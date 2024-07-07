Astrolog Gamze'den 8 Temmuz 2024 - 14 Temmuz 2024 haftası burç yorumları

Merhabalar,

Koç ve Yükselen Koçlar: Yaptıklarınızın karşılığını da hızlı şekilde alabilirsiniz. Duygusal olarak eski anıları sık sık yad edebilir, uzun süredir görüşmediğiniz akrabalarınızla arayı kapatabilirsiniz. Ev almak, değiştirmek, taşınmak ve aile ilgili konularda yeni başlangıçlar yapmak olacak. Bazı Koç burçları kendi yuvalarını kurma kararı verebilir. Bu dönemde gayrimenkul ya da toprak yatırımı yapmak isteyenler için de güzel fırsatlar var. Parasal konularda rüyalarına ve hayatın verdiği işaretlere güvenmesi gerektiğini söylüyor. Aradıkları desteği, güvendikleri birinden alabilirler.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Evinize yeni elektronik aletler satın almak isteyebilirsiniz. Kilo almaya müsaitsiniz bu hafta diyete başlamanızı tavsiye ederim. Yeni eğitimler, seyahatler ve sosyal ortamlar olacak. Araba almak isteyen Boğa burçlarının önüne, bu dönemde güzel fırsatlar düşebilir. Sosyal ortamlara, Kalabalıklara karışmalarında fayda var çünkü hiç tanımadıkları insanlardan beklemedikleri destekler alabilirler. Boğa burçları, Yengeç yeni ayında görüş ve destek istemekten çekinmesin.

İkizler ve Yükselen İkizler: İşinize kendinizi daha çok vermeniz, kendinizi geliştirmeniz alım gücünüzü olumlu etkileyebilir. Yatırımlarınızı yaparken kolay risk alabilirsiniz. Para, yeni gelir kaynakları olacak. Aynı zamanda iş ve görev değişikliği ya da terfi alma gibi konularda da şanslı olacaklar. Gökyüzündeki Mars Satürn açısı İkizler burçlarına kariyer konusunda daha aktif ve adım atma odaklı olmasını gerektiğini söylüyor. Yeni ve güzel gelişmeler kapıda ancak destek isteme, yeni bir görüş alma konusunda tutuk davranmamalılar. İkizler burçları bu dönemde, istemekten çekinmemeye dikkat etsin.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Tavır ve davranışlarınız çevreden onay görebilir. İş hayatınızda yanlış anlaşılmaları sonlandırarak huzur ve konforunuzu sağladığınız bir haftaya başlıyorsunuz. Her konuda yeni adımlar atacak, dış görünüşlerini değiştirecek, hayatlarının geneline yansıyan bir yapılanma sürecine girecek. Şanslı bir dönem onları bekliyor. Yengeç burçları bu dönemde yeni planlar yapmaktan, adımlar atmaktan, dilekler dilemekten çekinmesin. Gökyüzündeki Mars Satürn açısı yurt dışıyla ilgili güzel haberler getirebilir, yeni seyahat planları yapabilirler. Yepyeni ortamlara girip, statü değişimi yaşayabilirler. Tek yapmaları gereken istemek ve adım atmak.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Fiziksel sağlığınızla ilişkili sıkıntılar sizi zorlayabilir. Diyete başlamak için güzel bir hafta diz, diş ve eklem rahatsızlıklarınız varsa tedaviye başlayabilirsiniz. İçsel sorgulamalar yaparak, bugüne dek hayatta neyi başarıp neyi başaramadıklarına bakacaklar. Rüyalar ve hayattan gelen işaretler, mesaj dolu olacak. Aslan burçları bu dönemde dışarıya değil içeriye bakmalı ve odaklanmalılar. Gökyüzündeki Mars Satürn açısı Aslan burçlarına, bugüne dek yaptıkları maddi ve manevi yatırımların karşılığını getirecek. Kendileriyle baş başa kalmak Aslan burçlarına iyi gelecek.

Başak ve Yükselen Başaklar: Eğer bir sıkıntı yada kriz yaşamanız halinde aileniz ve arkadaşlarınızın size destek olacağını unutmayın. Toplantı ve organizasyonlarda lider rol üstlenebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilir, yeni ortamlara girip hayalleriyle ilgili yeni kapılar açabilirler. Kalabalıklara karışmaktan geri durmasınlar. Yalnız olan Başak burçları bu dönemde yalnızlıklarını sonlandırabilir, ilişkisi olanlar ise ilişkilerini bir üst seviyeye taşıyabilirler. Gökyüzündeki Mars Satürn açısı ilişkileriyle alakalı sorunları çözmede destek göreceklerini söylüyor.

