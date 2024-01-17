BEDELİ BİZ ÖDEDİK; PARSAYI BAŞKASI TOPLADI

Yaygın bir söylenti vardır: Dünya ülkelerinin yapacağı işleri kararlaştırıldı. Türkiye’ye hizmet sektörünü geliştirmek kaldı…

Ne demek hizmet sektörünü geliştirmek…

Sözün özü şu; sanayileşmeyi unut,, tarım üretimini asgariye indir, hizmet üretimini artır…

Bu hizmet üretimi nemenem bir şeydir anlamak güç…

Anlamak güç, ama iktidar önceliği; en görünen en popüler sektör olan THY’ye verdi THY’nin filosu genişletildi, her yere uçar- konar hale getirildi…

Garip bir yöntemle yap-işlet eskiyince hurdasını devlete devret modeliyle köprüler yollar yapıldı…

Niye böyle garip bir yöntem diyoruz anlatalım.

Mesela; Yavuz Sultan Selim Köprüsü.

Boğaza yapılan bu üçüncü köprünün tüm finansman ihtiyacı ve mühendislik gerekliliği anlaşmaları rahmetli Süleyman Demirel tarafından Japonya ile yapıldı ve imza altına alındı.

Hatırlayabildiğimiz kadarıyla, Japon bankaları kredileri aktif hale bile getirdi.

Ne oldu… Gün oldu, devran döndü köprü kağıt üstünde kaldı…hazır proje vardı, sonrada Japonlara dendi ki; bu kredileri siz kullanın, köprüyü siz yapın, gelirleri siz alın, taksitleri eksik kalırsa üstünü biz öderiz. Eğer kazanç taksitten fazla olursa üstü sizin olsun…

Öyle de oldu. Köprü fiyatı 10 kattan fazla arttı.dı. Köprüden geçiş yeterli gelmeyince, bazı araçların oradan geçmesi şart koşuldu. Navlun ücretleri arttı…

Eksikleri yine devlet kapattı…

Ne dendi; Köprü için devletin kasasından 5 kuruş çıkmadı(!) Ama vatandaşın cebi fena delindi…

Köprü 2 yılda kendini finanse etti(!)…

Japonlar, köprüyü daha sonra fahiş fiyata Çin’e sattı… Birde sözde yerli ortak bulundu. Yani bir taş attı, yere 300 kuş düştü..

Benzeri uygulama Osmangazi Köprüsü’nde, İstanbul İzmir Otoyolu’nda da uygulandı.

Çünkü Osmangazinin hemen dibinde bir “menemenci” var … Darphane gibi maşallah..…

Otoyollar bayramda full çekti, insanlar kısa sürede gidip gelmek zorundaydı. Zaten o nedenle de her zaman yaptıkları “tatil uzatmayı” bu kez yapmadılar.

Zorunlu olarak otoyolu kullandılar…

5 patronlu Havalimanı yapıldı, ilk yağmurda su bastı, kuşlar uçaklara rağmen yön değiştirmedi

Karadeniz’in rüzgarları zaman uçakları indirmedi.

Ayıp olmasın diye uçaklar terk edilen Atatürk Hava limanı yerine Çorlu askeri alanına yönlendirildi.

Sonra havalimanın patronlarından biri Çanakkale Köprüsü’nü yaptı. Açılışı 18 Mart 2022’de yapıldı açılırken de bir müjde verildi. Köprüden geçiş ücreti sadece 200 liracık olacaktı.

Yani bu otoyol ve köprüler bizim hizmet sektörüne yaptığımız yatırımlar.. İşin garibi her ne hikmetse köprüleri başkaları yaptı parayı yine başkaları kaptı…

Dözde bedava yapılmıştı, maliyetinin 3 katı parayı fakir fukara ödedik..

Bizde hizmet sektörüne yatırım yapmış olduk…

İyi mi….