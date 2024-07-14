Astrolog Gamze'den 15 Temmuz 2024 - 21 Temmuz 2024 haftası burç yorumları

Merhabalar,

Koç ve Yükselen Koçlar: Finansal dengenize dikkat etmelisiniz. Özel hayatınızın ön plana çıkacağı bir hafta fedakarlık yapmanız gereken durumlar olabilir. Evlenmeye karar vermek, ailenize daha çok destek olmaya başlamak ve çocuk yapmaya dair önemli atılımlar gerçekleştirebilirsiniz. Yaptıklarınızın karşılığını da hızlı şekilde alabilirsiniz. Duygusal olarak eski anıları sık sık yad edebilir, uzun süredir görüşmediğiniz akrabalarınızla arayı kapatabilirsiniz.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Öfke patlamaları yaşayabilir ev kazası geçirebilir ilişkilerinizde ani bitişler olabilir. Fikirlerinizi hayata geçirmek, duyurular yapmak, reklam vermek ve eğitimlere için uygun bir hafta . Fikirlerinizin doğrulandığına şahit olabilirsiniz. Kardeş ve kuzenlerinizle duygusal bağlarınız kuvvetlenmeye başlayabilir ve özlem giderebilirsiniz. Kısa seyahatlere çıkabilir, aracınızın muayenesini yaptırabilirsiniz. Evinize yeni elektronik aletler satın almak isteyebilirsiniz. Kilo almaya müsaitsiniz bu hafta diyete başlamanızı tavsiye ederim.

İkizler ve Yükselen İkizler: Aile büyüklerinden yada aniden ufak bir operasyon hastane işleriniz olabilir gizli bir düşmanla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Sosyal çevrenizden beklenmedik durumlara maruz kalabilirsiniz. Maddi kaynaklarınız artıyor. İşe girebilir, zam alabilir, kendi işinizi yapıyorsanız eğer daha çok müşteri kazanabilirsiniz. İşinize kendinizi daha çok vermeniz, kendinizi geliştirmeniz alım gücünüzü olumlu etkileyebilir. Yatırımlarınızı yaparken kolay risk alabilirsiniz. Aile ile ilgili almanız gereken kararlar olabilir.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Sosyal çevrenizde beklenmedik olaylara hazır olun çocuklarınız ile ilgili beklenmedik krizler yaşayabilirsiniz. İmajınızı değiştirebilir ve sağlık durumunuzla yakından ilgilenebilirsiniz. Eski yaşam tarzınıza geri dönmeye eğiliminiz var. Aile ile iletişimin güzel olacağı küslükler var ise barış sağlanacağı bir hafta. Kendinize güveninizin yükseleceğini ve bilinç altı korkularınız ile barışacağınız bir döneme giriyorsunuz. Tavır ve davranışlarınız çevreden onay görebilir. İş hayatınızda yanlış anlaşılmaları sonlandırarak huzur ve konforunuzu sağladığınız bir haftaya başlıyorsunuz.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Kariyerinizi aniden sonlandırabilirsiniz. İşiniz ile evinizi dengeye almalısınız. Anne sağlığına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu hafta içinize dönebilir ve kişisel gelişim yada okült konularda araştırma ve iç hazırlık sürecine giriyorsunuz. Kendi içinize dönerek özel hayatınızı gizli tutabilirsiniz. Ruhsal sorunlarınız varsa aşabilir, geçmişinizle barışabilirsiniz. Yardıma ihtiyacınız varsa ailenizden biri size destek olabilir. Fiziksel sağlığınızla ilişkili sıkıntılar sizi zorlayabilir. Diyete başlamak için güzel bir hafta diz, diş ve eklem rahatsızlıklarınız varsa tedaviye başlayabilirsiniz.

Başak ve Yükselen Başaklar: Yurt dışı işleriniz ile ilgili, hak hukuk konularında medyadaki işlerinizde beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Kariyerinizdeki beklentileriniz gerçeğe dönmeye başlayabilir. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz şey için harekete geçip gerçekleştirebilirsiniz. Terfi edebilir, iş değiştirebilirsiniz. Maddi olarak bolluk dönemine girme olasılığınız yüksek. Eğer bir sıkıntı yada kriz yaşamanız halinde aileniz ve arkadaşlarınızın size destek olacağını unutmayın. Toplantı ve organizasyonlarda lider rol üstlenebilirsiniz. Uzaklarda yaşayan akrabalarınızla, uzun zamandır görüşmediğiniz insanlarla seyahat planı yapabilirsiniz.

