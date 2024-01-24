AMERİKANIN SONUNA DOĞRU

Amerika, Dünya sahnesine çıktığı günden beri, tek bir şeyle kendisini göstermektedir. Gücünü TAHAKKUM amaçlı kullanması. Bu konuda hiç bir AHLÂKİ çizgisinin olmaması. HAKK’ın önemi yoktur onlara göre. Güç elindeyse KUVVETLİ sensin. Adalet, İnsan hakları, onlar ne kadar isterse o kadardır. Bunları sağlayacak bunun için kurulmuş KURUMLARIN, B.M. dahil olmak üzere hiç bir önemi haiz değildir. Hürriyetler, özgürlükleri istedikleri anda lağvedebilirler. Darbelerle hükümetleri devirerek, ülkeleri kendisinin güdümündeki CUNTALARA teslim edebilirler. Ülkeleri yalan-yalnış uydurma yalan algılarla İŞGAL edebilirler. İnsanların canlarını alabilir, evlerinden parklarından farklı ülkelere sürerek GÖÇMEN haline getirebilirler. Kendilerini adeta dünyanın KABADAYISI addederler.

Kristof Kolomb, Güney Amerika’ya gittiğinde FATİH edasıyla lânse ediliyordu. Öyle kabul görüyordu. Halbuki O ve Takımı, tam bir “cani, zâlim, işgâlci, katil, sömürücü ve alçaktılar.” Yerlileri, kendilerine ALTIN bulup-çıkarmaya zorladılar. Çıkaramayanların ellerini kestiler. Birçok insanı katlettiler. Canilikte öylesine ileri gittiler ki, bir çocuğu ayaklarından baş aşağı ASARAK, başını aç KÖPEKLERE yedirdiler. Tam bir KATİL makinesi görevlisi gibi. İkinci Dünya Savaşı sırasında insanları TEMERKUZ kamplarına topladı bu zihniyet mahkum hale getirerek bir deri bir kemik kalacak hale getirdiler. Öyle ki Müslümanların kıldığı namazdaki secde halindeki konuma geldiklerinden, onlarla MÜSELMAN diye dalga geçtiler. İnsaniyetten nasiplenmemiş, RUHSUZ zalimler gürühu bunlar.

AMERİKA ve bileşenleri, Geçmişteki zihniyetine sahip olan İNGİLİZ v.b....leri, YALAN dezenformasyonu, Algı operasyonlarını, insanların her türlü hareketlerini kontrol etmeyi çok iyi yaparlar. İRAN-IRAK savaşını bu yöntemle çıkarttılar. Yüzbinlerce insan öldü. Ülkeleri zayıflattılar. Daha sonra IRAK işgal edildi. Suriye parçalandı. Çoluk-çocuk demeden katlettiler insanları. Milyonlarca insan yerlerinden-yurtlarından mahrum bırakıldı. Afganistan’ı karıştırdılar. En son Rusya-Ukrayna savaşını çıkarttılar. Yüzbinlerce insan öldü. Hâlâ devam ediyor. Daha sonra son çağın en ZALİM saldırılarını FİLİSTİNLİLERE yaptılar. bunların her birinde Amerikan parmağı ve desteği mevcuttur. Gazze’de de bütün mesken ve işyerleri yıkıldı. ölen insan sayısı belki yüz yüzbin belki de ikiyüzbindir tam bilinmiyor. Bu katiller sürüsü I. ve II. Dünya Savaşında 70 milyon insan öldürdüler. Haçlı Seferlerinde 4 milyon insan öldü. Dünyayı sömürme adına 50 milyon insanı katlettiler. Bunları yapan Amerika ve bir kaç avanesi birlikte hareket ettiler. AMERİKA: Silahlanmada üstün - Dolarizasyon silahına sahip-enerji ve ekonomi üstünlüğü mevcut teknolojik standart tekellemesine sahipti bu ZALİMLİKLERİ Faaliyete geçirirken. Arkasındaki bu gücüyle yürüdü hep.

Bütün bunları yapan Amerika, bir taraftan da dünya ya Âhlâk satma peşinde. Birde böyle iki yüzlülükleri vardır. Gelinen noktada İç ve Dış borçlarını (ABD)yi satsalar ödeyemeyebilirler. Amerika da evsizler ona %12 leri geçti. Fast Foodlarda Diplomalı, vasıflı elemanları işsizlik yüzünden çalışır durumda. Sadece finansal varlıklarla yürüyor. Üretim bitti. Oyun kurma ve yönetme dönemleri bitti. Aradan yeni oyun kurucu ülkeler çıkmakta. Bu sefer kendi oyununu bozmaya yöneliyor. Farklı ülkelerin kendi yerli paralarıyla alış-verişe yönelmeye başlaması, Dolarizasyonu da çökertebilir. Kendisi biterken Dünyayı da çökertmesinden korkulmaktadır. Gelinen nokta burasıdır.

Amerika, Sovyet Sosyalist (SSCB)nin çöküşü sonrasında Dünyada tek kutup olarak tek kaldı. Bu Konjektürel durumdan istifade peşine düştü. Tam bir KOVBOYLUK yapmaya başladı. Sorumsuz, hesapsız bir şekilde gözüne kestirdiği her yere saldırmaya başladı. Eşkiyalıktan fırsat bulamadığından yeterli üretimi sağlayamadı. Yıkım süreci böylece başladı. Onun karşısında Çin ve Almanya, bir de Japonya üretici konumda hız kazandı. Aslında SSCB’den Çin’i kendi tarafına çektikten sonra her üç devlet Onun müttefiki durumundaydı. Ancak üretim eğimi ABD’den onlara kaydı. Çin’i Dünya ticaret örgütüne dahil etmesi de diğer yönden bu olaya destek oldu. Bu ve buna benzer süreçler sonucu Amerika mevzi kaybetmeye başlamış oldu. Dünyadaki mevcut kuruluşlarda uluslararası yapılan oylamalarda eskiden olduğu gibi destekçileri yok denecek kadar az kaldı. CHIP endüstrisini de TAYVAN’A kaptırmış durumda. Çok ufak bir şekilde dünya devletleri örgütlense belki çöküşü aniden de bitebilir. Ancak Dünya açısından beş-On-Yirmi yıllara yayılması daha reel bir durumdur. Demek ki, ZULÜMLE sonsuza kadar abat olunamıyor. Keser dönüyor, Sap dönüyor. Bir gün HESAP dönebiliyor.

Sevgi ve Saygılarımla. Günk. Kul. S.