüklerle ifade etmek mümkün değil. Ancak bilmelisiniz ki, kalbimizde her zaman sizin için bir yer var. Sizler, yaşamın bize verdiği en değerli hediyelerdiniz. Artık hayatta olmayanlarınız ve hâlâ yanımızda olan tüm anne ve babaların günleri kutlu olsun …Sonsuz olun…