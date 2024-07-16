TİTO BARIŞINA ÖZLEM

Boşnaklar Balkan coğrafyasının hemen hemen her yerinde var. Bir azınlık olarak hep barış için yaşamak isteğinde olsalar da bazen etnik mücadelenin kurbanı olabiliyorlar. Güney Slav halklarından olan Boşnakların çoğunluğu Bosna-Hersek ile Sırbistan'da yaşar. Ayrıca Hırvatistan, Karadağ, Slovenya, Kosova, Kuzey Makedonya ve Türkiye’de de çok sayıda Boşnak yaşar. Boşnaklar eski dönemlerde "Bosnjanin" (Latince: Bosnensis) olarak adlandırılırdı, Orta Çağ Bosna devletinin sakinleri anlamına gelmekteydi.

BERLİN KONGRESİ İLE TANINDI

Karadağ ismi ilk kez 15. yüzyıl sonlarında kullanıldı. Osmanlı hükmü altındaki ülke 1696'da bağımsızlığını tekrar kazandı. Petrović-Njegoš hanedanı altında önce teokratik, sonraları ise seküler prenslikler kuruldu. Karadağ'ın bağımsızlığı 1878 Berlin Kongresi'nde Avrupa güçlerince tanındı. 1910'da ülke krallığa dönüştü. I. Dünya Savaşı'nın ardından Yugoslavya'nın parçası olan Karadağ, dağılmanın ardından Sırbistan'la bir federasyon kurdu. Mayıs 2006'daki bağımsızlık referandumuyla bağımsızlık ilan edildi ve konfederasyon barışçıl bir şekilde dağıldı.

BOŞNAKLARIN MİLLİ KİMLİĞİ

Boşnaklar, yüzyıllarca dine dayalı bir kimlik tanımı içinde yer almışlar, Bosna-Hersek’te yaşayan Ortodoks veya Katolik Güney Slavları ise Sırp veya Hırvat milletlerinin bu bölgelerdeki uzantıları kabul edilmiştir. 1963'te Yugoslavya'nın sosyalist Federal Cumhuriyet tanımına geçişi ile birlikte Bosna-Hersek Sosyalist Cumhuriyeti yönetiminde Sırpların egemen konumunun zayıflamaya başlaması, Boşnaklar için yeni bir millî kimlik tanımının yolunu açmıştır. 1961'de ortaya atılan "Etnik Müslüman" terimi ile Boşnaklar bu isim altında Bosna-Hersek'in yönetiminde Sırpların ve Hırvatların yanı sıra söz sahibi hâle gelmişlerdir. Bosna-Hersek'in bağımsızlığını kazanmasından sonra ise Boşnak terimi millî bir anlam kazanmıştı. Boşnaklar Yugoslavya Cumhuriyeti çatısı altında belki en sorunsuz günleri yaşadı.

EN BÜYÜK AZINLIK SIRPLAR

Karadağ, Avrupa'nın güneydoğusunda Balkanların Adriyatik kıyısında bir ülke... Kuzeyde Bosna-Hersek, kuzeydoğuda Sırbistan, doğuda Kosova,[ güneydoğuda Arnavutluk, batıda ise Hırvatistan ve Adriyatik Denizi ile çevrili. Başkenti ve en büyük şehri Podgorica, ülke topraklarının yüzde 10,4'ünü ve nüfusun yüzde 29,9'unu kapsıyor. Ülkenin büyük çoğunluğunu Karadağlılar oluştururken, Sırplar ise en büyük azınlıktır. Ayrıca Boşnaklar, Arnavutlar ve Hırvatlar da etnik azınlık olarak yaşamlarını sürdürüyor. Dünya Bankası tarafından üst-orta gelir seviyesinde gösterilen Karadağ; BM, NATO, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi ve Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması ve Akdeniz için Birlik'in üyesidir. Ayrıca Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde.

SREBRENİSTA ENDİŞELENDİRİYOR

Ancak; Karadağ'da bir süre önce, seçimlerde aşırı sağcıların iktidara gelmesinin ardından başlayan ırkçı saldırılar, müslümanları tedirgin ediyor. Pljevlja kentinde Müslümanlara ait ofislerin camları kırılırken, şehirde ve çevredeki kasabaların duvarlarına Srebrenitsa soykırımını öven yazılar yazıldı. Sırbistan İslam Topluluğu Başkanı Mevlud Dudiç, "Bu gerçekten endişe verici. Boşnaklar ve tüm normal insanlar Srebrenitsa soykırımından söz edildiğinde büyük ölçüde etkileniyor" dedi.

HER BAKIMDAN TİTO

İşte böylesi bir ülke olan Karadağ’da bugün Boşnaklar nasıl yaşıyor. Karadağ sokaklarında rastladığımız Boşnaklara dünü ve bugünü ayrıntılarıyla sorduk. Boşnakların sosyal ve siyasal durumlarını konuştuk. Konuştuğumuz Boşnaklar adını vermekte ve fotoğraf çektirmede çekingenlik gösterdi. Bunun da bir süre önce Sırpların Boşnak örgütlere yaptığı saldırılardan kaynaklandığını sanıyoruz. Çünkü hiçbir yanıt eleştiri içermiyor. Belli ki özlem TİTO yönetimine doğru. O dönemki iç barış ve kısmi ekonomik refah özleniyor.

1-Yugoslavyadan ayrılmadan önce nasıl bir yaşantınız vardı?

Aslında çok da farklı değildi. Hatta o zamanlar etnik ayrım siyasal düzeyde hiç yoktu. Sosyal düzeyde olanlar ise dışa vuramıyorlardı. Dolayısıyla zor da olsa bir barış iklimi vardı… Bugün aynı şeyleri söyleyebilmek zor. Karadağ özelinde biz bu sıkıntıyı diğer cumhuriyetler gibi yaşamıyorsak da zaman zaman hissedildiği oluyor…

2-Tito nasıl bir liderdi?

