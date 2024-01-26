EMEKLİ MAAŞLARINA DAİR

Büyük baba ve büyük anne nasıl ki AİLE için en temel DİREK ve en güçlü HALKA ise, Millet ve Devlet için EMEKLİLER de aynı özelliği taşırlar. Senelerce EMEKLERİYLE-ŞİRKETLERİYLE üretime, istihdama katkı verdiler, vergileriyle millet, Devlet kalkınmasına destek oldular. Aile için Büyük baba, Büyük anne DUALARIYLA aile için nasıl manevi katkı sağlıyorsa, Emekliler de DUALARIYLA Devlet için BEREKETİN ve Büyük HAMLELERİN önünün açılmasına manevi katkı verirler.

2023 Nisan ayında emekliye 7500 TL. maaş verildi. Emekli memnun olmayınca yöneticiler İYİLEŞTİRME sözü verdiler. Altı ay beklediler. Bu arada maaşlar, gelen zamlar ve enflasyon karşısında iyice eridi. Durumlar daha da kötüleşti.2024 Zammı 10.000 - 11.000 TL. arasında Tabi ki emekliler açısından ŞOK etkisi gösterdi içe dönük bir sessizlik sonrası. Ciddi kırgınlıklar baş gösterdi. Her kes kendine göre çok kızgın. Kendilerini ülkenin YETİMLERİ görenler bile var. Bunu dillendirenler var. En zayıf halkaya dönüştürüldüklerini söyleyenler yeterince fazla.

Müslüman Müslümana emanettir. Emekliler de Devlete emanettir. Olaya şöyle bakmak ta fayda var: Emeklilerin de evi olmayanları çok fazla. Ev kirası, yiyecek, giyecek, doğalgaz, elektrik, su ,ara ara gezmek, kendisine gelen misafiri olacak. Kendisi de bir hediyeyle misafirliğe gidecek. Bu ve buna benzer sosyal ilişkiler gereği masrafları olacak. Verilen 10-11000tl ile bunların yarısı karşılanmaz. Demek ki meseleye yeni bir bakış penceresi açılmalıdır. Bunun için; yukarıdaki makul ihtiyaçların TL açısından bir tablo halinde düzenlenmesi iyi olur. Geçmiş altı ay da eriyen kısım ve gelecek altı ay da erimesi muhtemel kısım da göz önünde tutularak yeni maaş belirlenmelidir.

Devlet güneş gibidir. Sıcaklığını herkese eşit şekilde dağıtmalıdır. Adalet te bunu gerektirir. Hayat titreşim halindedir. İner de çıkar da. Emekliler, SATINALMA gücü açısından genelde hep inişte olmak zorunda değildirler. Emekli maaşları ne zaman konuşulmaya başlanırsa KÖK hücre, bütçe disiplini ortaya konuyor. Herkese üflenen RUH aynıdır. Bütçe disiplini için çok daha farklı alanlarda yapılacak ufak dokunuşlarla herkese ADİL şekilde yetecek Rakkamlar verilebilir. Yeter ki gönülden istenilsin.

Yunus Emre: "Sen sana ne sanırsan(dilersen)/Ayrığa(ötekine)da onu san." Der.

Halden anlamak, yöneticilerin vazifesidir. Duygular, Niyetler, Ruhlardaki fırtınaları hissetmek zorundadırlar.

İnşallah bir Cuma makalesinde: Alım gücü açısından piyasadaki bu yüksek fiyatlar nasıl oluştu. Durdurulabilir mi, tedbirler açısından neler yapılabilir. gibi ekonomiye dair değerlendirmeler yapmaya gayret edeceğiz.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz. Günk. kul. S.