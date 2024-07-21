Astrolog Gamze'den 22 Temmuz 2024 - 28 Temmuz 2024 haftası burç yorumları

Merhabalar,

Koç ve Yükselen Koçlar: İş hayatınızla ve maddi konularla alakalı yeni gündemler meydana gelecektir. Hareketli ve gündemiz dolu bir hafta sizi bekliyor. Yeni bir iş teklifi almış olabilirsiniz aynı zaman da yaratıcılığınızın artacağı bir dönem. Aşkla ilgili konularda sürpriz, beklenmedik gelişmeler sizi bekliyor. Bu hafta İletişim kazaları yaşayabilirsiniz aşk-arkadaşlıklar-çocuklarla ilgili konularda, yanlış anlamalar, anlaşılmalar, ifade problemleri, gerçekleri görmezden gelme, gerçekçi olmakta zorlanma, kalp kırmaktan çekinin kırdığınız her kalp ilerde ayna gibi size dönecektir. Dikkatli olmakta fayda var.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Yurtdışı bağlantılı konular, inançlar ve yüksek eğitimle alakalı bir çok gündem meydana gelecektir Ev, aile, yerleşim ve gayrimenkul ile ilgili konularda beklenmedik, sürpriz gelişmelere açık olacaksınız. Geçmişe ait kapandığını sandığınız bazı konular yeniden ortaya çıkabilir, eski defterler açılabilir, sürpriz ödemeler ortaya çıkabilir. Kardeşlerinize ve yakın arkadaşlarınıza karşı empati yapmalısınız, alınganlık, dalgınlık, yanlış anlama, algılanma gibi durumlar ortaya çıkabilir. Finansal kazançlarınızı arttırmanın yollarını ararken hafta ortasına doğru harcamalarınız artabilir dengede kalmaya çalışın.

İkizler ve Yükselen İkizler: Kredi, borç, miras konularıyla alakalı gündemler meydana gelecektir. Uzun süredir görüşmediğiniz arkadaş ve akrabalardan haberler alabilir, bazı küslükler bitebilir. Ani gelişecek seyahatler gündeme gelebilir. Yeni gireceğiniz sosyal çevrelerde Sıra dışı kişiler ile tanışıp ilerde iş bağlantısı kurabilirsiniz. Bu hafta Söyledikleriniz, anlatmak istedikleriniz yakın çevreniz tarafından yanlış algılanabilir ya da söylemek istediklerinizi yakın çevrenize aktarırken sıkıntı yaşamanız muhtemel, bu hafta sabırlı ve finansal anlamda iyi bir strateji yaparak geçirmenizi tavsiye ederim.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Ortalıklar, evlilikler ve ikili ilişkilerle alakalı gündemler meydana gelecektir. Finansal konularda beklenmedik sürpriz olumlu gelişmeler meydana gelebilir, iş teklifleri alabilirsiniz, eski iş çevrenizle kontak içine girebilirsiniz, kariyer yaşamınızda bir terfi, ya da iş hayatınıza ilişkin ani bir sıçrama, iş değiştirme gibi konular bu hafta gündeminizde olacaktır. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda şartlar ve koşullar aniden değişebilir. Kararlarınızı bir süreliğine ertelemekte yarar var, detayları gözden kaçırabilirsiniz. Arkadaşınız hayal kırıklığına uğratabilir. Finansal konularda şanslı, kazançlarınızı arttırabileceğiniz bir süreç içinde olacaksınız. Eğlenceli bir hafta sizi bekliyor.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Çalışma ortamınız, sağlığınız ve günlük aktivitelerinizle ilgili yeni gündemler meydana gelecektir. Oldukça hareketli, enerjik bir haftaya başlıyorsunuz. Heyecanlı ve keyif verici gelişmeler sizleri bekliyor olacak. Statü ve mevki sahibi önemli kişilerle bir araya gelebilir, beklenmedik büyük destekler görebilirsiniz, Seyahatlerle ilgili beklenmedik sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınız hareketlenmeye başlıyor emek verdiğiniz bir ilişkiniz vara artık geri dönüşlerini alma zamanı, yalnız olanlarda aşk kapısı açılıyor, lütfen kelimelin gücüne inanın. Finansal konularda destekleniyorsunuz.

Başak ve Yükselen Başaklar: Çocuklarla ya da aşk hayatıyla ilgili bazı gündemler meydana gelecektir. Finansal konular, alacak, borç, krediler, bankacılık işlemleri gibi konularda dikkatli olmalısınız. Eş ve ortağın maddi durumu ile ilgili koşulları idare etmekte zorlanabilirsiniz. Geçmişe ait bir takım gözden kaçan minik bir tutar gündeme gelebilir. Diğer olasılık beklemediğiniz bir tutar bir ödeme de alabilirsiniz. İş hayanızdaki sorunlar ve çok çalışmanızı gerektiren durumlar devem ediyor. İkili ilişkilerde hayal kırıklığı, gerçekleri görmekte zorlanma, kafa karışıklığı, umduğunuzu bulamama, fikirlerin, düşüncelerin yanlış anlaşılması gibi konuları ortaya çıkarabilir. Empati yapmayı unutmayın. Hayatınızla ilgili bir takım gelişmeler üzerinde söz sahibi olmanız zor olabilir fevri kararlar vermeyin.