Tito dünyada saygın ,ülkede de çok sevilen bir liderdi.. Tüm etnik yapılara eşit mesafede dururdu.. Gelir dağılımı diğer ülkelere oranla çok daha adıldi. Zengin değildik belki ama hiç birimiz fakir de değidik..Yaşamımız normal sürüyordu. Tito ölünce dönüşümlü başkanlık kavramı bir süre devam etti, sonra etnik kavgalar yüzünden federasyon dağıldı.. Küçük ama siyasal yapısı etkisiz devletler türedi. Elbette etnik savaşlar nedeniyle de çok sıkıntılar çekildi.

3- Siz hem Karadağ'ın Yugoslavya federasyonuna bağlı olduğu dönemlerde yaşadınız, hem de bağımsız Karadağ'da yaşadınız… Tito döneminde ve Karadağ Cumhuriyeti'nde, Boşnaklara olan siyasi ve sosyolojik bakışı kıyaslar mısınız... Boşnak halkinin genel bakisi da aynı mı?

Her iki siyasal yapının kendine özgü artı ve eksileri var tabi. Örnekleme uzun sürer belki ama şu kadarını söyleyebilirim. Tito döneminde etnik ayrım olsa bile bu fark edilmezdi. Eski yönetimin hiç hatası yok muydu; elbette vardı. Daha doğrusu tüm siyasal sistemlerin çözemediği sorunlar vardır. Bunlar kimi zaman toplumlara çok sert bir şekilde yansır. Bunları sıralamak da uzun sürer… Genel olarak Karadağ’da yaşayan bütün Boşnak halkının bakışı da aynı ama tabi onlar adına konuşamam, . Elbette farklı görüşler de vardır. Ama ben kendi penceremden bakınca mutlu olduğumu söyleyebilirim. Biz Boşnaklar zaten birlikte yaşamayı seven insanlarız.

4-“Tito'nun dinsel etnik yapılar üzerinde bir baskısı vardı” iddiaları var. Boşnaklar o günleri nasıl yaşadı..? Karadağ Cumhuriyeti’nde de etnik baskı devam ediyor mu?

Hayır, Tito’nun öyle bir baskısı yoktu. İbadet özgürlüğü o zaman da vardı, şimdi de var. Tek fark, günümüzde farklı dinlerde de olsa, ibadet politika aracı olarak kullanılıyor. Siyaset dinden ve dinlerden ellerini çekse dünya daha özgür ve düzgün olur..

5-Yugoslavya dağıldı, bir çok kişi bulundukları kantonlardan (bölgelerden) ayrıldı, başka ülkelere göç etti. Hiç onlardan geri dönen oldu mu?

Geri dönen de var, dönmeyen de. Konu tamamen kişisel.. Ama coğrafı yapı esas alındığında çok büyük bir nüfus hareketi yok gibi. Ancak etnik çatışma bazen göç yapmayı gerekli kılıyor.. Karadağlı Boşnaklar etnik saldırılara karşı dirençlidir.

6-Boşnaklar Yugoslavya cumhuriyetleri içinde her bölgede yaşıyordu.. Boşnak ağırlıklı bir devlet kuruldu, Bosna Hersek. Bosna Hersek yönetimi sizinle ilgileniyor mu?

Hayır Bosna Hersek ayrı bir devlet. Dolayısı ile Karadağ’a herhangi bir şekilde karışamaz.. Karışmamalı da zaten. Her ülke kendi sorununu kendi içinde çözebilmeli.. Asıl kalıcı barışı o zaman sağlarız..

7-Karadağ'da başka etnik kökenli insanlar da yaşıyor. Mesela Hırvatlarla Sırplar... Onlarla aranız nasıl sorun yaşıyor musunuz?

Elbette, her ülkede aşırı milliyetçi gruplar sorundur. Normal halk arasında sorun yok. Biz tüm etnik yapıdaki arkadaşlarımızla sorunsuz yaşayabiliyoruz.. Aşırı milliyetçilere aynı şekilde yanıt vermek sorunu büyütür. Önemli olan diyalog ve iyi niyet.

8-Karadağ nüfusunun sadece yüzde 9’u Boşnak. Bu sosyal açıdan bir zorluk yaratıyor mu?

Sosyal açıdan sıkıntı yok. Boşnak, müslüman ve Arnavut azınlıkların toplamı yüzde 18… Büyük çoğunluk Sırp.. Aşırı milliyetçi Sırplar zaman zaman sorun yaratmıyor değil…Bu bir süre daha devam edecek gibi görünüyor… Zaten diğer komşu cumhuriyetlerde mesela Kosova ile Sırbistan arasında yine problem var. Problemin odağında yine Müslüman Boşnaklar yer alıyor. Bu elbette etnik bir dinsel terör. Karadağ’da Sırp saldırıları oldu… Sırplar kendilerini bu rada yaşayan halkların üstünde egemen güç olarak görüyorlar…

Belki bir Sırpların egemenliğinde Yugoslavya benzeri bir birlik kurmak gibi ütobik fikirleri olabilir. Sırp nüfusta doğal olarak tüm cumhuriyetlere yayılmış durtumda. Sırpların haklarını savunuyorzu iddiasıyla her cumhuriyette sorun çıkarıyorlar yönetimde en güçlü yeri istiyorlar.. Yanı eski Yugoslavya’da bu gün bir emperyal bir sırp terörü estirliyor denilebilir. Karadağ’dada zaman zaman benzeri olaylar yaşanıyor…