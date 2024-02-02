SAMİMİYETİN ELEKTROMANYETİK MÜSPET DALGALARI

"Atiyi karanlık görüp te azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak" der Âkif.

Aksiyon sahibi, hedefi olan insan geleceği

karanlık görmez. Mücadeleci bir azimle, elinde olan bütün imkânları Allah'ın RIZASINI kazanmak, geleceğin daha (iyi-güzel-asîl) yaşanması için harekete geçirmekle mükelleftir. Bu amaca ulaşabilmek için Kuran'ın Cihan şumül ÂHLAKIYLA kendisini donatması, İnsanlığın NURU biricik ÖNDERİMİZ, tek büyük LİDERİMİZ PEYGAMBER'İMİZIN davranışlarını Rehber edinmelidir. Böylelikle yep-yeni bir RUH haline bürünmüş halde, İnsanlığa hizmetteki sorumluluğunu aksatmadan yürütmelidir. Dünyaya geliş serüveninin böyle bir İMTİHAN sürecinden geçmek olduğu bilinciyle attığı adımları dikkatle almalıdır.

Bu çalışmaların yapılabilmesi için, Varlığı sonlu olan insan; "iki günü birbirine eşit olan bizden değildir." Hadisi gereği kendisine Rahmet deryasını açacak çalışmaların içerisinde yer almalıdır. Allah'ın rahmetinden mevlânın verdiği Nasiplerini alarak, hareket ve sözlerini insanların anlayacağı şekle sokarak, o dili kullanarak her gönüle girmenin bir yolunu bulmalıdır. Allah’ın kendine vermiş olduğu değerleri, Kardeşlerine aktarmayı ihmal etmemelidir.

Samimiyetle yapılan her hareket etrafta kuşatıcılık oluşturur. Niyetteki güzellikler sonuçlara da aynı şekilde yansır. Niyet hayır ise, Akıbet te hayır oluyor. Niyetteki ŞER,KÖTÜLÜK de sonuçlara aynı şekilde yansır. İnsan iyiliğe de Kötülüğe de meyyaldır. Yanlışa düşen insan hemen, TEVBE kapısını aralayıp mahzun bir şekilde affını istemelidir. Merhamet kapısında devamlı nöbet tutmak gerekir böyle durumlarda. Allah, lütfü ve merhametiyle kuluna acıyan ve tövbelerini kabul edendir.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz Günk.kul.S.

