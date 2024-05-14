YKS bir strateji sınavıdır! Son ayda bile çok şey değişebilir, çünkü bilgi ve doğru hazırlığın yanında

Yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS), bilginin yanında doğru hazırlık ve stratejilerin sınavı olduğunu söyleyen uzmanlar, ders çalışmanın yanı sıra sınav öncesi psikolojik hazırlık sürecinin de önemli olduğunu vurguluyor. İTÜ GVO Ekrem Elginkan Lisesi Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Bölümü, son bir ayı daha verimli geçirebilmeleri için öğrencilere önerilerde bulunuyor.

‘’Nasıl yetiştireceğim?” sorusu yerine “Kalan 1 ayda fark yaratmak için neler yapabilirim?” sorusuna odaklanın’’

Zaman Yönetimi: Süreci panik yapmadan ve endişelenmeden değerlendirin. “Nasıl yetiştireceğim?” sorusu yerine “1 ayda neler yapabilirim?” sorusuna odaklanın.

Ruhsal Hazırlık: Sınav yaklaştıkça yorgunluklar daha fazla hissedilir, stres yapıldığında iç konuşmaların olumsuza kayma eğiliminde olduğu görülür. Böyle bir durumla karşılaşıldığında “Bunu olumluya çevirmek için şimdi ne yapabilirim?” sorusuna yanıt arayın. Kıyaslamalardan uzak durun, önceki denemeyle bir sonraki deneme kıyaslaması yapmayın, arkadaşlarınızla kendinizi kıyaslamayın. “Ben kendimi A noktasından, B noktasına nasıl götürebilirim?” diye düşünün.

Stratejik Yaklaşım: Geçmişte yapmadıklarınızı kenara bırakın. “Kalan sürede en fazla neti nasıl çıkartabilirim?” sorusuna odaklanın. Sınav yaklaştıkça kaygılarınız artacak, bu kaygıları azaltacak doğru kaynaklara odaklanın. Sosyal medya, arkadaş gibi kaynaklar bazen moral bozabilir. En iyi kaynağın okul ve dershane olduğunu unutmayın.

Program Yönetimi: Bir konuya çalışırken veya soru çözerken neden bunu yaptığınızı düşünerek hareket edin. Soruları bir amaçla çözmeye çalışın. Deneme sınavlarının yanında mutlaka branş denemeleri yapın, bunu yaparken mutlaka süre tutun. Okul ve dershanedeki deneme sınavlarına katılmayı ihmal etmeyin. Geçmiş yıllara ait sınavları mutlaka çözün.

Sınav Öncesi: Sınav yerinizi önceden mutlaka görün, sabah nasıl gideceğinize karar verin. Sınav için gerekli kurallara bakın, belgelerinizi, giyeceğiniz kıyafetleri hazırlayın. Sınavdan önce rutininizin dışına çıkmayın. (Alışık olmadığınız bir besini tüketmek, egzersiz yaparak yorgun düşmek gibi.)

Sınav Sırasında: Sınav sırasında turlama tekniğini kullanın. Örneğin, yapamadığınız soruyu geçin, önemli olan zaman, sorularla inatlaşmayın, belki bir soruya harcadığınız 5 dakika ile 3 soru çözeceksiniz. Çözeceğiniz bölüm sırasını kafanızda planlayın. Optik işaretlemenizi sona bırakmayın. Sorudaki bütün şıkları okumadan cevap vermeyin. Sınav sırasında yorulduğunuzu hissederseniz 1 dakika ara verin, o 1 dakikanın size kaybı olmayacaktır. Sayısal sorularda zihinsel işlem yapmayın, her şeyi yazın, sorunun ne istediğine odaklanın, mantığını düşünün. Sınav sırasında başkasının ne yaptığıyla ilgilenmeyin, sadece kendi kağıdınıza konsantre olun.

Sınav Sonrasında: TYT sınavından sonra sorulara bakmak konusunda kendinizi zorunlu hissetmeyin. Bazı durumlarda sorulara bakmak özellikle tablo beklenildiğinden daha farklı ise AYT sınavı öncesi moral bozukluğuna neden olabilir.

Veli desteği ile hazırlık sürecini daha sağlıklı bir şekilde tamamlamak mümkün

Öğrenciler sınav yaklaştıkça gerginlik, endişe, güvensizlik, korku, hayal kırıklığı, mahcubiyet gibi duygular hissedebilir. Bu duygular iştahta azalma, baş ağrısı, uyku problemleri gibi fizyolojik problemlere de sebep olabilir. Bu süreçte öğrencileri desteklemek için ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenler;