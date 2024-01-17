TEHLİKELERİ FARKETMEK

Allah, insanın yaratılışına bizzat kendi RUHUNDAN üflemiştir. Kendisine, sadece kendisinin kullanacağı, DOĞRUYU bütün YANLIŞLIKLARDAN ayırt edebilecek İRADE gücünü vermiştir. bu güç başka hiç bir VARLIĞA verilmemiş bir değerdir. Onu yeryüzünde kendisine HALİFE kıldı. Gören gözü, işiten kulağı, tutan eli yaptı. Yaratılmışları kendisine hizmet için görevlendirdi. Akletme, Şükretme, Zikretme, tefekkür etme, Düşünme MELEKELERİYLE ŞUURLANSIN istedi. Böylece Yeryüzünü (Doğrudan, iyiden, faydalıdan ve Adaletten ) Yana tavır göstererek İMAR ve İNŞA etmesini, Yaratılmış her şeyin kendisine EMANET olduğunu, Onları (korumak, kollamaktan) Yana irade koymasını diledi. En zor ŞARTLAR altında bile olsa, tercihinin HAK olandan yana kullanması gerektiğini emretti.

İnsan EŞYAYI kullanırken, KÖLESİ olmaktan, EMRİNE girmekten, Onu çok sevmekten, Ona aşık olmaktan şiddetle kaçınmalıdır. Onu, YERLİ-YERİNDE sadece bir ARAÇ olarak kullanmalıdır. Kullandığı bütün araçların gerçekten İHTİYAÇ MI DIR düşüncesini beyninde DİRİ tutmalıdır. Eğer düşünme sonucu kararı, ihtiyaçlara yönelikse onu veya onları SEÇMELİ, diğer bütün araçları hayatının kullanımından uzaklaştırmalıdır. Zira; İSRAF ihtiyaç dışı harcama demektir ve YASAKLANMIŞTIR. Zorunlu İHTİYAÇLAR dışı harcamaları İHTİYAÇ sahiplerine aktarmalıdır. KANAAT ise, her insan için güzel bir HAZİNEDİR. İmkânların çoğalmasına vesile olur.

Yeryüzünde yaratılmış herşey, bütün teknolojik İCATLAR dahil, ALLAHIN “Ol” demesiyle olmuştur. “Olma” dediği hiç birşeyi kimse olduramaz. Hiçbir TEKNOLOJİK ürün insana HAKİMİYET kurar hale gelmemeli, her türlü konforel yapısı ve kullanışıyla insanın EMRİNDE olmalıdır. Çünkü; Hiç bir Araç-gereç insandan daha GÜÇLÜ değildir. İnsanın BEYNİ ve ELİYLE üretilmişlerdir. Aksi durum, insanın kendi DEĞERİNİ düşürmesi, zedelemesi demektir. Hiç bir AKIL buna olur vermez veren olursa, Aklî ve Zikri Melekleri HASTALANMIŞ olup, Acilen TEDAVİ edilmesi gerekir.

Yukarıdaki ana ilkeleri İMHA etmek, İnsanı kendisine KÖLE yapmak amaçlı AMERİKA öncülüğünde kurulmuş bir KAPİTALİST sistem olduğunu bilmeyen yok adeta. Maalesef NEFSANİ haz ve heveslerine yenik düşerek ŞEREF ve HAYSİYETLERİNİ ayaklar altına alan dünyada, sayıları hiç te azımsanmayacak kadar çok, insan ve topluluklar, devletler vardır. Bu duruma düşenlerin maalesef, hiçbir hedefleri, kalmadı. Aksiyonerlikleri kayboldu kalmadı demektir. Teknoloji, kendilerini hem ZEHİRLEDİ, hem de TUTSAĞI haline getirdi. Son Elli, son yirmi yıl Dünyanın tam bir UYUŞTURMA yılıdır. Akılla herşeyin çözüleceği insanlara şırınga edildi. Oysa sadece Akılla Hayatın ANLAMI tam olarak kavranmamız. İçerde, Gönüle düşen AKİSLE bir dalgalanma olmaladır. Ancak o zaman hayatın anlamı tam olarak anlaşılır. Kapitalist sistem, kurduğu tuzaklarla insanlığı avlayabilmesi, hayata MANA kazandıran bu özellikleri yıkmak için elinden gelen her şeyi yaptı ve Hâlâ daha yapmaktadır. Akıl sahibi insan çok uyanık olmalıdır.

Sevgi ve Saygılarımla Günk. Kul. S.