14 Mayıs 2024 Türkiye Döviz Kurları: Dolar ve Türk Lirası Arasındaki Son Gelişmeler

Dolar, Türkiye'nin kredi notunun iyileştirilmesiyle birlikte değer kaybetmeye devam ediyor. Bu durum, Türk Lirasının değer kazanmasına zemin hazırlıyor. Peki, yatırımcılar için doların yükselip yükselmeyeceği sorusu gündemdeki yerini koruyor mu? 14 Mayıs 2024 tarihinde Dolar, Euro, İngiliz Sterlini ve İsviçre Frangı'nın güncel döviz kurları nasıl şekillendi?

Türk Lirası Neden Güçleniyor?

Son dönemlerde Türk Lirasına olan talep artış gösteriyor. Bu durum, özellikle yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarına olan ilgisinden kaynaklanıyor. Sıcak para girişlerinin devam etmesi ve yurt içi yatırımcıların mevduat hesaplarına yönelmesi, Türk Lirasının değerlenmesine katkıda bulunuyor. Ayrıca, döviz kredisi kullanabilen şirketlerin, mevcut dövizleri bozdurarak mevduat hesaplarına geçmesi de Türk Lirasının bolluğunu artırıyor ve dolayısıyla doların değer kaybetmesine neden oluyor.

Güncel Döviz Kurları ve Merkez Bankası'nın Rolü

14 Mayıs 2024 itibarıyla, Kapalıçarşı'da dolar kurunun 32,12 TL, Euro'nun 34,575 TL, İngiliz Sterlini'nin 40 TL ve İsviçre Frangı'nın ise 34,86 TL'den işlem gördüğü biliniyor. Türk Merkez Bankası, düşen dolar karşısında proaktif bir yaklaşım sergileyerek piyasaya müdahale etmekte ve döviz alımlarını sürdürmektedir. Geçtiğimiz hafta yapılan 3 milyar döviz alımıyla dolar kurunun 32 TL seviyesinde stabil kalması sağlanmıştır.

Dolar Tahminleri ve Yıl Sonu Beklentileri

Yabancı bankaların dolar tahminleri de dikkate değer. Özellikle İngiliz finans devinin yıl sonu için 40 TL olabileceği öngörüsü, piyasalar üzerinde belirgin bir etki yaratıyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, yıl sonuna kadar doların 8 TL değer kazanmış olması bekleniyor. Bugün itibarıyla Kapalıçarşı'da doların 32 TL seviyelerinden işlem gördüğü göz önünde bulundurulduğunda, bu tahminin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu.

Türk Lirasının değer kazanması ve doların değer kaybetmesi, Türkiye ekonomisindeki stabilizasyon çabalarını ve yabancı yatırımcıların güvenini yansıtmaktadır. Merkez Bankası'nın döviz piyasasında aktif rol alması ve yabancı bankaların dolar tahminleri, önümüzdeki dönemde döviz kurlarının seyri açısından belirleyici olacaktır. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için bu gelişmeler, Türk ekonomisindeki dinamikleri ve potansiyel fırsatları yakından izleme fırsatı sunuyor.