Terazi ve Yükselen Terazi: İkili ilişkilerinizde ani kopmalar olabilir. Yada ortağınız yakın arkadaşlarınızdan ihanet ile karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızda terfi, unvan değişikliği sizi duygusal olarak tatmin edebilir. Maddi kaynaklarınızda artış ve üstlerinizden gelecek takdir sizi motive edecek. Eski iş bağlantılarınız sizinle tekrardan temasa geçebilir. Aile hayatınız ve kariyerinizi dengelemeniz gerekebilir. Ailenizden birinin başarısı sizi de onurlandırabilir ve sorumluluklarınız artabilir. Taşınma, evlilik ve doğum gibi süreçlerle ilgilenebilirsiniz.

Akrep ve Yükselen Akrep: Kendi sağlığınıza ve bu hafta kimseye borç vermemeye özen göstermenizi tavsiye ederim. Ticari işleriniz, eğitim, sosyal medya ve hukuki konularda hak edişleriniz alabilirsiniz. Hayatınız ivme kazanacak siz bile hızına inanamayacaksınız şans sizden yana. Maddi kazançlarınız artabilir. Aileniz veya çok yakın olduğunuz kişilerle uzak bir yolculuk planlayabilirsiniz. Yurt/şehir dışında yaşayan akrabalarınızla samimi bağlar kurabilir, özlem giderebilirsiniz. Miras ve tazminat davalarınız varsa eğer sonuçlanabilir. Hayata bakış açınız pozitif olarak değişiyor. Evcil hayvan sahiplenebilirsiniz.

Yay ve Yükselen Yaylar: Parasal konular ön planda olacak, banka hesaplarınızla, borçlarınızla yakından ilgilenebilirsiniz. Yatırımlardan kazanabilir, beklediğiniz paralar varsa tahsil edebilir ve kullanmadığınız ev/mallar varsa satmaya karar verebilirsiniz. Psikolojik sağlığınızda iyileşebilir, bilinç altı korkularınızı aşabilir, şüphelerinizi yenebilirsiniz. Gizli saklı işleriniz varsa ortaya çıkabilir yada bir sırrınız açığa çıkabilir. Çok hoşunuza gidecek bir sürprizin sizi şaşırtması olası J

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Gündelik hayatınızdaki tüm alıştığınız değerleri ve yaşam tarzınızı tekrardan sorgulayabileceğinizi gösteriyor. Kazalara açıksınız dikkat edin. Taşınabilir, uzun süreli seyahate çıkabilir, evlenebilir ve iş birliklerine açık olacaksınız. Eski bir ilişkiyle tekrar deneyebilirsiniz. Veya eskiden tanıdığınız kişilerle yarım kalan işlerinizi halletmek için tekrar bir araya gelebilirsiniz. Var olan bir beraberliğinizde evlilik yolunda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kurduğunuz ortaklar size fayda sağlayabilir, yeniliklere ve olmaz dediklerinizin imkansız olmadığını göreceksiniz.

Kova ve Yükselen Kovalar: Ev hayatınızı ve hayatınızı dengeye almakta zorlanacaksınız. Dikkat edin sinir sisteminizi güçlü tutmanız önemli. Duygusal yönden çok adapte olacağınız bir sürece giriyorsunuz. Daha önce düşünüp yapmadığınız projelerinizi hayata geçirmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda herkesi düşman gibi görüp mücadele edebilirsiniz. İletişim dilinize dikkat edin olayları yanlış anlama olasılığınız fazla bir hafa olacak. Ailenizde biri sağlık sorunu yaşıyorsa eğer şifasını bulabilir. Diyete veya spora başlamak için harika bir dönem değerlendirmenizi tavsiye ederim.

Balık ve Yükselen Balıklar: Trafikte dikkatli olun kardeş ve yakın çevre ile ilgili iletişim kazaları yaşayabilirsiniz. Partner, hobileriniz ve eğlenceye çok fazla zaman ayıracağınız bir zamana giriyorsunuz. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Geçmişte biriyle ilişkiniz yarım kaldıysa tekrardan denemeye karar verebilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir para cebinize girebilir veya hediye alabilirsiniz. Harcamalarınız da aynı oranda artabileceğinden abartıya kaçmamanız gerekiyor, harcamalarınızı ihtiyacım mı diye sorarak yapmanızı tavsiye ederim.

Enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze Ersöyler

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