Astrolog Gamze'den 24 Haziran 2024 - 30 Haziran 2024 haftası burç yorumları

Merhabalar;

Koç ve Yükselen Koçlar: İş ve ev hayatınızı dengeye almanız gereken bir dönem. Aile hayatınızda sert söylemlere ve duygusal tepkilere daha açık olacaksınız İş yerindeki krizler. Beklentilerinizi azaltmalısınız. Hedeflere emin adımlarla gitmeniz gerekebilir. Keyif için para harcamanız artabilir. Bütçe konusunda dengeli olmalısınız. Yeni bir dönüşüme giriyorsunuz artık daha farklı düşünüp hareket etmeye başlayacaksınız. Çocuğunuzla olan paylaşımlarınız artabilir veya aşk hayatınızda daha keyfinizi arttıracak etkinliklere yer verebilirsiniz. İletişim kazalarına dikkat edin kimseye kendinizi açıklamak zorunda değilsiniz. Bu hafta sizi zorlarken aynı zamanda hayattan ne istediğinize karar verecek bir aydınlanma yaşayacaksınız.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Kendinizle savaşı bırakın, ani kararlar almaktan uzak durmanızı tavsiye ederim. Kısa yolculuklara hazır olun. Bu hafta temizlik konusunu abartmayın. Ev içi kazalara dikkat etmelisiniz. Arkadaşlarınız ve çevrenizle yapacağınız ortaklaşa planlar sizi mutlu edecek. İletişim halinde olacağınız kişilere çabuk tepki verebilirsiniz iletişim kazalarına açıksınız tepkilerinize dikkat etmenizi tavsiye ederim. Özellikle araba kullanırken, kısa ve uzun yolculuklarda dikkatli olun Boğanın inatçı önü bu hafta sizi zorlayacak. Tehlikeli durumlardan uzak durun.

İkizler ve Yükselen İkizler: Hane için yapacağınız harcamalar artıyor. Kısa yolculuklar ve Sevdiklerinizle birlikte olacaksınız. Ortaklaşa para harcamaları sizi zorlayabilir. Tahminiz den fazla harcamalarda bulunabilirsiniz. Maddi konularda agresif, sert konuşmalar içinde olabilirsiniz. Kafanız para konularına takılı olacağı için ya da ailevi konularda fedakarlıklarınız yüksek olacağı için söylenen her şeyi alınganlık yaparak kendi üzerinize almanız mümkün Kişisel algılamamanızı tavsiye ederim.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Aile ve yakın çevrenize veremeyeceğiniz sözlerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Bayram sonrası konuşmalarınızda ve söylemlerinizde sert çıkışlar, alıngan ve savunmacı tepkiler oluşabilir. Özellikle İkili ilişkileriniz de iletişim de anlaşmanız zor görünüyor tepkileriniz sert olabilir yada siz baskı yapıyor olabilirsiniz. Kaybetmek çok kolay daha sakin olmanızı tavsiye ederim.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: İş ortamlarında ve kendi alanınızda kendi isteklerinize göre davranmak isteyeceksiniz. Gezmeyi, dolaşmayı, ziyaretleri abartabilir, yemek ve içmekten fazla keyif alabilirsiniz. Maneviyatınızı geliştiren olaylar yaşayacaksınız. Bilinçaltı korkularınızı yoğun yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzün dışında olaylar olabilir. İletişim de agresif ve sert söylemlere açıksınız. Bu haftayı dinlenerek kendinize zaman ayırarak geçirmenizi tavsiye ederim Tehlikeli yer ve ortamlardan kaçınmalısınız.

Başak ve Yükselen Başaklar: Ziyaretler, güzel anlamlı etkinlikler, daha sakin ortamlar size daha huzurlu gelecek ve aile ve arkadaş ortamlarınızda kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz. Sosyal çevrenizdeki herkesin, sizi desteklediğini görecek ve şansınızı arttıracaksınız. İş günlerinde sinirli ve sert etkiler devrede keskin kararlar vermemenizi tavsiye ederim. Sosyal alanlarda veya arkadaş ortamlarınızda keskin, sert konuşmalar yapabilirsiniz. Sinirli ve biraz da tepkisel olacaksınız. Özel ilişkinizde anlayışınız daha yüksek olabilir. Tehlikeli yer ve ortamlardan uzak durmalısınız.

