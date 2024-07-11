Uzun yıllardan beri uluslararası iklim, çevre ve doğa etkinliklerinde birlikte çalıştığımız grubumuza yeni sanatçı dostlarımızı da ekleyerek, “CLIMATE-IST’24” sergisi ile İstanbullu sanatseverlerle buluştuk. 6 Temmuz 2024 tarihinde Evrim Sanat Galerisi'nde gerçekleşen açılış, sanat ve basın dünyasının tanınmış simalarını bir araya getirdi. Sergide; eserlerimizden oluşturulan video art sunumuyla da izleyicilerin beğenisini topladı.

Ben, İlhan Sayın ve Fatma Kadir ile uzun yıllardan beri iklim, çevre ve doğa konularında farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. İstanbul'daki "CLIMATE-IST’24" sergisinde Aslıhan Çiftgül, Cemil Candaş, Betül Ketenci ve Tuğba Küçükbahar’da eserleri ile destek verdiler. Güçlerimizi birleştirerek toplumun dikkatini çekmeyi hedefliyoruz. Sergimize ev sahipliği yapan Evrim Sanat Galerisi’nin kurucusu Betül Ketenci ile birlikte aldığımız ortak karar ile serginin gelirinin bir bölümünü WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)’ye aktarılmasına karar verdik.

COP28 İklim Konferansı,/Dubai, Newyork, CW NE24, Global Climate Change, Florida, Londra, Urban, SDG 13 İklim Haftaları ve Stockholm +50 gibi uluslararası alanlardaki yolculuğumuzu İstanbul sergimiz ile taçlandırmak istedik. Paylaşarak çoğalacağımıza ve birlikten güçleneceğimize inanıyoruz. Sanat yoluyla farkındalık yaratırken, katkıda da bulunacağımız içinde çok mutluyuz. Evrim Sanat Galerisi ile birlikte WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)’ye sergimizin gelirinin bir bölümünü bağışlayarak destek olmaya çalışacağız.

“CLIMATE-IST’24” sergisi, 23 Temmuz 2024 tarihine kadar Evrim Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilir. Bu önemli sergiyi kaçırmamak ve sanatın doğa için ne kadar önemli olduğunu keşfetmek için galeriyi ziyaret etmeyi unutmayın.

Sanat ve sevgiyle kalın.