Terazi ve Yükselen Terazi: Aile hayatınız ve kariyerinizi dengelemeniz gerekebilir. Ailenizden birinin başarısı sizi de onurlandırabilir ve sorumluluklarınız artabilir. Taşınma, evlilik ve doğum gibi süreçlerle ilgilenebilirsiniz. Yeni bir iş teklifi alabilir, yeni projelerde yer alabilirler. İş arayan ya da kariyer değişikliği düşünen Terazi burçları bu dönemin enerjisini muhakkak kullanmalı. Mevcut iş yerlerinde yöneticilerinden destek görebilirler. Gökyüzündeki Mars Satürn açısı ise işin yanı sıra miras, sigorta, kredi ve yatırım konularında da şanslı olacaklarını söylüyor.

Akrep ve Yükselen Akrep: Aileniz veya çok yakın olduğunuz kişilerle uzak bir yolculuk planlayabilirsiniz. Yurt/şehir dışında yaşayan akrabalarınızla samimi bağlar kurabilir, özlem giderebilirsiniz. Yeni seyahat, eğitim ve sosyal ortamlar olacak. Kendi karakterlerinin zıttı insanlarla tanışabilirler. Vizyonlarını geliştirecek ortamlarda bulunabilirler. Yurt dışında kariyer yapmak isteyen Akrep burçları için oldukça şanslı bir dönem. Gökyüzündeki Mars Satürn açısı yalnız olan Akrep burçları için ilişki fırsatları yaratabilir. İlişkisi olanlar ise ciddileşme yolunda yeni adımlar atabilir.

Yay ve Yükselen Yaylar: Yeniay tüm alıştığınız değerleri ve yaşam tarzınızı tekrardan sorgulayabileceğinizi gösteriyor. Psikolojik sağlığınızda iyileşebilir, bilinç altı korkularınızı aşabilir, şüphelerinizi yenebilirsiniz. Gizli saklı işleriniz varsa ortaya çıkabilir yada bir sırrınız açığa çıkabilir. Maddiyat, yatırım ve miras konuları olacak. Bu konularda sorunları olan Yay burçları daha yaratıcı çözümler üretebilir. Aynı zamanda yeni fırsatlar elde edebilir. Gökyüzündeki Mars Satürn açısı Yay burçlarına günlük rutinleriyle alakalı oldukça güzel destekler alacağını söylüyor. Fikirlerine güvendikleri insanlardan destek istemekten çekinmesinler.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: İletişim dilinize dikkat edin olayları yanlış anlama olasılığınız fazla bir hafa olacak. Ailenizde biri sağlık sorunu yaşıyorsa eğer şifasını bulabilir. Sosyalleşeceğiniz ve ilişki odaklı olacakları bir döneme giriş yapıyor. Yalnız olanlar yalnızlıklarını sonlandırabilir, ilişkisi olanlar ise daha ciddi adımlarda bulunabilir. Gökyüzündeki Mars Satürn açısı ise Oğlak burçlarına, seyahat ve flört konularında adım at gerekli desteği vereceğim, diyor.

Kova ve Yükselen Kovalar: Geçmişte biriyle ilişkiniz yarım kaldıysa tekrardan denemeye karar verebilirsiniz. İş hayatı ve sağlıkları olacak. Sağlıkla alakalı sorunları varsa bu dönemde oldukça güzel çözümler üretebilir, sonuçlar alabilirler. İş değiştirmek isteyen Kova burçları bu dönemde aradıkları pozisyonu bulabilir ve elde edebilirler. Gökyüzündeki Mars Satürn açısı Kova burçlarına parasal anlamda güzel fırsatlar vadediyor. Fikirlerine güvendikleri insanlara başvurmaktan, danışmaktan çekinmesinler.

Balık ve Yükselen Balıklar: Hiç beklemediğiniz bir para cebinize girebilir veya hediye alabilirsiniz. Gündeminiz aşk olacak. Yılda bir kez gerçekleşen bir fırsatın içindeler, güzel değerlendirmelerinde fayda var. Balık burçları bu dönemde sosyalleşmekten, yeni insanlarla tanışıp yeni ortamlara girmekten çekinmesin. İlişkisi olanlar ilişkilerinde olumlu anlamda boyut atlayabilir. Çocuk isteyen Balık burçları için de oldukça güzel enerjiler var. Gökyüzündeki Mars Satürn açısı bu dönem Balık burçlarına, hayatlarındaki sorunları çözerken arkadaşlarından destek alabileceğini söylüyor.

Enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze Ersöyler

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