2024 Yazında Beklenen Kavurucu Sıcaklar: Türkiye İçin Yeni Rekorlar Yolda mı?

Türkiye, son yıllarda yaşanan iklim değişikliklerinin etkilerini giderek daha fazla hissetmekte. Özellikle yaz aylarında sıcaklık değerleri, tarihi rekorları zorluyor. Geçen yıl yaz boyunca etkili olan aşırı sıcaklar, bu yıl da devam edeceğe benziyor. Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde geçen yıl ölçülen 49,5 derece gibi rekor bir sıcaklık, bu yılın da sinyallerini veriyor.

Gelecek Yaz Daha Sıcak Olacak

2023 yılında Türkiye genelinde yaşanan yüksek sıcaklıklar, küresel ısınmanın etkilerini net bir şekilde ortaya koydu. Prof. Dr. Murat Türkeş'e göre, bu yıl mart ayından itibaren sıcaklık değerleri 30 derecenin üzerine çıktı. Bu sıcaklıklar, yaz aylarında daha da artarak, Türkiye'nin birçok bölgesinde normallerin üzerine çıkacak.

Sıcaklık Artışı ve İklim Değişikliklerinin Etkileri

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden alınan bilgilere göre, Türkiye'de ortalama sıcaklık değerleri sürekli olarak yükseliyor. Prof. Türkeş, gece sıcaklıklarında ve sıcak hava dalgalarının sıklığında önemli artışlar gözlemlediklerini belirtti. Ayrıca, 2023 yazının sıcak geçtiğini ve 2024 yazının da her ay yeni sıcaklık rekorları ile tarihe geçeceğini öngörüyor.

Uzmanından Uzun Vadeli İklim Tahminleri

Türkeş, gelecek yıllarda Türkiye'nin büyük bir bölümünde yaz aylarında sıcaklık değerlerinin mevsim normallerini aşacağını tahmin ediyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun mikroklima çukur alanları ve Güneybatı Anadolu'da rekor sıcaklıklar bekleniyor.

Gelecek Senaryoları ve Çevresel Etkiler

İklim değişikliği, Türkiye'nin yağış rejimini de değiştirecek. Prof. Türkeş, şiddetli sağanak yağışlar ve bunların neden olacağı sel, su taşkınları gibi olayların artacağını vurguluyor. Ayrıca, Akdeniz havzasındaki sıcaklık artışlarının gelecekte daha da yüksek yaz sıcaklıklarına yol açacağını ve yıl boyunca sıcak hava olaylarının sıklığının artacağını bildirdi.

Türkiye'nin İklim Bölgelerindeki Değişim

Türkiye'nin ana iklim bölgelerinde alansal kaymalar meydana geliyor. Türkeş'e göre, 50 yıl içinde Akdeniz iklimi, Karadeniz'in iç bölgeleri ve İç Anadolu'daki yarı kurak step iklimi alanlarını genişletecek. Bu durum, Türkiye'nin iklim yapısında önemli değişikliklere neden olacak.

Prof. Dr. Türkeş'in belirttiği gibi, Türkiye, iklim değişikliğinin etkileriyle karşı karşıya. Yüksek sıcaklık değerleri ve değişen yağış rejimi, ülkenin çevresel ve sosyal yapısını etkileyerek yeni normalleri belirliyor. Bu değişiklikler, hem insan sağlığı hem de ekonomi üzerinde ciddi etkiler yaratacak ve yeni uyum stratejilerinin geliştirilmesini zorunlu kılacak.