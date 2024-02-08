Zürafa Hugo 16 yaşında!

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nın en uzun üyesi olan Hugo, 16 yaşına girdi. 2008 yılında bu yana Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde olan ve parkın ilk üyelerinden olan Hugo’nun doğum günü bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı.

FYZoo ekibi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Hugo’nun en sevdiği sebzelerden oluşan zürafa şeklinde lezzetli ve sevimli bir pasta hazırlandı. Hazırlıklar tüm ekiplerin katılımıyla mutfak bölümünde başladı ve zürafa besleme terasında sebzelerden oluşan pastanın Hugo’ya ikram edilmesiyle devam etti.

Hugo'nun doğum günü partisi, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi çalışanlarının büyük bir heyecanla organize ettiği bir etkinlik oldu. Ziyaretçiler de bu özel kutlamaya yoğun ilgi gösterdi.

Tüm ekipleri bir araya getirerek Hugo’nun doğum günü kutlaması etkinliğini organize eden Eğitim ve Pazarlama Müdürü Tuğçe Özgür “Hugo, parkımızın en uzun ve en sevimli canlılarından biri. Her yeni yaşını büyük bir coşkuyla kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yıl da onun en sevdiği yiyeceklerden özel bir pasta hazırladık ve sürpriz bir şekilde ikram ettik. Umarım Hugo, uzun yıllar daha bizimle olmaya devam eder." şeklinde konuştu.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, hayvanların doğum günlerini kutlama geleneğini sürdürerek, parktaki sakinlerin mutluluğunu ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak için çaba harcamaya devam ediyor. Hugo'nun yaş günü kutlaması da bu çabanın bir parçasıydı ve ziyaretçilerin ve çalışanların bir araya gelerek bu özel günü paylaşmaları, parktaki dayanışma ve sevgi ruhunu yansıttı.

Bu tür etkinlikler, park ziyaretçileri arasında bilinçlendirme ve hayvan sevgisi oluşturmanın yanı sıra, doğal yaşamı koruma ve hayvan refahı konularında farkındalık yaratmaya da yardımcı olur. Hugo'nun doğum günü kutlaması, parkın misyonu olan eğitim, koruma ve eğlenceyi bir araya getirerek hem hayvanlar hem de insanlar için unutulmaz bir deneyim sağladı.