Terazi ve Yükselen Terazi: Aile, ev ve yaşadığınız yerle alakalı bir çok gündem meydana gelecektir Uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınız ile görüşebilirsiniz, sürpriz beklenmedik iş ve ortaklık teklifleri gündeme gelebilir. İş ortamınızda, birlikte çalıştığınız kişilerle iletişimde yanlış anlamalar, hayal kırıklıkları oluşabilir. Asıl söylemek istediklerinizi net olarak ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Sosyalliğiniz artıyor, hayatınıza yeni kişiler katılabilir, arkadaşlarınızla aranızda sevgi ve dostluk bağı daha da güçlenmeye başlayacak. İletişim problemleri, aksaklıklar, gecikmeler, engellenmelere karşı dikkatli olmalısınız. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularınız daha ön planda olmaya başlıyor.

Akrep ve Yükselen Akrep: Yakın çevreyle olan ilişkileriniz ve eğitim hayatınızla alakalı gündemler meydana gelecektir İş, kariyer, üstlerle ilişkilerde güzel gelişmeleriniz var. İş ve çalışma ortamınızda radikal büyük değişiklikler meydana gelebilir, terfiler, değişimler, görev tanımınızın değişimi, birlikte çalıştığınız kişilerden destekler, yeni yaratıcı, heyecanlandırıcı projeler sizi bekliyor. Günlük işlerinizi daha hızlı bir şekilde halledebilecek, hatta bu hafta spora, diyete başlamak içinde güzel bir hafta. Fakat finansal konularda dikkatli olmanız gerek, şu sıralar para geliyor gidiyor ama gittiği yer belli değil, elinizde ki hemen bitiyor gibi bir durum oluşabilir.

Yay ve Yükselen Yaylar: Maddi konular, ev, emlak ve arsa ile alakalı yeni gündemler meydana gelecektir. Aşkla ilgili konularda sürpriz, beklenmedik, ani gelişmelere açık olacaksınız. Mesela küstüğünüz bir flörtünüz ile yeniden görüşmeye başlayabilirsiniz veya yeni biri ile flört etmeye başlayabilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren konularda, oyunculuk, tiyatro, televizyon projeleri, vb. konularda sürpriz şanslar elde edebilirsiniz. Yalnız olanlar uzak yerlerde ki kişilerle, yabancılarla iletişim içine girebilirler. Bu hafta düşündüklerinizi, söylemek istediklerinizi net bir şekilde ifade etmekte zorlanabilirsiniz, Seyahat planlarında beklenmedik ani iptaller, sürpriz gelişmeler meydana gelebilir.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Kendi iç dünyanıza döneceğiniz ve kendinizi anlayacağınız yeni gündemler meydana gelecektir. Ev ve yerleşime ait konularda beklenmedik, ani değişimler, kararlar, düzen değişimleri meydana gelebilir. Evinizi değiştirmek, yenilemek, taşınmak, satmak, almak isteyenler bu hafta harika etkiler altında olacaksınız. Geleceğe yönelik planlarınızı aniden değiştirip, farklı bir noktaya doğru hareket etmeye başlayabilirsiniz. Ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz, Üstesinden gelebileceğiniz tarzda minik bir kriz deneyimleyebilirsiniz. Finansal anlamda destekleniyorsunuz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz özellikle cilt ve dişlerinize.

Kova ve Yükselen Kovalar: Ruh sağlığınız, düşünceleriniz ve hayat felsefeniz hakkında yeni düşünceler edineceğiniz gündemler meydana gelecektir. İletişim, haberleşme konuları hayatınızda önem kazanıyor, önemli beklenmedik sürpriz anlaşmalar, sözleşmeler, toplantılar gündeme gelebilir. Sürpriz beklenmedik bir seyahate çıkmanız gerekebilir bu hafta. Finansal anlamda minik bir hayal kırıklığını getirebileceği gibi, bir takım eşyalarınızı, cüzdanınızı, kredi kartınızı, vb. gibi eşyalarınızı kaybetmenize veya koyduğunuz yeri bulmakta zorlanmanıza neden olabilir. Yalnız olanlar, yalnızlıklarına bu tarihe kadar son verebilirler. İlişkisi olanlar olası sorunların üstesinden daha rahat gelebilecek, keyifli huzurlu ortamı rahatlıkla sağlanabilecek.

Balık ve Yükselen Balıklar: Sosyal çevrenizle ve geleceğe dönük hedeflerinizle ilgili gündemler meydana gelecektir Bu hafta geleceğe yönelik planlar yapabilirsiniz, eve ait tamamlanması, yapılması gereken konularla ilgilenebilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işlerde rahatlıkla başarı sağlayabileceksiniz, biraz tembellik birazda hobilerinize vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Finansal konularda sürpriz, beklenmedik, ani değişimlere hazırlıklı olun, yeni bir iş projesi ile olabilir, terfi ile gelebilir veya dışarıdan alacağınız bir iş ile ilgili olabilir. Kazançlarınızı arttıracak orijinal fikirlerinizi hayata geçirebilirsiniz.

Enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze Ersöyler

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