Terazi ve Yükselen Terazi: Arkadaşlarınızla çevrenizle daha fazla vaktinizi geçirebilirsiniz. Eğlenceli ortamlar enerjisiniz yükseltecek, olayları kişisel algılamamanız sizi daha sakin kalmanızı sağlayacaktır. Maddi konularda bu ara temkinli olmanızı yatırımlarınızı iyi düşünmenizi tavsiye ederim. Aile ve iş hayatınızda sinirli, tepkisel ve agresif konuşmalarınız kırıcı olabilir. Özellikle sevdiklerinize karşı alıngan bir yapı sergileyebilirsiniz, bu süreçte ailenizle güç savaşına girmemenizi öneririm. İçinizdeki öfkeyi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz.

Akrep ve Yükselen Akrep: Bu hafta çok gezecek ve geçirdiğiniz sıkıntılı bir süreci unutmanıza yardımcı olacak. İlişkiler ve çocuk alanlarınızda idealize ettiğiniz konular netlik kazanacak. Unuttuğunuz bir hobiniz yada başlamak istediğiniz bir şey varsa tam zamanı hem keyif alacaksınız hem de takdir göreceksiniz.

İnsanlarla olan iletişiminizde tepkili, sert ve sinirli davranışlar içinde olabilirsiniz. Enerjiniz fazla ve yüksek olacağından ev kazalarına ve çarpma düşme gibi durumlara dikkat edin.

Yay ve Yükselen Yaylar: Ailenizin de desteğiniz alarak daha önceden gitmediğiniz bir yere gitmek size iyi gelecektir. Bu ara akışta kalmak istediğiniz bir dönem bu sizin ruhunuz da var size bakış acısı olarak aydınlanma sağlayacak. Hayat size kapılarını açıyor.

Harcamalarınızdan kaynaklı olarak ortak parasal konularda sinirli ve sert söylemlerden kaçının, İlişkinizde derine inmek isteyebilir ve ilişkinize zarar verebilirsiniz. Alacak, verecek ilişkinizi iyi oturtun. Bu hafta eğlenceye, aşk hayatınıza veya çocuklara karşı harcamalarınız artabilir.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Hayatı başka gözlerle görebilirsiniz. Özel hayatınızda veya ortaklaşa işlerinizde sinirli ve sert söylemlerden veya konuşmalardan kaçınmalısınız. Tam tersi karşı taraftan da bu etkileri görebilirsiniz, alınganlıklardan kaçının. Gerilim, sizi pasif direnişe veya güç kurma isteğine yönlendirebilir. İlişkinizde değişmesi gerekenler üzerine odaklanın. Bu hafta elinizdekilerin hediye olduğunu düşünün hayatı bu kadar ciddiye almayın. Akışta kalın sağlığınıza dikkat edin. Trafikte dikkatli olmanızı tavsiye ederim.

Kova ve Yükselen Kovalar: Partneriniz ile aranızı düzeltebilir, beraber vakit geçirmekten keyif alacaksınız . Bu dönem parasal konularda mantıklı hareket etmenizi tavsiye ederim.

İş ve sağlığınızla ilgili konularda alınganlıkla sert söylemlerden, ani çıkışlardan kaçınmanız gerekebilir. Sağlığınızda mide sorunlarına, baş ağrıları gibi etkilere dikkat etmelisiniz. Şiddetten ve tehlikeli ortamlardan kaçının.

Balık ve Yükselen Balıklar: Yemek, içmeye olan düşkünlüğünüz kilo sorunlarınızı tetikleyebilir. Midenize ve kalbinize çok yüklenmeyin. Bu hafta başı hayatınızdaki belirsizliklerin enerjinizi düşürmenize izin vermeyin. Karşınıza çıkacak fırsatları tatil zamanı bile iyi değerlendirmelisiniz. Alıngan etkilerle sert söylemlerden, ifadelerden kaçınmalısınız. Aynı tepkileri karşı taraftan da görmeniz mümkün. Hayatı çok ciddiye almayın enerjinizi yüksek tutun.

Enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze Ersöyler

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